Как российская ПВО уничтожает рои дронов — Алехин о работе "Панцирей" и мобильных групп
Как российская ПВО уничтожает рои дронов — Алехин о работе "Панцирей" и мобильных групп

05:00 09.04.2026
 
Россия пока далека от внедрения искусственного интеллекта в системы ПВО для уничтожения роев дронов. Систему совершенствуют, но говорить о таких технологиях рано. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Журналист спросил Алехина, может ли Россия создать системы ПВО с использованием искусственного интеллекта для уничтожения роев дронов.
"Пока до этого далеко. Да, систему совершенствуют. Да, какие-то новые технологии используют. Но говорить о том, что мы внедряем искусственный интеллект для повышения плотности ПВО, я бы не стал", — ответил эксперт.
По словам Алехина, противник регулярно совершенствует системы БПЛА. Украина постоянно устраивает "головную боль" дронами самолетного типа различных видов: разведывательными и ударными, добавил обозреватель.
"И тактику они регулярно здесь меняют. То дроны летят, потом ракетный обстрел начинается. То ракетные обстрелы начинаются, потом дроны летят", — пояснил он.
По словам Алехина, многое зависит от взаимодействия различных компонентов ПВО — от расчетов "Панцирей", которые сбивают дроны специализированными ракетами, и от мобильных групп "Барс" и "Орлан", которые контролируют малое небо.
