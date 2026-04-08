"Мы специально заманивали ВСУ в Купянск": Баранец рассказал, как ВС РФ молотят врага на Осколе - 08.04.2026 Украина.ру
"Мы специально заманивали ВСУ в Купянск": Баранец рассказал, как ВС РФ молотят врага на Осколе
Под Купянск Украина бросает большие группы матерых вояк с серьезным боевым опытом. Сегодня там идут самые яростные бои, российская армия планомерно перемалывает части ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Говоря о самой горячей точке на фронте, Баранец заявил, что под Купянск стянуты серьезные силы противника. "Большую группу матерых вояк с серьезным боевым опытом Украина бросает и под Купянск. А теперь говорю вам беспощадную правду", — сказал он.По словам Баранца, когда-то даже "на самый верх докладывали об освобождении Купянска". Однако сейчас там идут самые яростные бои. Противник бросил туда матерые резервы, которые пытаются выбить российские подразделения из города.Затем полковник провел параллель с освобождением Мариуполем и напомнил про слова Зеленского. "Помните, что Зеленский четыре года назад говорил по поводу Мариуполя: "Да, мы его оставили. Но он нам и не нужен был. Мы просто выманивали российские войска, чтобы их перемолоть, а когда нужно было, подняли лапки кверху: кто сдался в плен, кто сбежал", — напомнил Баранец."И может быть, пройдет время, когда мы тоже скажем: "Мы специально заманивали ВСУ в Купянск, чтобы устроить им мясорубку и серьезно обескровить", — резюмировал собеседник издания.
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерии ВС РФ на Донецком направлении
Под Купянск Украина бросает большие группы матерых вояк с серьезным боевым опытом. Сегодня там идут самые яростные бои, российская армия планомерно перемалывает части ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Говоря о самой горячей точке на фронте, Баранец заявил, что под Купянск стянуты серьезные силы противника. "Большую группу матерых вояк с серьезным боевым опытом Украина бросает и под Купянск. А теперь говорю вам беспощадную правду", — сказал он.
По словам Баранца, когда-то даже "на самый верх докладывали об освобождении Купянска". Однако сейчас там идут самые яростные бои. Противник бросил туда матерые резервы, которые пытаются выбить российские подразделения из города.
Затем полковник провел параллель с освобождением Мариуполем и напомнил про слова Зеленского. "Помните, что Зеленский четыре года назад говорил по поводу Мариуполя: "Да, мы его оставили. Но он нам и не нужен был. Мы просто выманивали российские войска, чтобы их перемолоть, а когда нужно было, подняли лапки кверху: кто сдался в плен, кто сбежал", — напомнил Баранец.
"И может быть, пройдет время, когда мы тоже скажем: "Мы специально заманивали ВСУ в Купянск, чтобы устроить им мясорубку и серьезно обескровить", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Полковник Виктор Баранец: Если Россия не решит проблему ПВО, ракеты и дроны ВСУ начнут бить по Зауралью" на сайте Украина.ру.
Про освобождение Красноармейска, тройное ранение и эвакуацию мирного населения — в материале "Позывной "Поэт": Я сказал гражданским в Покровске: теперь буду вас защищать ценой собственной жизни" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
