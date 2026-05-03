Компьютер, турель и упреждение: Чадаев о том, какой должна быть современная стрельба по дронам - 03.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260503/kompyuter-turel-i-uprezhdenie-chadaev-o-tom-kakoy-dolzhna-byt-sovremennaya-strelba-po-dronam-1078450835.html
Компьютер, турель и упреждение: Чадаев о том, какой должна быть современная стрельба по дронам
Компьютер, турель и упреждение: Чадаев о том, какой должна быть современная стрельба по дронам - 03.05.2026 Украина.ру
Компьютер, турель и упреждение: Чадаев о том, какой должна быть современная стрельба по дронам
Гладкоствольное оружие против дронов — лотерея "успеешь-не успеешь", нужна стрельба с машинным зрением и сервоприводами. У "Елки" плюс в автономности, минус — нет боевой части. Ставку надо делать на перехватчиков со взрывчаткой в связке с радарами, где все вычисления идут на земле
2026-05-03T06:00
2026-05-03T06:00
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
украина
новороссийск
россия
спецоперация
бпла
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/16/1056989366_0:113:3237:1934_1920x0_80_0_0_87edc5085f3df26c55f13b29774af0ad.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев. По словам эксперта, у гладкоствольного оружия дальность очень невысокая. Его можно использовать за счет создания облака дроби, но это лотерея.Глава "Ушкуйника" отметил, что основной плюс дрона-перехватчика "Елка" в том, что он не требует мастера-оператора и сам летит на цель. Но основной минус — он кинетический: боевой частью пожертвовали ради скорости и места для нейросети на борту."Я бы все же сделал ставку на перехватчиков, у которых есть хотя бы небольшая боевая часть. У Украины — это Sting и P1-SUN. У нас тоже есть "Архангелы" и "Молоты". Какое-то из этих изделий рано или поздно пробьет технологические барьеры, которые нам сейчас мешают", — заявил Чадаев.Самое главное, подчеркнул эксперт, — научиться комплексно использовать дроны-перехватчики в связке с радарами. А для этого нужна хорошая связь."Что такое дрон? Это всего лишь быстрый доставщик и сенсор. И не надо никаких компьютеров на борту. Все можно сделать на земле", — резюмировал Чадаев.Полный текст интервью Алексея Чадаева: России надо учиться на ошибках Украины, чтобы прикрыть Усть-Лугу, Новороссийск и Туапсе читайте на сайте Украина.ру.
украина
новороссийск
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/16/1056989366_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_e1213de219cdfacfa9faf912b564f4e1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, новости сво сейчас, новости сво россия, украина, новороссийск, россия, спецоперация, бпла, вс рф
СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Украина, Новороссийск, Россия, Спецоперация, БПЛА, ВС РФ

Компьютер, турель и упреждение: Чадаев о том, какой должна быть современная стрельба по дронам

06:00 03.05.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Подразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Гладкоствольное оружие против дронов — лотерея "успеешь-не успеешь", нужна стрельба с машинным зрением и сервоприводами. У "Елки" плюс в автономности, минус — нет боевой части. Ставку надо делать на перехватчиков со взрывчаткой в связке с радарами, где все вычисления идут на земле
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев. По словам эксперта, у гладкоствольного оружия дальность очень невысокая. Его можно использовать за счет создания облака дроби, но это лотерея.
"Даже если ты прицелился, выстрелил и попал, он все равно может пролететь и попасть. Надо сочетать обычную стрельбу с современными технологиями расчета стрельбы и упреждения: машинное зрение, сервоприводы для турелей, когда компьютер прогнозирует вероятную траекторию полета дрона, а турель выставляет ствол так, чтобы классический выстрел попал в цель", — пояснил Чадаев.
Глава "Ушкуйника" отметил, что основной плюс дрона-перехватчика "Елка" в том, что он не требует мастера-оператора и сам летит на цель. Но основной минус — он кинетический: боевой частью пожертвовали ради скорости и места для нейросети на борту.
"Я бы все же сделал ставку на перехватчиков, у которых есть хотя бы небольшая боевая часть. У Украины — это Sting и P1-SUN. У нас тоже есть "Архангелы" и "Молоты". Какое-то из этих изделий рано или поздно пробьет технологические барьеры, которые нам сейчас мешают", — заявил Чадаев.
Самое главное, подчеркнул эксперт, — научиться комплексно использовать дроны-перехватчики в связке с радарами. А для этого нужна хорошая связь.
"Что такое дрон? Это всего лишь быстрый доставщик и сенсор. И не надо никаких компьютеров на борту. Все можно сделать на земле", — резюмировал Чадаев.
Полный текст интервью Алексея Чадаева: России надо учиться на ошибках Украины, чтобы прикрыть Усть-Лугу, Новороссийск и Туапсе читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияУкраинаНовороссийскРоссияСпецоперацияБПЛАВС РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:00Читайте Ремарка, чтобы знать планы Мерца и Писториуса — Выдрин
06:30Любят штампы, но скоро откажутся: Лукьянов о европейской мании клеймить "пророссийских"
06:15Станислав Крапивник: К концу лета Европа нарастит производство дронов, чтобы ослепить систему ПВО России
06:00Компьютер, турель и упреждение: Чадаев о том, какой должна быть современная стрельба по дронам
05:30Удалось "спасти всех"? Выползов о том, почему молодежь Калининграда больше не хочет в Европу
05:00Для борьбы с БПЛА нужно создавать народное ополчение, считает военный эксперт Попов
19:10Обстановка в Туапсе и последствия атаки для рынка нефти. Итоги 2 мая
18:01"Герани" ударили по объекту ВСУ в Полтаве. Новости СВО
17:43Фицо поддержал Украину в ЕС, но признал: с Зеленским у нас "разные мнения"
17:00Европа не будет мириться с Россией, уверен политолог Лукьянов
16:57Над Украиной находятся около 50 "Гераней". Новости СВО
16:43В Днепропетровской области разыскивают военнослужащих ВСУ по делу о похищении и избиении местного жителя
16:30"В лоб сюда никто не полезет": Выползов о том, как на самом деле будут атаковать Калининград
16:15В Киеве военный устроил стрельбу возле ТРЦ. Главное к этому часу
16:00"Экипаж машины боевой" – реальный танковый бой на экране
16:00Актерская ловушка: почему Зеленский не может выйти из образа
15:30Для борьбы с беспилотниками пора применять аэростаты, уверен Попов
14:27Дональд Трамп открыто сознался в пиратстве ВМС США
14:06Авиаудар нанесён по заводу газовой аппаратуры в Дружковке. Новости СВО
13:51Уиткофф и Кушнер перенесли визит на Украину. Главное к этому часу
Лента новостейМолния