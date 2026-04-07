Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260407/rano-ili-pozdno-ssha-razozhmut-zuby-baranets-o-tom-kak-rossiya-iran-i-kitay-sozdayut-oruzhie-buduschego-1077619733.html
"Рано или поздно США разожмут зубы": Баранец о том, как Россия, Иран и Китай создают оружие будущего
"Рано или поздно США разожмут зубы": Баранец о том, как Россия, Иран и Китай создают оружие будущего
Россия, Иран и Китай сообща работают над оружием будущего. Если объединить технические наработки трех стран, можно добиться больших успехов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2026-04-07T12:21
новости
россия
иран
китай
виктор баранец
украина.ру
главные новости
главное
северная корея
кнр (китай)
Разговор зашел о совместных разработках России, Ирана и Китая, включая реактивную "Герань-3". Баранец заявил, что у стран есть все возможности для прорыва.Если объединить научный потенциал Ирана, России и Китая, можно добиться очень больших успехов, уверен эксперт.По мнению обозревателя, у России, Ирана и Китая большое будущее. "Мы персам помогаем. Рано или поздно США разожмут там свои зубы. Северной Корее мы тоже помогаем. Ее тоже нельзя сбрасывать со счетов. Да и Белоруссия разрабатывает оружие, которое нам не грех получить делать", — добавил Баранец."Повторюсь, у России, Ирана и Китая очень большое будущее", — резюмировал собеседник издания.
россия
иран
китай
северная корея
кнр (китай)
белоруссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065931205_67:0:734:500_1920x0_80_0_0_cd337bb7468175f4ff3a5c8dfbc2640e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
12:21 07.04.2026
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yelabuga_novosti
- РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yelabuga_novosti
Читать в
ДзенTelegram
Разговор зашел о совместных разработках России, Ирана и Китая, включая реактивную "Герань-3". Баранец заявил, что у стран есть все возможности для прорыва.
Если объединить научный потенциал Ирана, России и Китая, можно добиться очень больших успехов, уверен эксперт.
"Генеральная наша задача – увидеть оружие будущего, которым современная армия будет воевать через 5, 10 и 20 лет. Часть этого оружия будущего нам хвост уже показывает. Это те же ударные беспилотники", — сказал он.
По мнению обозревателя, у России, Ирана и Китая большое будущее. "Мы персам помогаем. Рано или поздно США разожмут там свои зубы. Северной Корее мы тоже помогаем. Ее тоже нельзя сбрасывать со счетов. Да и Белоруссия разрабатывает оружие, которое нам не грех получить делать", — добавил Баранец.
"Повторюсь, у России, Ирана и Китая очень большое будущее", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Полковник Виктор Баранец: Если Россия не решит проблему ПВО, ракеты и дроны ВСУ начнут бить по Зауралью" на сайте Украина.ру.
Про освобождение Красноармейска, тройное ранение и эвакуацию мирного населения — в материале "Позывной "Поэт": Я сказал гражданским в Покровске: теперь буду вас защищать ценой собственной жизни" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияИранКитайВиктор БаранецУкраина.руГлавные новостиглавноеСеверная КореяКНР (Китай)БелоруссияСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОновости СВОпрогнозы СВОСпецоперациявоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
