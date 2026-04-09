https://ukraina.ru/20260409/v-kievskoy-oblasti-vsekh-sotrudnikov-i-rukovodstvo-ttsk-otpravili-na-front-iz-za-vzyatok-1077690939.html
В Киевской области всех сотрудников и руководство ТЦК отправили на фронт из-за взяток
В Буче Киевской области всех сотрудников и руководство ТЦК отправили на фронт после коррупционного скандала. Об этом депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* 8 апреля сообщил в своём телеграм-канале
2026-04-09T03:10
украина.ру
новости
украина
киевская область
тцк
алексей гончаренко
верховная рада
сбу
коррупция
мобилизация на украине
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/17/1074731179_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_883c56829fcc12732f8833f6b5a418da.jpg
Украинский депутат ссылается на информацию нового заместителя начальника Бучанского районного ТЦК Андрея Евтушенко, озвученную на заседании парламентской комиссии."После выявленных правонарушений в Бучанском РТЦК весь прошлый руководящий состав и все работники были отправлены на боевые должности", — написал Гончаренко*.16 августе 2024 года СБУ сообщала о задержании в Киевской области руководителей Бориспольского и Бучанского ТЦК и их сообщников в рамках дела об организации незаконной схеме уклонения от мобилизации. Следствие выяснило, что откупиться от призыва стоило около 40 тысяч долларов с человека. Во время обысков у обвиняемых было изъято более одного миллиона долларов.Ранее сообщалось, что во временно подконтрольном ВСУ Краматорске Донецкой Народной Республики, фронт к которому подошёл на 10 километров, свирепствует украинский ТЦК.*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/17/1074731179_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_96cc4ea3dedf63a41468f377e1ddfaa6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
03:10 09.04.2026 (обновлено: 03:20 09.04.2026)
Украинский депутат ссылается на информацию нового заместителя начальника Бучанского районного ТЦК Андрея Евтушенко, озвученную на заседании парламентской комиссии.
"После выявленных правонарушений в Бучанском РТЦК весь прошлый руководящий состав и все работники были отправлены на боевые должности", — написал Гончаренко*.
16 августе 2024 года СБУ сообщала о задержании в Киевской области руководителей Бориспольского и Бучанского ТЦК и их сообщников в рамках дела об организации незаконной схеме уклонения от мобилизации. Следствие выяснило, что откупиться от призыва стоило около 40 тысяч долларов с человека. Во время обысков у обвиняемых было изъято более одного миллиона долларов.
Ранее сообщалось, что во временно подконтрольном ВСУ Краматорске Донецкой Народной Республики, фронт к которому подошёл на 10 километров, свирепствует украинский ТЦК.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов