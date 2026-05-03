Компьютер, турель и упреждение: Чадаев о том, какой должна быть современная стрельба по дронам - 03.05.2026 Украина.ру
Гладкоствольное оружие против дронов — лотерея "успеешь-не успеешь", нужна стрельба с машинным зрением и сервоприводами. У "Елки" плюс в автономности, минус — нет боевой части. Ставку надо делать на перехватчиков со взрывчаткой в связке с радарами, где все вычисления идут на земле
2026-05-03T06:00
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев. По словам эксперта, у гладкоствольного оружия дальность очень невысокая. Его можно использовать за счет создания облака дроби, но это лотерея.Глава "Ушкуйника" отметил, что основной плюс дрона-перехватчика "Елка" в том, что он не требует мастера-оператора и сам летит на цель. Но основной минус — он кинетический: боевой частью пожертвовали ради скорости и места для нейросети на борту."Я бы все же сделал ставку на перехватчиков, у которых есть хотя бы небольшая боевая часть. У Украины — это Sting и P1-SUN. У нас тоже есть "Архангелы" и "Молоты". Какое-то из этих изделий рано или поздно пробьет технологические барьеры, которые нам сейчас мешают", — заявил Чадаев.Самое главное, подчеркнул эксперт, — научиться комплексно использовать дроны-перехватчики в связке с радарами. А для этого нужна хорошая связь."Что такое дрон? Это всего лишь быстрый доставщик и сенсор. И не надо никаких компьютеров на борту. Все можно сделать на земле", — резюмировал Чадаев.Полный текст интервью Алексея Чадаева: России надо учиться на ошибках Украины, чтобы прикрыть Усть-Лугу, Новороссийск и Туапсе читайте на сайте Украина.ру.
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев. По словам эксперта, у гладкоствольного оружия дальность очень невысокая. Его можно использовать за счет создания облака дроби, но это лотерея.
"Даже если ты прицелился, выстрелил и попал, он все равно может пролететь и попасть. Надо сочетать обычную стрельбу с современными технологиями расчета стрельбы и упреждения: машинное зрение, сервоприводы для турелей, когда компьютер прогнозирует вероятную траекторию полета дрона, а турель выставляет ствол так, чтобы классический выстрел попал в цель", — пояснил Чадаев.
Глава "Ушкуйника" отметил, что основной плюс дрона-перехватчика "Елка" в том, что он не требует мастера-оператора и сам летит на цель. Но основной минус — он кинетический: боевой частью пожертвовали ради скорости и места для нейросети на борту.
"Я бы все же сделал ставку на перехватчиков, у которых есть хотя бы небольшая боевая часть. У Украины — это Sting и P1-SUN. У нас тоже есть "Архангелы" и "Молоты". Какое-то из этих изделий рано или поздно пробьет технологические барьеры, которые нам сейчас мешают", — заявил Чадаев.
Самое главное, подчеркнул эксперт, — научиться комплексно использовать дроны-перехватчики в связке с радарами. А для этого нужна хорошая связь.
"Что такое дрон? Это всего лишь быстрый доставщик и сенсор. И не надо никаких компьютеров на борту. Все можно сделать на земле", — резюмировал Чадаев.