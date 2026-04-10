Грег Вайнер: Визит Вэнса навредил Орбану — отрыв Мадьяра только увеличился
Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Венгрию не помог премьер-министру Виктору Орбану, а только ухудшил его позиции. Отрыв оппозиционного кандидата Петера Мадьяра от Орбана увеличился. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2026-04-10T05:00
Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс нанес визит премьер-министру Венгрии Виктору Орану, чтобы поддержать его перед сложными выборами, которые пройдут 12 апреля.
Разговор зашел о предвыборной обстановке в Венгрии, где выборы пройдут 12 апреля. Журналист спросила Вайнера, какова ситуация в стране после визита Вэнса.
"Самый последний социологический опрос независимых агентств показал, что за оппозицию намерены проголосовать 57% избирателей, а за Орбана — 36%", — ответил политолог.
По словам Вайнера, до визита Вэнса соотношение Орбана и Мадьяра было "39 на 53", а после визита стало "36 на 57". "То есть никакой пользы Орбану визит посланника Трампа не принес — отрыв Мадьяра от Орбана только увеличился", — пояснил американист.
"Что касается информации в венгерских СМИ, тут то же самое. Все частные СМИ выступают в поддержку оппозиции, за Мадьяра, все государственные — за Орбана", — подытожил собеседник издания.