В Киевской области всех сотрудников и руководство ТЦК отправили на фронт из-за взяток

В Буче Киевской области всех сотрудников и руководство ТЦК отправили на фронт после коррупционного скандала. Об этом депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* 8 апреля сообщил в своём телеграм-канале

2026-04-09T03:10

Украинский депутат ссылается на информацию нового заместителя начальника Бучанского районного ТЦК Андрея Евтушенко, озвученную на заседании парламентской комиссии."После выявленных правонарушений в Бучанском РТЦК весь прошлый руководящий состав и все работники были отправлены на боевые должности", — написал Гончаренко*.16 августе 2024 года СБУ сообщала о задержании в Киевской области руководителей Бориспольского и Бучанского ТЦК и их сообщников в рамках дела об организации незаконной схеме уклонения от мобилизации. Следствие выяснило, что откупиться от призыва стоило около 40 тысяч долларов с человека. Во время обысков у обвиняемых было изъято более одного миллиона долларов.Ранее сообщалось, что во временно подконтрольном ВСУ Краматорске Донецкой Народной Республики, фронт к которому подошёл на 10 километров, свирепствует украинский ТЦК.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

