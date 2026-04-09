ВСУ попытаются сорвать парад Победы — Журавлев

В Госдуме считают, что ВСУ могут попытаться сорвать парад Победы 9 мая с помощью беспилотников. Об этом 9 апреля сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева

2026-04-09T10:50

По словам депутата, проведение парада на Красной площади с начала спецоперации остается мероприятием повышенной опасности. При этом он напомнил, что в прошлом году, когда отмечалась юбилейная дата, праздник прошел в штатном режиме.Он допустил, что в этом году украинская сторона может попытаться использовать для срыва парада рой беспилотников. При этом депутат выразил надежду, что и в этот раз москвичи и гости столицы смогут спокойно увидеть прохождение парадных расчетов и авиации.Журавлев также отметил, что приглашения на парад Победы в Москве пока не рассылались.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о возможной отмене парада на Красной площади 9 мая. Он также заявлял, что полный список гостей будет объявлен после подтверждения их участия, и Москва рассчитывает принять представителей дружественных стран.О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Как Трамп поссорился с НАТО из-за Ирана и забыл про Украину. Хроника событий на утро 9 апреля.

