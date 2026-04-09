Как российская ПВО уничтожает рои дронов — Алехин о работе "Панцирей" и мобильных групп

Россия пока далека от внедрения искусственного интеллекта в системы ПВО для уничтожения роев дронов. Систему совершенствуют, но говорить о таких технологиях рано. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-04-09T05:00

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Журналист спросил Алехина, может ли Россия создать системы ПВО с использованием искусственного интеллекта для уничтожения роев дронов."Пока до этого далеко. Да, систему совершенствуют. Да, какие-то новые технологии используют. Но говорить о том, что мы внедряем искусственный интеллект для повышения плотности ПВО, я бы не стал", — ответил эксперт.По словам Алехина, противник регулярно совершенствует системы БПЛА. Украина постоянно устраивает "головную боль" дронами самолетного типа различных видов: разведывательными и ударными, добавил обозреватель."И тактику они регулярно здесь меняют. То дроны летят, потом ракетный обстрел начинается. То ракетные обстрелы начинаются, потом дроны летят", — пояснил он.По словам Алехина, многое зависит от взаимодействия различных компонентов ПВО — от расчетов "Панцирей", которые сбивают дроны специализированными ракетами, и от мобильных групп "Барс" и "Орлан", которые контролируют малое небо.Полный текст материала "Геннадий Алехин: Если Россия начнет укрывать производство под землей, ВСУ будут бить по нему еще точнее" на сайте Украина.ру.О других геополитических аспектах украинского конфликта — в авторской статье Владимира Скачко "Повелитель хаоса. Трамп уверен, что возвращает гегемонию США в мире" на сайте Украина.ру.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

