Командира НГУ поймали на выплатах "боевых" штабистам - 07.04.2026 Украина.ру
Командира НГУ поймали на выплатах "боевых" штабистам
Бывшего командира одной из частей Национальной гвардии Украины из Днепропетровской области и его бывшему начальнику штаба предъявлены "подозрения" в необоснованных денежных выплатах личному составу. Об этом 7 апреля сообщает Государственное бюро расследований Украины
В ведомстве указали на недопустимость махинаций с боевыми выплатами в условиях боевых действий, "особенно когда одни военные выполняют задачи на передовой, а другие "воюют" только на бумаге". Следствие установило, что руководство неназванной части НГУ организовало схему незаконного начисления боевых выплат для личного состава. "В целом, такие выплаты оформили для 164 военнослужащих якобы за выполнение задач по содержанию взводных опорных пунктов. На самом же деле эти военные находились на штабных должностях и боевых задач не выполняли. В результате из государственного бюджета безосновательно выплатили почти 12 млн. гривен", - рассказали в ГБР.Там отметили, что в рамках досудебного расследования незаконно начисленные средства возмещены. Бывшего командира и начштаба подозревают в "небрежном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия и было совершено в условиях военного положения".Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы.
Командира НГУ поймали на выплатах "боевых" штабистам

14:19 07.04.2026
 
Бывшего командира одной из частей Национальной гвардии Украины из Днепропетровской области и его бывшему начальнику штаба предъявлены "подозрения" в необоснованных денежных выплатах личному составу. Об этом 7 апреля сообщает Государственное бюро расследований Украины
В ведомстве указали на недопустимость махинаций с боевыми выплатами в условиях боевых действий, "особенно когда одни военные выполняют задачи на передовой, а другие "воюют" только на бумаге". Следствие установило, что руководство неназванной части НГУ организовало схему незаконного начисления боевых выплат для личного состава.
"В целом, такие выплаты оформили для 164 военнослужащих якобы за выполнение задач по содержанию взводных опорных пунктов. На самом же деле эти военные находились на штабных должностях и боевых задач не выполняли. В результате из государственного бюджета безосновательно выплатили почти 12 млн. гривен", - рассказали в ГБР.
Там отметили, что в рамках досудебного расследования незаконно начисленные средства возмещены. Бывшего командира и начштаба подозревают в "небрежном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия и было совершено в условиях военного положения".
Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы.
Больше новостей дня представлено в обзоре ВСУ ждут порки "Орешником". Украина разваливает Евросоюз. Хроника событий на 13.00 7 апреля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаДнепропетровская областьГБРВооруженные силы Украиныкоррупциякриминалуголовное дело
 
Архив
RSS
15:32"Кричит из камеры каждую ночь". А что с Мадуро? Возможно он скоро будет в Москве
15:20Два миллиона уклонистов снимут с розыска, но для них подготовят более жесткие ограничения — Арахамия
15:15Бедность на Украине выросла на треть, усиливается "застойная безработица"
14:55ЕС не подписал документы для выплаты кредита Украине
14:42"Все русское надо кенселить, потому что рано или поздно это убьет" — бандеровский рупор Притула
14:34"Шахед" за 30 тысяч против ракеты за 4 миллиона — Виктор Баранец про экономику войны
14:31Блеф или ультиматум. Игра Трампа в Иране зашла в тупик
14:22США и Израиль атаковали иранский остров Харк. Новости Ближнего Востока
14:19Командира НГУ поймали на выплатах "боевых" штабистам
14:03Новые украинские топонимы продолжают удивлять
14:01Кто может начать третью мировую войну? Ростислав Ищенко рассказал о глобальных рисках
14:00Никита Миронов: кто он
13:58ЕК "потеряла" на Украине свою миссию по оценке "Дружбы"
13:54В украинском дисбате за доллары продавали "негодность"
13:12Какой город будет новой мясорубкой для ВСУ и как Россия, Иран и Китай готовятся к новой войне — Баранец
13:09Сумское направление: ВСУ накапливают резервы
13:097 апреля 2026 год, утренний эфир
13:06ВСУ нанесли комбинированный удар по запорожскому селу Великая Знаменка. Новости СВО
13:01ВСУ ждут порки "Орешником". Украина разваливает Евросоюз. Хроника событий на 13.00 7 апреля
12:50"Курьеры", лазеры и китайские робопсы: военный эксперт рассказал про новые разработки
Лента новостейМолния