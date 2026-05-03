https://ukraina.ru/20260503/kompyuter-turel-i-uprezhdenie-chadaev-o-tom-kakoy-dolzhna-byt-sovremennaya-strelba-po-dronam-1078450835.html

Компьютер, турель и упреждение: Чадаев о том, какой должна быть современная стрельба по дронам

Компьютер, турель и упреждение: Чадаев о том, какой должна быть современная стрельба по дронам - 03.05.2026 Украина.ру

Компьютер, турель и упреждение: Чадаев о том, какой должна быть современная стрельба по дронам

Гладкоствольное оружие против дронов — лотерея "успеешь-не успеешь", нужна стрельба с машинным зрением и сервоприводами. У "Елки" плюс в автономности, минус — нет боевой части. Ставку надо делать на перехватчиков со взрывчаткой в связке с радарами, где все вычисления идут на земле

2026-05-03T06:00

2026-05-03T06:00

2026-05-03T06:00

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

украина

новороссийск

россия

спецоперация

бпла

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/16/1056989366_0:113:3237:1934_1920x0_80_0_0_87edc5085f3df26c55f13b29774af0ad.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев. По словам эксперта, у гладкоствольного оружия дальность очень невысокая. Его можно использовать за счет создания облака дроби, но это лотерея.Глава "Ушкуйника" отметил, что основной плюс дрона-перехватчика "Елка" в том, что он не требует мастера-оператора и сам летит на цель. Но основной минус — он кинетический: боевой частью пожертвовали ради скорости и места для нейросети на борту."Я бы все же сделал ставку на перехватчиков, у которых есть хотя бы небольшая боевая часть. У Украины — это Sting и P1-SUN. У нас тоже есть "Архангелы" и "Молоты". Какое-то из этих изделий рано или поздно пробьет технологические барьеры, которые нам сейчас мешают", — заявил Чадаев.Самое главное, подчеркнул эксперт, — научиться комплексно использовать дроны-перехватчики в связке с радарами. А для этого нужна хорошая связь."Что такое дрон? Это всего лишь быстрый доставщик и сенсор. И не надо никаких компьютеров на борту. Все можно сделать на земле", — резюмировал Чадаев.Полный текст интервью Алексея Чадаева: России надо учиться на ошибках Украины, чтобы прикрыть Усть-Лугу, Новороссийск и Туапсе читайте на сайте Украина.ру.

украина

новороссийск

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, новости сво сейчас, новости сво россия, украина, новороссийск, россия, спецоперация, бпла, вс рф