2026-04-07T02:16
украина.ру, новости, сша, такер карлсон, иран, африка, пит хегсет, удар по ирану, война в иране, ближний восток, военная эскалация, эскалация, великая депрессия, удобрения, энергетический кризис, энергетика, экономический кризис, кризис, нефть, цена на нефть, газ, сжиженный природный газ
Украина.ру, Новости, США, Такер Карлсон, Иран, Африка, Пит Хегсет, удар по Ирану, война в Иране, Ближний Восток, военная эскалация, эскалация, великая депрессия, удобрения, энергетический кризис, энергетика, экономический кризис, кризис, нефть, цена на нефть, газ, сжиженный природный газ
"Мы, кстати, не выигрываем": Такер Карлсон назвал последствия для мира атаки США на Иран
02:16 07.04.2026 (обновлено: 02:20 07.04.2026)
Нападение Соединённых Штатов на Иран грозит миру великой депрессией и голодом из-за закрытия Ормузского пролива, это затронет и граждан США, заявил американский журналист Такер Карлсон. Об этом в ночь на 7 апреля сообщает РИА Новости
"Нам уже предстоит ввергнуть мир в великую депрессию и голод. И это не паникёрство или истерия, это математика: 30% мировых удобрений, 20% энергетики. Да, это великая депрессия", — заявил журналист в новом выпуске своего шоу.
По мнению Карлсона, проблемы с проходом через Ормузский пролив приведут к дефициту удобрений не только для жителей Африки, но и для его сограждан.
"Это всё равно произойдёт", — предупредил он американцев.
Карлсон также назвал американские бомбардировки гражданской инфраструктуры Ирана военным преступлением и отметил, что США не побеждают в конфликте с Исламской республикой.
"И наш президент — даже не прошло и полутора месяцев с начала конфликта, который мы, кстати, не выигрываем, потому что Ормузский пролив не открыт... говорит, что мы собираемся использовать наши вооружённые силы, чтобы убивать гражданских этой страны, которые не выбирали этого и не имеют к этому никакого отношения", — сказал журналист.
США и Израиль начали агрессию против Ирана массированными ударами 28 февраля. Вашингтон угрожает полностью уничтожить потенциал страны и призывает власти Ирана принять американские требования. Иран отвечает агрессорам ударами и заявляет, что пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок.
