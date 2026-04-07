"Мы, кстати, не выигрываем": Такер Карлсон назвал последствия для мира атаки США на Иран

"Мы, кстати, не выигрываем": Такер Карлсон назвал последствия для мира атаки США на Иран - 07.04.2026 Украина.ру

"Мы, кстати, не выигрываем": Такер Карлсон назвал последствия для мира атаки США на Иран

Нападение Соединённых Штатов на Иран грозит миру великой депрессией и голодом из-за закрытия Ормузского пролива, это затронет и граждан США, заявил американский журналист Такер Карлсон. Об этом в ночь на 7 апреля сообщает РИА Новости

2026-04-07T02:16

2026-04-07T02:16

2026-04-07T02:20

"Нам уже предстоит ввергнуть мир в великую депрессию и голод. И это не паникёрство или истерия, это математика: 30% мировых удобрений, 20% энергетики. Да, это великая депрессия", — заявил журналист в новом выпуске своего шоу.По мнению Карлсона, проблемы с проходом через Ормузский пролив приведут к дефициту удобрений не только для жителей Африки, но и для его сограждан."Это всё равно произойдёт", — предупредил он американцев.Карлсон также назвал американские бомбардировки гражданской инфраструктуры Ирана военным преступлением и отметил, что США не побеждают в конфликте с Исламской республикой."И наш президент — даже не прошло и полутора месяцев с начала конфликта, который мы, кстати, не выигрываем, потому что Ормузский пролив не открыт... говорит, что мы собираемся использовать наши вооружённые силы, чтобы убивать гражданских этой страны, которые не выбирали этого и не имеют к этому никакого отношения", — сказал журналист.США и Израиль начали агрессию против Ирана массированными ударами 28 февраля. Вашингтон угрожает полностью уничтожить потенциал страны и призывает власти Ирана принять американские требования. Иран отвечает агрессорам ударами и заявляет, что пока не видит смысла в возобновлении переговоров.Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок.Ранее сообщалось, что министр войны США Пит Хегсет пообещал нанести "самый большой объём ударов" по Ирану.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

иран

африка

ближний восток

украина.ру, новости, сша, такер карлсон, иран, африка, пит хегсет, удар по ирану, война в иране, ближний восток, военная эскалация, эскалация, великая депрессия, удобрения, энергетический кризис, энергетика, экономический кризис, кризис, нефть, цена на нефть, газ, сжиженный природный газ