"Мы, кстати, не выигрываем": Такер Карлсон назвал последствия для мира атаки США на Иран
"Мы, кстати, не выигрываем": Такер Карлсон назвал последствия для мира атаки США на Иран
Нападение Соединённых Штатов на Иран грозит миру великой депрессией и голодом из-за закрытия Ормузского пролива, это затронет и граждан США, заявил американский журналист Такер Карлсон. Об этом в ночь на 7 апреля сообщает РИА Новости
"Мы, кстати, не выигрываем": Такер Карлсон назвал последствия для мира атаки США на Иран

02:16 07.04.2026 (обновлено: 02:20 07.04.2026)
 
Нападение Соединённых Штатов на Иран грозит миру великой депрессией и голодом из-за закрытия Ормузского пролива, это затронет и граждан США, заявил американский журналист Такер Карлсон. Об этом в ночь на 7 апреля сообщает РИА Новости
"Нам уже предстоит ввергнуть мир в великую депрессию и голод. И это не паникёрство или истерия, это математика: 30% мировых удобрений, 20% энергетики. Да, это великая депрессия", — заявил журналист в новом выпуске своего шоу.
По мнению Карлсона, проблемы с проходом через Ормузский пролив приведут к дефициту удобрений не только для жителей Африки, но и для его сограждан.
"Это всё равно произойдёт", — предупредил он американцев.
Карлсон также назвал американские бомбардировки гражданской инфраструктуры Ирана военным преступлением и отметил, что США не побеждают в конфликте с Исламской республикой.
"И наш президент — даже не прошло и полутора месяцев с начала конфликта, который мы, кстати, не выигрываем, потому что Ормузский пролив не открыт... говорит, что мы собираемся использовать наши вооружённые силы, чтобы убивать гражданских этой страны, которые не выбирали этого и не имеют к этому никакого отношения", — сказал журналист.
США и Израиль начали агрессию против Ирана массированными ударами 28 февраля. Вашингтон угрожает полностью уничтожить потенциал страны и призывает власти Ирана принять американские требования. Иран отвечает агрессорам ударами и заявляет, что пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок.
Ранее сообщалось, что министр войны США Пит Хегсет пообещал нанести "самый большой объём ударов" по Ирану.
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиСШАТакер КарлсонИранАфрикаПит Хегсетудар по Иранувойна в ИранеБлижний Востоквоенная эскалацияэскалациявеликая депрессияудобренияэнергетический кризисэнергетикаэкономический кризискризиснефтьцена на нефтьгазсжиженный природный газ
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
05:10БПЛА атакуют Ленобласть и Северный Кавказ. Сводка угроз и закрытых аэропортов к этому часу
05:00Казаков: Россия готова использовать армию для защиты граждан в Прибалтике и Приднестровье
04:45"Ежик" и магнитные отражатели: Баранец рассказал о необычных разработках по защите бронетехники
04:44Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:30"Надеемся на лучшее – готовимся к худшему": как НАТО подстраивается под дедлайны на Украине
04:25ЕС готовится к режиму жёсткой экономии из-за энергетического кризиса — El País
04:15"Могут пожертвовать Прибалтикой как пешкой": Ищенко рассказал о стратегии НАТО на Балтике
04:05Экипаж Artemis II обновил полувековой рекорд по удалённости человека от Земли
03:50Иран передал США 10-пунктный план по завершению конфликта — NYT
03:36Венгрия взяла газопровод под военную охрану на фоне угроз диверсии
03:04США планируют в 2027 году почти вдвое увеличить расходы на закупки вооружений
02:41Иран нанёс удар по нефтехимическому центру в Саудовской Аравии. Новости конфликта к этому часу
02:16"Мы, кстати, не выигрываем": Такер Карлсон назвал последствия для мира атаки США на Иран
01:29Росавиация закрыла для полётов уже пять аэропортов. Опасность БПЛА объявлена ещё в десяти регионах
01:03Украина вышла в мировые лидеры по сокращению. События 6 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:35Фронтовая сводка за 6 апреля от канала "Дневник Десантника"
00:13Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:09Во Львове русскоязычных детей-переселенцев загоняют в "языковые гетто"
00:05Бандеровцы прочат Зеленскому трибунал
23:42Европа использует Украину как щит для подготовки к войне
Лента новостейМолния