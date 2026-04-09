В Киевской области всех сотрудников и руководство ТЦК отправили на фронт из-за взяток
В Буче Киевской области всех сотрудников и руководство ТЦК отправили на фронт после коррупционного скандала. Об этом депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* 8 апреля сообщил в своём телеграм-канале
Украинский депутат ссылается на информацию нового заместителя начальника Бучанского районного ТЦК Андрея Евтушенко, озвученную на заседании парламентской комиссии."После выявленных правонарушений в Бучанском РТЦК весь прошлый руководящий состав и все работники были отправлены на боевые должности", — написал Гончаренко*.16 августе 2024 года СБУ сообщала о задержании в Киевской области руководителей Бориспольского и Бучанского ТЦК и их сообщников в рамках дела об организации незаконной схеме уклонения от мобилизации. Следствие выяснило, что откупиться от призыва стоило около 40 тысяч долларов с человека. Во время обысков у обвиняемых было изъято более одного миллиона долларов.Ранее сообщалось, что во временно подконтрольном ВСУ Краматорске Донецкой Народной Республики, фронт к которому подошёл на 10 километров, свирепствует украинский ТЦК.*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
В Киевской области всех сотрудников и руководство ТЦК отправили на фронт из-за взяток

Украинский депутат ссылается на информацию нового заместителя начальника Бучанского районного ТЦК Андрея Евтушенко, озвученную на заседании парламентской комиссии.
"После выявленных правонарушений в Бучанском РТЦК весь прошлый руководящий состав и все работники были отправлены на боевые должности", — написал Гончаренко*.
16 августе 2024 года СБУ сообщала о задержании в Киевской области руководителей Бориспольского и Бучанского ТЦК и их сообщников в рамках дела об организации незаконной схеме уклонения от мобилизации. Следствие выяснило, что откупиться от призыва стоило около 40 тысяч долларов с человека. Во время обысков у обвиняемых было изъято более одного миллиона долларов.
Ранее сообщалось, что во временно подконтрольном ВСУ Краматорске Донецкой Народной Республики, фронт к которому подошёл на 10 километров, свирепствует украинский ТЦК.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
04:45Сергей Ермаков: НАТО не хочет и боится войны с Россией, но киевскому режиму терять нечего
04:38После объявления перемирия через Ормузский пролив не прошло ни одного танкера — NYT
04:30Аэростаты и самолеты ДРЛО: как Россия может усилить ПВО приграничья — мнение эксперта
04:15Трамп после встречи с Рютте раскритиковал НАТО, "провалившую тест" в Иране
04:15Не только "сушки", но и F-16: Алехин назвал аэродромы, откуда Украина атакует приграничье
03:40ФБР задержало бывшего военнослужащего SOCOM по подозрению в передаче СМИ секретных данных
03:10В Киевской области всех сотрудников и руководство ТЦК отправили на фронт из-за взяток
02:48"Отказаться от этого безумия!": Французский политик разоблачил планы по подготовке к войне с Россией
02:10Фронтовая сводка за 8 апреля от канала "Дневник Десантника"
01:49Спикер парламента Ирана обвинил США в нарушении трёх пунктов плана. Вэнс усомнился в его английском
01:20Ливан объявил 9 апреля днём национального траура в память о сотнях жертвах израильских ударов
01:02Европа мечтает о своём ядерном оружии. События 8 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:43Перемирие, ЯО, пролив, санкции и Ливан: Вэнс призвал Иран серьёзно подойти к переговорам с США
20:42Норвегия не передала Украине шесть обещанных истребителей F-16
20:16Иран нанёс удары по нефтяным объектам в Кувейте, Тегеран атакован. Новости войны на Ближнем Востоке
19:46Телеканал Welt: на украинских кладбищах не хватает мест
19:258 апреля 2026 года, вечерний эфир
19:10Итоги 08.04.26: апокалипсис отменяется, ЕС думает о ядерке, дело Тимошенко идет в суд
19:08Иран не будет вести диалог с США, если не прекратятся атаки на Ливан
19:05ГБР поймала офицера ВСУ, подделывавшего документы и игравшего в казино
Лента новостейМолния