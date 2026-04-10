Литва, Латвия и Эстония заявили, что не разрешали Украине использовать своё небо для атак на Россию

Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии выступили с совместным заявлением, в котором отрицают, что разрешали Украине использовать своё воздушное пространство для атак на Россию. Об этом 10 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру

2026-04-10T21:40

Эстония попросила Украину "принять все возможные меры" для предотвращения новых попаданий украинских дронов-камикадзе в воздушное пространство страны, заявил глава эстонского Министерства иностранных дел Маргус Цахкна.В ночь на 1 апреля беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины залетали в воздушное пространство Эстонии. По словам начальника отдела стратегических коммуникаций Сил обороны Эстонии полковника Уку Арольда, беспилотники были обнаружены как радиолокационными станциями, так и истребителями.Губернатор граничащей с Эстонией Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что к 6:00 по московскому времени над регионом было уничтожено 38 украинских беспилотных летательных аппаратов.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности использования территорий балтийских стран для пролетов беспилотных летательных аппаратов, заявил, что Киев может "втемную использовать" страны Европейского союза и НАТО для пролетов дронов.Также опубликованные карты воздушного движения Латвии вскрывали факты прямой координации Риги с Вооруженными силами Украины. В ночь на 25 марта, когда в республике упал украинский беспилотник, зона его следования была заранее закрыта для полетов по требованию латвийского Министерства обороны. Фактически Латвия предоставила свое воздушное пространство для нужд киевского режима - Эстония попросила предотвратить залёт украинских БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

