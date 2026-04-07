"Рано или поздно США разожмут зубы": Баранец о том, как Россия, Иран и Китай создают оружие будущего
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yelabuga_novosti
Россия, Иран и Китай сообща работают над оружием будущего. Если объединить технические наработки трех стран, можно добиться больших успехов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Разговор зашел о совместных разработках России, Ирана и Китая, включая реактивную "Герань-3". Баранец заявил, что у стран есть все возможности для прорыва.
Если объединить научный потенциал Ирана, России и Китая, можно добиться очень больших успехов, уверен эксперт.
"Генеральная наша задача – увидеть оружие будущего, которым современная армия будет воевать через 5, 10 и 20 лет. Часть этого оружия будущего нам хвост уже показывает. Это те же ударные беспилотники", — сказал он.
По мнению обозревателя, у России, Ирана и Китая большое будущее. "Мы персам помогаем. Рано или поздно США разожмут там свои зубы. Северной Корее мы тоже помогаем. Ее тоже нельзя сбрасывать со счетов. Да и Белоруссия разрабатывает оружие, которое нам не грех получить делать", — добавил Баранец.
"Повторюсь, у России, Ирана и Китая очень большое будущее", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Полковник Виктор Баранец: Если Россия не решит проблему ПВО, ракеты и дроны ВСУ начнут бить по Зауралью" на сайте Украина.ру.
Про освобождение Красноармейска, тройное ранение и эвакуацию мирного населения — в материале "Позывной "Поэт": Я сказал гражданским в Покровске: теперь буду вас защищать ценой собственной жизни" на сайте Украина.ру.
