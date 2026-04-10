Литва, Латвия и Эстония заявили, что не разрешали Украине использовать своё небо для атак на Россию - 10.04.2026 Украина.ру
Литва, Латвия и Эстония заявили, что не разрешали Украине использовать своё небо для атак на Россию
Литва, Латвия и Эстония заявили, что не разрешали Украине использовать своё небо для атак на Россию - 10.04.2026 Украина.ру
Литва, Латвия и Эстония заявили, что не разрешали Украине использовать своё небо для атак на Россию
Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии выступили с совместным заявлением, в котором отрицают, что разрешали Украине использовать своё воздушное пространство для атак на Россию. Об этом 10 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
Эстония попросила Украину "принять все возможные меры" для предотвращения новых попаданий украинских дронов-камикадзе в воздушное пространство страны, заявил глава эстонского Министерства иностранных дел Маргус Цахкна.В ночь на 1 апреля беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины залетали в воздушное пространство Эстонии. По словам начальника отдела стратегических коммуникаций Сил обороны Эстонии полковника Уку Арольда, беспилотники были обнаружены как радиолокационными станциями, так и истребителями.Губернатор граничащей с Эстонией Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что к 6:00 по московскому времени над регионом было уничтожено 38 украинских беспилотных летательных аппаратов.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности использования территорий балтийских стран для пролетов беспилотных летательных аппаратов, заявил, что Киев может "втемную использовать" страны Европейского союза и НАТО для пролетов дронов.Также опубликованные карты воздушного движения Латвии вскрывали факты прямой координации Риги с Вооруженными силами Украины. В ночь на 25 марта, когда в республике упал украинский беспилотник, зона его следования была заранее закрыта для полетов по требованию латвийского Министерства обороны. Фактически Латвия предоставила свое воздушное пространство для нужд киевского режима - Эстония попросила предотвратить залёт украинских БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
эстония
латвия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
нато, министерство иностранных дел, дмитрий песков, эстония, новости, латвия, украина, украина.ру
НАТО, министерство иностранных дел, Дмитрий Песков, Эстония, Новости, Латвия, Украина, Украина.ру

Литва, Латвия и Эстония заявили, что не разрешали Украине использовать своё небо для атак на Россию

21:40 10.04.2026 (обновлено: 23:14 10.04.2026)
 
Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии выступили с совместным заявлением, в котором отрицают, что разрешали Украине использовать своё воздушное пространство для атак на Россию. Об этом 10 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
Эстония попросила Украину "принять все возможные меры" для предотвращения новых попаданий украинских дронов-камикадзе в воздушное пространство страны, заявил глава эстонского Министерства иностранных дел Маргус Цахкна.
В ночь на 1 апреля беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины залетали в воздушное пространство Эстонии.
По словам начальника отдела стратегических коммуникаций Сил обороны Эстонии полковника Уку Арольда, беспилотники были обнаружены как радиолокационными станциями, так и истребителями.
"С большой вероятностью сегодня ночью мы имели дело именно со сбившимися с курса украинскими дронами", — сказал Арольд.
Губернатор граничащей с Эстонией Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что к 6:00 по московскому времени над регионом было уничтожено 38 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности использования территорий балтийских стран для пролетов беспилотных летательных аппаратов, заявил, что Киев может "втемную использовать" страны Европейского союза и НАТО для пролетов дронов.
Также опубликованные карты воздушного движения Латвии вскрывали факты прямой координации Риги с Вооруженными силами Украины.
В ночь на 25 марта, когда в республике упал украинский беспилотник, зона его следования была заранее закрыта для полетов по требованию латвийского Министерства обороны.
Фактически Латвия предоставила свое воздушное пространство для нужд киевского режима - Эстония попросила предотвратить залёт украинских БПЛА.
