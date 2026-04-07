Командира НГУ поймали на выплатах "боевых" штабистам

Бывшего командира одной из частей Национальной гвардии Украины из Днепропетровской области и его бывшему начальнику штаба предъявлены "подозрения" в необоснованных денежных выплатах личному составу. Об этом 7 апреля сообщает Государственное бюро расследований Украины

2026-04-07T14:19

В ведомстве указали на недопустимость махинаций с боевыми выплатами в условиях боевых действий, "особенно когда одни военные выполняют задачи на передовой, а другие "воюют" только на бумаге". Следствие установило, что руководство неназванной части НГУ организовало схему незаконного начисления боевых выплат для личного состава. "В целом, такие выплаты оформили для 164 военнослужащих якобы за выполнение задач по содержанию взводных опорных пунктов. На самом же деле эти военные находились на штабных должностях и боевых задач не выполняли. В результате из государственного бюджета безосновательно выплатили почти 12 млн. гривен", - рассказали в ГБР.Там отметили, что в рамках досудебного расследования незаконно начисленные средства возмещены. Бывшего командира и начштаба подозревают в "небрежном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия и было совершено в условиях военного положения".Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы.

