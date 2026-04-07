https://ukraina.ru/20260407/vsu-zhdut-porki-oreshnikom-ukraina-razvalivaet-evrosoyuz-khronika-sobytiy-na-1300-7-aprelya-1077620031.html

ВСУ ждут порки "Орешником". Украина разваливает Евросоюз. Хроника событий на 13.00 7 апреля

В ВСУ готовятся к прилетам российских ракет "Орешник": возможны удары по Киеву, Львову и Староконстантинову. Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз: принцип единогласия при при принятии решений планируется отменить. Украинская армия обстреливает школы и бьет беспилотниками по домам мирных граждан

2026-04-07T13:01

эксклюзив

украина

россия

венгрия

евгения михайлова

александр перенджиев

ес

вооруженные силы украины

минобороны

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1070987022_0:30:800:480_1920x0_80_0_0_7d90198f1d2cea99ea91b072625b4b32.jpg

ВСУ ждут прилета "Орешника": если прилетит, то по бункерамРоссийские войска могут в ближайшее время нанести удар по Украине при помощи ракетного комплекса "Орешник". Об этом пишет украинский телеграм-канал "Insider UA"."РФ готовит удар "Орешником" по Киеву, Львову, Староконстантинову. Наиболее вероятно, что комплекс используют во время следующего массированного ракетного удара или сразу после него", — указано в сообщении.По данным канала, на полигонах, якобы, ракеты снаряжены и готовы к применению. Минобороны России эту информацию не комментирует.Ранее бывший начальник отдела Управления боевой подготовки Ракетных войск стратегического назначения России полковник Николай Шабалтас рассказал, что российскую ракету "Орешник" не может перехватить ни одна система ПВО."Ни одна существующая система ПВО пока не может противодействовать "Орешнику", потому что он идет с очень большой скоростью", — сказал специалист в интервью "Газете.ру".Военный эксперт Евгений Михайлов в интервью "АиФ" пояснил, что "Орешник", если он будет применяться, прилетит в бункеры."“Орешник” могут применить для уничтожения ставки того или иного командования, ставки лидеров фашистского режима и наиболее важных объектов инфраструктуры киевского режима", - заявил эксперт.Эксперт считает, что последствия от применения "Орешника" "будут очень страшные"."Он обладает большой пробивной силой и предназначен именно для бункеров. И нам продемонстрировали это, когда был нанесен первый удар, простыми болванками, которые прошли на многие десятки метров вглубь завода “Южмаш”", - сказал Михайлов.Украина расколола ЕвросоюзГермания и Швеция возглавили группу европейских стран, выступающих за отмену права вето при принятии решений в ЕС. Об этом сообщает американское издание Politico.Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль уже высказался за отказ от принципа единогласия в сферах внешней политики и безопасности. "Весь накопленный опыт в связи с помощью Украине и санкциями против России говорит в пользу этого", — заявил немецкий дипломат.Против сохранения права вето выступает и ряд других стран, включая Францию и Бельгию. Дипломат одной из них пояснил изданию, что внешняя политика находится в национальном ведении и здесь не стоит переходить к голосованию квалифицированным большинством. При этом шведский премьер Ульф Кристерссон ранее подтвердил, что европейские лидеры будут обсуждать этот переход.Ранее стало известно, что Евросоюз оказался неспособен принимать единые решения по ключевым вопросам, включая финансирование Украины. Отмечается, что объединение фактически столкнулось с системным параличом, где каждый месяц возникает новый вопрос, который подчеркивает эту тенденцию.Так, Венгрия блокирует кредит для Украины на 90 млрд евро. Из 26 стран, поддержавших рестрикции, одна страна способна заблокировать любое решение, что подтверждает системный характер кризиса в ЕС.Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев предупредил, что разногласия между Евросоюзом и Венгрией могут спровоцировать раскол внутри объединения."Можно предположить, что в Евросоюзе уже нет единства. Просто об этом публично не объявляется", — заявил эксперт в беседе с NEWs.ru.По мнению специалиста, вслед за Венгрией из ЕС могут выйти Словакия, Чехия и Польша, что приведет к формированию самостоятельного объединения.Перенджиев также отметил, что ограничение прав государств на защиту национальных интересов не даст положительных результатов.Политолог Дмитрий Солонников, впрочем, назвал глобальный финансовый кризис потенциальной причиной распада Евросоюза, отметив при этом отсутствие серьезных оснований для выхода стран из объединения в ближайшее время.Военные хроникиУкраинские военные обстреляли из артиллерийских орудий одну из школ в Великой Знаменке Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области. Есть пострадавшие. Об этом сообщили российским информационным агентствам в оперативных службах региона."ВСУ обстреляли из артиллерии одну из школ Великой Знаменки Каменско-Днепровского района. На момент ударов в школе находились дети, шли занятия", - сказали в оперслужбах.По их данным, предварительно, пострадали около 10 человек. Среди них ученики и сотрудники школы."Данные уточняются, поскольку работа оперативных служб усложняется активностью противника", - сказали в оперативных службах.Во Владимирской области окажут материальную и финансовую поддержку двум сестрам, потерявшим родителей и брата при атаке БПЛА в Александровском районе. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в канале в Мах."Пострадавшим будет оказана материальная, финансовая поддержка. С детьми, естественно, будут заниматься органы опеки", - сказал он.По словам Авдеева, дом полностью разрушен."Комиссия сейчас будет оценивать все последствия. Постараемся в ближайшие сроки устранить все последствия", - отметил глава региона.Губернатор вместе с главой Александровского округа Анной Кузнецовой осмотрел место происшествия для оценки нанесенного ущерба."Поговорили с соседями погибшей семьи, обсудили общие задачи с представителями оперативных служб. У выжившей в результате атаки БПЛА пятилетней девочки есть старшая сестра, она учится в колледже. Сейчас обе находятся у дедушки", - сообщил губернатор.Между тем, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки три управляемые авиабомбы и 217 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы и 217 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в ведомстве.По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 132 228 беспилотных летательных аппаратов, 653 зенитных ракетных комплекса, 28 736 танков и других боевых бронированных машин, 1 696 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 320 орудий полевой артиллерии и минометов, 58 815 единиц специальной военной автомобильной техники.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Никита Миронов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

