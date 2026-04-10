Грег Вайнер: Визит Вэнса навредил Орбану — отрыв Мадьяра только увеличился

Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Венгрию не помог премьер-министру Виктору Орбану, а только ухудшил его позиции. Отрыв оппозиционного кандидата Петера Мадьяра от Орбана увеличился. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2026-04-10T05:00

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс нанес визит премьер-министру Венгрии Виктору Орану, чтобы поддержать его перед сложными выборами, которые пройдут 12 апреля.Разговор зашел о предвыборной обстановке в Венгрии, где выборы пройдут 12 апреля. Журналист спросила Вайнера, какова ситуация в стране после визита Вэнса.По словам Вайнера, до визита Вэнса соотношение Орбана и Мадьяра было "39 на 53", а после визита стало "36 на 57". "То есть никакой пользы Орбану визит посланника Трампа не принес — отрыв Мадьяра от Орбана только увеличился", — пояснил американист."Что касается информации в венгерских СМИ, тут то же самое. Все частные СМИ выступают в поддержку оппозиции, за Мадьяра, все государственные — за Орбана", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Удары по НПЗ, провал Орбана и иранская сделка. Грег Вайнер о том, кто накажет Украину за дорогую нефть" на сайте Украина.ру.Что будет с украинским конфликтом на фоне перемирия на Ближнем Востоке, в интервью Дмитрий Бавырин: После завершения войны США против Ирана на Украине может начаться грандиозный шухер.

