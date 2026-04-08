https://ukraina.ru/20260408/razgrom-vsu-v-belom-kolodeze-alekhin-rasskazal-o-situatsii-na-kharkovskom-napravlenii-1077646362.html

Разгром ВСУ в Белом Колодезе: Алехин рассказал о ситуации на Харьковском направлении

Российские операторы БПЛА поразили крупный пункт временной дислокации ВСУ в Белом Колодезе. Понимая сложность обороны на харьковском участке, киевский режим вынужден перебрасывать туда дополнительные силы. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-04-08T05:15

новости

харьков

россия

чугуев

геннадий алехин

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

дзен новости сво

новости сво

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1a/1055295830_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_37cbd86e120567d04c38fc40cc01ddac.jpg

Комментируя оперативную обстановку севернее Харькова, Алехин сообщил, что фокус боевых действий смещен в район Избицкого, Верхней Писаревки и Волчанских Хуторов."Отдельного внимания заслуживает ювелирная работа российских операторов БПЛА, которые за минувшие сутки прямым попаданием поразили крупный пункт временной дислокации украинских войск в Белом Колодезе", — заявил собеседник Украина.ру.По словам Алехина, противник располагает свои пункты временной дислокации возле крупных железнодорожных узлов вокруг Харькова: Лозовая, Чугуев, Дергачи."Сюда поступает техника и боеприпасы. Производится выгрузка, и они сразу отправляются в зону боевых действий поездами в два-три вагона, автомобилями по грунтовкам и лесным дорогам", — пояснил обозреватель.Понимая всю сложность и слабость обороны на этом участке фронта, противник вынужден перебрасывать туда дополнительные силы и средства, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Армия России после освобождения ЛНР начнет ломать логистику ВСУ возле Изюма" на сайте Украина.ру.О перспективах стратегической наступательной операции и других важных аспектах СВО— в материале "Михаил Онуфриенко: У России все меньше шансов провести операцию, которая бы нанесла ВСУ смертельный удар" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

