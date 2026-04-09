Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260409/sbivaem-mnogo-no-vse-ravno-priletaet-alekhin-rasskazal-pro-obstrely-belgorodskoy-oblasti-1077680728.html
"Сбиваем много, но все равно прилетает": Алехин рассказал про обстрелы Белгородской области
Несмотря на то, что российские ПВО сбивают очень много целей, полностью защитить Белгородскую область не удается. Противник находит бреши и атакует объекты энергетики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
новости
белгородская область
белгород
москва
геннадий алехин
украина.ру
telegram
сво
новости сво
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1d/1052962993_0:285:506:570_1920x0_80_0_0_b4f878c9012092f712e7c91fefbb98d4.png
белгородская область
белгород
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1d/1052962993_0:212:506:592_1920x0_80_0_0_17d2a863383d86f91c5ede82e39f32cb.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белгородская область, белгород, москва, геннадий алехин, украина.ру, telegram, сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, обстрелы россии сегодня, обстрелы, пво, тэц, блэкаут, война, война на украине
Новости, Белгородская область, Белгород, Москва, Геннадий Алехин, Украина.ру, Telegram, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, обстрелы России сегодня, обстрелы, ПВО, ТЭЦ, блэкаут, война, война на Украине

"Сбиваем много, но все равно прилетает": Алехин рассказал про обстрелы Белгородской области

05:30 09.04.2026
 
© фото очевидца
© фото очевидца
Читать в
ДзенTelegram
Несмотря на то, что российские ПВО сбивают очень много целей, полностью защитить Белгородскую область не удается. Противник находит бреши и атакует объекты энергетики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Продолжая разговор о ПВО, Алехин оценил ситуацию в приграничье. По его оценке, выстроить плотную систему ПВО в Белгородской области пока так и не удалось.
"Сбить все невозможно. Сбиваем очень много, но все равно прилетает. Мы это видим по разбитым подстанциям, ТЭЦ и объектам водоканала", — заявил эксперт, отметив что восстановлением занимаются ремонтные бригады из Москвы и Воронежа.
"Честно говоря, зимой у нас тут за малым блэкаут не случился. Еще бы чуть-чуть, и все. Энергетику спасли только героические усилия коммунальщиков. К сожалению, противник находит бреши в ПВО и пробивает эти объекты", — пояснил Алехин.
По словам Алехина, в Белгородской области до сих пор не могут решить вопрос с оповещением. Раньше оно работало четко и слаженно, а теперь приходит с опозданием или вообще отключено.
"Причина — "Макс" до конца не наладили, а "Телеграм" работает со сбоями", — добавил собеседник издания.
Полный текст материала "Геннадий Алехин: Если Россия начнет укрывать производство под землей, ВСУ будут бить по нему еще точнее" на сайте Украина.ру.
О других геополитических аспектах украинского конфликта — в авторской статье Владимира Скачко "Повелитель хаоса. Трамп уверен, что возвращает гегемонию США в мире" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБелгородская областьБелгородМоскваГеннадий АлехинУкраина.руTelegramСВОновости СВОновости СВО Россияновости СВО сейчасобстрелы России сегодняобстрелыПВОТЭЦблэкаутвойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:30Овоскопировщики вместо инженеров: что происходит с рынком труда Украины
06:20Третья мировая началась в Киеве. Украина в международном контексте
06:10Вперёд, к Руине или кто готовит "бунт мессенджеров". Эксперты о ситуации на Украине и в России
06:06Удары по НПЗ, провал Орбана и иранская сделка. Грег Вайнер о том, кто накажет Украину за дорогую нефть
05:30"Сбиваем много, но все равно прилетает": Алехин рассказал про обстрелы Белгородской области
05:30"Полоса обеспечения": захват плацдарма и ПВО на вражеской территории — эксперт о защите приграничья
05:29Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
05:15"Германию милитаризуют в приказном порядке" — Ермаков о планах ФРГ вернуться к военному призыву
05:00Как российская ПВО уничтожает рои дронов — Алехин о работе "Панцирей" и мобильных групп
05:00Как охраняют Курскую АЭС и приграничье? Военный эксперт про способы защиты важных объектов
04:54Нефтяные компании втайне против мирного плана Трампа по Ирану — не хотят платить за Ормуз
04:45Сергей Ермаков: НАТО не хочет и боится войны с Россией, но киевскому режиму терять нечего
04:38После объявления перемирия через Ормузский пролив не прошло ни одного танкера — NYT
04:30Аэростаты и самолеты ДРЛО: как Россия может усилить ПВО приграничья — мнение эксперта
04:15Трамп после встречи с Рютте раскритиковал НАТО, "провалившую тест" в Иране
04:15Не только "сушки", но и F-16: Алехин назвал аэродромы, откуда Украина атакует приграничье
03:40ФБР задержало бывшего военнослужащего SOCOM по подозрению в передаче СМИ секретных данных
03:10В Киевской области всех сотрудников и руководство ТЦК отправили на фронт из-за взяток
02:48"Отказаться от этого безумия!": Французский политик разоблачил планы по подготовке к войне с Россией
02:10Фронтовая сводка за 8 апреля от канала "Дневник Десантника"
Лента новостейМолния