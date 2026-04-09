"Задача Ирана — выжить, а не победить": эксперт про хрупкое перемирие и шансы Тегерана - 09.04.2026 Украина.ру
У Ирана нет шансов на военную победу над США. Его задача — выжить, а не победить, и эта задача выполнена лишь частично. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
Разговор зашел о том, что будет, если двухнедельное перемирие нарушится и боевые действия возобновятся. Журналист спросил Бавырина, у кого из сторон больше шансов на военную победу.По словам политолога, ликвидация десанта — это поражение США в конкретной операции, а не победа Ирана. Американские базы, конечно, "поцарапали", но они целы."На Иран напали. Его задача выжить, а не победить. Ему надо сделать так, чтобы от него отстали, получить какие-то компенсации. Эта задача выполнена частично. Пока речь идет только о перемирии, которое может быть сорвано в любой момент", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Бавырин: После завершения войны США против Ирана на Украине может начаться грандиозный шухер" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию на Ближнем Востоке "Ормуз открыт, но мир в опасности. Дмитрий Краснов о том, почему перемирие США и Ирана — игра с огнем" на сайте Украина.ру.
