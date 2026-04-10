Литва, Латвия и Эстония заявили, что не разрешали Украине использовать своё небо для атак на Россию
Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии выступили с совместным заявлением, в котором отрицают, что разрешали Украине использовать своё воздушное пространство для атак на Россию. Об этом 10 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
Литва, Латвия и Эстония заявили, что не разрешали Украине использовать своё небо для атак на Россию
21:40 10.04.2026 (обновлено: 23:14 10.04.2026)
Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии выступили с совместным заявлением, в котором отрицают, что разрешали Украине использовать своё воздушное пространство для атак на Россию. Об этом 10 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
Эстония попросила Украину "принять все возможные меры" для предотвращения новых попаданий украинских дронов-камикадзе в воздушное пространство страны, заявил глава эстонского Министерства иностранных дел Маргус Цахкна.
В ночь на 1 апреля беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины залетали в воздушное пространство Эстонии.
По словам начальника отдела стратегических коммуникаций Сил обороны Эстонии полковника Уку Арольда, беспилотники были обнаружены как радиолокационными станциями, так и истребителями.
"С большой вероятностью сегодня ночью мы имели дело именно со сбившимися с курса украинскими дронами", — сказал Арольд.
Губернатор граничащей с Эстонией Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что к 6:00 по московскому времени над регионом было уничтожено 38 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности использования территорий балтийских стран для пролетов беспилотных летательных аппаратов, заявил, что Киев может "втемную использовать" страны Европейского союза и НАТО для пролетов дронов.
Также опубликованные карты воздушного движения Латвии вскрывали факты прямой координации Риги с Вооруженными силами Украины.
В ночь на 25 марта, когда в республике упал украинский беспилотник, зона его следования была заранее закрыта для полетов по требованию латвийского Министерства обороны.
Фактически Латвия предоставила свое воздушное пространство для нужд киевского режима - Эстония попросила предотвратить залёт украинских БПЛА.