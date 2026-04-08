Разгром ВСУ в Белом Колодезе: Алехин рассказал о ситуации на Харьковском направлении - 08.04.2026 Украина.ру
Разгром ВСУ в Белом Колодезе: Алехин рассказал о ситуации на Харьковском направлении
Разгром ВСУ в Белом Колодезе: Алехин рассказал о ситуации на Харьковском направлении - 08.04.2026 Украина.ру
Разгром ВСУ в Белом Колодезе: Алехин рассказал о ситуации на Харьковском направлении
Российские операторы БПЛА поразили крупный пункт временной дислокации ВСУ в Белом Колодезе. Понимая сложность обороны на харьковском участке, киевский режим вынужден перебрасывать туда дополнительные силы. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-04-08T05:15
2026-04-08T05:15
Комментируя оперативную обстановку севернее Харькова, Алехин сообщил, что фокус боевых действий смещен в район Избицкого, Верхней Писаревки и Волчанских Хуторов."Отдельного внимания заслуживает ювелирная работа российских операторов БПЛА, которые за минувшие сутки прямым попаданием поразили крупный пункт временной дислокации украинских войск в Белом Колодезе", — заявил собеседник Украина.ру.По словам Алехина, противник располагает свои пункты временной дислокации возле крупных железнодорожных узлов вокруг Харькова: Лозовая, Чугуев, Дергачи."Сюда поступает техника и боеприпасы. Производится выгрузка, и они сразу отправляются в зону боевых действий поездами в два-три вагона, автомобилями по грунтовкам и лесным дорогам", — пояснил обозреватель.Понимая всю сложность и слабость обороны на этом участке фронта, противник вынужден перебрасывать туда дополнительные силы и средства, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Армия России после освобождения ЛНР начнет ломать логистику ВСУ возле Изюма" на сайте Украина.ру.О перспективах стратегической наступательной операции и других важных аспектах СВО— в материале "Михаил Онуфриенко: У России все меньше шансов провести операцию, которая бы нанесла ВСУ смертельный удар" на сайте Украина.ру.
Разгром ВСУ в Белом Колодезе: Алехин рассказал о ситуации на Харьковском направлении

05:15 08.04.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки "Юг" на Артемовском направлении
Боевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки Юг на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Российские операторы БПЛА поразили крупный пункт временной дислокации ВСУ в Белом Колодезе. Понимая сложность обороны на харьковском участке, киевский режим вынужден перебрасывать туда дополнительные силы. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Комментируя оперативную обстановку севернее Харькова, Алехин сообщил, что фокус боевых действий смещен в район Избицкого, Верхней Писаревки и Волчанских Хуторов.
"Отдельного внимания заслуживает ювелирная работа российских операторов БПЛА, которые за минувшие сутки прямым попаданием поразили крупный пункт временной дислокации украинских войск в Белом Колодезе", — заявил собеседник Украина.ру.
По словам Алехина, противник располагает свои пункты временной дислокации возле крупных железнодорожных узлов вокруг Харькова: Лозовая, Чугуев, Дергачи.
"Сюда поступает техника и боеприпасы. Производится выгрузка, и они сразу отправляются в зону боевых действий поездами в два-три вагона, автомобилями по грунтовкам и лесным дорогам", — пояснил обозреватель.
Понимая всю сложность и слабость обороны на этом участке фронта, противник вынужден перебрасывать туда дополнительные силы и средства, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Армия России после освобождения ЛНР начнет ломать логистику ВСУ возле Изюма" на сайте Украина.ру.
О перспективах стратегической наступательной операции и других важных аспектах СВО— в материале "Михаил Онуфриенко: У России все меньше шансов провести операцию, которая бы нанесла ВСУ смертельный удар" на сайте Украина.ру.
