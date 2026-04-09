Журналист Карлсон усомнился в победе США над Ираном. Новости Ближнего Востока
Американский журналист Такер Карлсон усомнился, что США одержали победу над Ираном. Об этом и других важных событиях рассказал 9 апреля телеграм-канал Украина.ру
2026-04-09T07:26
2026-04-09T08:03
Журналист Карлсон усомнился в победе США над Ираном. Новости Ближнего Востока

07:26 09.04.2026 (обновлено: 08:03 09.04.2026)
 
© AP / Ross D. Franklin — Американский журналист Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Американский журналист Такер Карлсон усомнился, что США одержали победу над Ираном. Об этом и других важных событиях рассказал 9 апреля телеграм-канал Украина.ру
"Итак, прошлой ночью это выглядело как победа для Соединённых Штатов, хотя, строго говоря, это, вероятно, было поражение", - сказал он в соцсети Х.
Карлсон привел доводы: "смена режима" не сработала в Иране: "и это не победа, это поражение".
"Американские военные базы в регионе были разрушены или, по крайней мере, серьезно повреждены; часть американских военных была выведена, отступила. Это нехорошо. Это не демонстрация силы, это демонстрация слабости.. это поражение", – продолжил журналист.
Он также отметил, что конфликт в Иране стоил американцам сотен миллиардов долларов - денег налогоплательщиков, и это также "большое поражение".
Журналист напомнил и про убитых при операции в Иране военных США.
"Американцы погибли. Америка стала беднее. Америка стала слабее", – констатировал он.
🟦 Карлсон задался вопросом, почему США не могут "взять под контроль" Израиль, который, по его мнению, втянул Соединенные Штаты в войну с Ираном.
🟦 Президент США Дональд Трамп заявил, что все корабли, самолеты и военнослужащие США останутся на своих местах рядом с Ираном до тех пор, пока не будет выполнено достигнутое соглашение.
🟦 Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в саудовском городе Джидде, они обсудили ситуацию вокруг Ирана и Ормузского пролива, сообщается в заявлении Даунинг-стрит.
"Премьер-министр начал с того, что поприветствовал режим прекращения огня... Он ясно выразился, что теперь необходимо продолжать работу над открытием Ормузского пролива", - говорится в заявлении.
🟦 Режим прекращения огня необходимо распространить и на территорию Ливана, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и американским лидером Дональдом Трампом.
🟦 Ребенок погиб в провинции Хузестан на юго-западе Ирана после падения сбитого израильского беспилотника, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранские СМИ.
🟦 Более 250 человек погибли из-за израильских ударов по Ливану. Ранены более 1,1 тысячи человек, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на гражданскую оборону Ливана.
🟦 Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что международное сообщество не согласится платить за проход судов по Ормузскому проливу.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что озвученная президентом США Дональдом Трампом идея взимания Вашингтоном платы за проход через Ормузский пролив будет обсуждаться в ближайшие недели. Также газета Financial Times писала, что Иран готов открывать нефтяным танкерам проход через Ормузский пролив после уплаты пошлины в 1 доллар за каждый баррель нефти на борту.
Подробнее - в материале Ормуз открыт, но мир в опасности. Дмитрий Краснов о том, почему перемирие США и Ирана — игра с огнем на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
