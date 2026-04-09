https://ukraina.ru/20260409/sbivaem-mnogo-no-vse-ravno-priletaet-alekhin-rasskazal-pro-obstrely-belgorodskoy-oblasti-1077680728.html

"Сбиваем много, но все равно прилетает": Алехин рассказал про обстрелы Белгородской области

Несмотря на то, что российские ПВО сбивают очень много целей, полностью защитить Белгородскую область не удается. Противник находит бреши и атакует объекты энергетики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-04-09T05:30

новости

белгородская область

белгород

москва

геннадий алехин

украина.ру

telegram

сво

новости сво

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1d/1052962993_0:285:506:570_1920x0_80_0_0_b4f878c9012092f712e7c91fefbb98d4.png

Продолжая разговор о ПВО, Алехин оценил ситуацию в приграничье. По его оценке, выстроить плотную систему ПВО в Белгородской области пока так и не удалось. "Сбить все невозможно. Сбиваем очень много, но все равно прилетает. Мы это видим по разбитым подстанциям, ТЭЦ и объектам водоканала", — заявил эксперт, отметив что восстановлением занимаются ремонтные бригады из Москвы и Воронежа."Честно говоря, зимой у нас тут за малым блэкаут не случился. Еще бы чуть-чуть, и все. Энергетику спасли только героические усилия коммунальщиков. К сожалению, противник находит бреши в ПВО и пробивает эти объекты", — пояснил Алехин.По словам Алехина, в Белгородской области до сих пор не могут решить вопрос с оповещением. Раньше оно работало четко и слаженно, а теперь приходит с опозданием или вообще отключено. "Причина — "Макс" до конца не наладили, а "Телеграм" работает со сбоями", — добавил собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Алехин: Если Россия начнет укрывать производство под землей, ВСУ будут бить по нему еще точнее" на сайте Украина.ру.О других геополитических аспектах украинского конфликта — в авторской статье Владимира Скачко "Повелитель хаоса. Трамп уверен, что возвращает гегемонию США в мире" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

