Иранский синдром Трампа. Альянс трещит по швам, но хоронить его рано

Война в Иране усугубила противоречия между США и их европейскими партнерами по НАТО. По словам президента США Дональда Трампа, отказ стран блока помочь Америке в операции против Ирана стал несмываемым пятном на репутации организации

2026-04-07T17:58

Без США военный блок НАТО не более чем "бумажный тигр", так как у него нет военной техники, в том числе кораблей, заявил Трамп 5 апреля в интервью телеканалу АВС. Именно поэтому "президент РФ Владимир Путин абсолютно их не боится", считает американский лидер.Также Трамп рассказал, что его предложение к НАТО о возможности принять участие в конфликте с Ираном было проверкой."Они нам не были нужны, это очевидно, потому что они вообще никак не помогли. Совсем наоборот. Они фактически из кожи вон лезли, чтобы не помогать. Они даже не хотели предоставить нам взлетно-посадочные полосы", — сказал президент США.Трамп заявил даже о том, что всерьез рассматривает выход США из военного блока. В ходе пресс-конференции в Белом доме 7 апреля он признался, что с НАТО распрощался еще до последнего конфликта в Иране. По его словам, решающим моментом была реакция Альянса на желание Вашингтона контролировать Гренландию."Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: "Пока, пока", — рассказал Трамп журналистам.Но если быть совсем точным, разница во взглядах между Вашингтоном и ведущими европейскими странами стала заметной еще в начале второго президентского срока Трампа, когда он попытался переложить груз военной и финансовой поддержки Украины на плечи Евросоюза. У европейских лидеров тогда появилось ощущение, что Трамп их "бросил" наедине с Украиной, примерно такое же, какое сейчас возникает у главы Белого дома в отношении ситуации на Ближнем Востоке.Переживет ли Североатлантический альянс кризис взаимоотношений стран внутри блока, в интервью Украина.ру рассказали российские и иностранные эксперты.Нынешнее положение дел обусловлено разночтением в целях НАТО между США и странами Европы, полагает политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько."Для США НАТО – это военно-политический альянс, который должен проецировать силу Америки в любой точке мира. Для ведущих стран Евросоюза это прежде всего военно-политический инструмент для защиты стран европейского континента от России", - отметил он.Но, несмотря на некоторый кризис в отношениях между Трампом и руководителями отдельных европейских стран, хоронить НАТО пока преждевременно, продолжил Безпалько. По его словам, нет никаких оснований говорить о том, что США выйдут из этой организации."Дональд Трамп - человек импульсивный, харизматичный, эмоциональный. Он допускает множество разного рода заявлений, которые потом никак не выражаются в действиях. Поэтому, когда он угрожает, что США выйдут из НАТО, это лишь отражение его эмоций по поводу войны в Персидском заливе, где ряд союзников отказался предоставлять свое воздушное пространство или передавать военную технику в распоряжение стран Ближнего Востока и Израиля", - рассказал политолог.Через какое-то время США и их европейские союзники по Альянсу придут к соглашению, полагает Безпалько. Это может произойти тогда, когда президентский срок Трампа закончится и его кресло займет другой политик, допустил он."Может, это будет демократ. Например, Гэвин Ньюсом, нынешний губернатор Калифорнии. И тогда, я думаю, прийти к соглашению между США и странами ЕС по поводу будущего НАТО будет гораздо проще", - резюмировал Безпалько.Политолог, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло считает, что нынешний кризис внутри Североатлантического альянса исключительно поверхностный. Это конфликт Трампа с частью европейской элиты, которая руководит странами, входящими в НАТО, полагает он.В этом конфликте Трамп ведет себя предсказуемо и типично, применяя тактику мелкого шантажа, отметил Манойло."С кем бы президент США ни имел дело, он пытается сразу всех прогнуть, что-то у них отжать. Это похоже на гринмейл или корпоративный шантаж. Это когда в рамках корпорации находится несколько поганцев, которые начинают создавать проблемы. Корпорации выгоднее откупиться от этих поганцев, чем эти проблемы решать, поскольку их решение стоит денег", - уточнил эксперт.К тому же в конфликте между американским лидером и его европейскими партнерами по Альянсу есть и налет личной обиды, считает Манойло. Трампа очень сильно задело то, что европейцы отказались поддержать его операцию в Иране, добавил он. Однако эта личная обида не сможет повлиять на будущее всего военного блока, подчеркнул политолог."НАТО держится за счет того, что это большая военная корпорация. Смысл ее существования в противостоянии с Россией. В 1990-е годы, когда противник пропал, НАТО чуть ли не самоликвидировался вслед за Советским Союзом. Главный военный противник наложил на себя руки, и для стран-членов Альянса уже не было смысла содержать такую махину", - рассказал Манойло.После развала СССР наступил период, когда Североатлантический альянс судорожно искал причину своего существования и пытался перестроиться под борьбу с международным терроризмом, напомнил эксперт."Огромное количество документов тогда было переписано, принимались новые. Нормотворческая работа внутри НАТО была титанической. Но не сложилось у них в борьбе с террористами. Оказалось, что организация не очень подходит для этих целей. Но тут случилась Мюнхенская речь Владимира Путина, потом возвращение Крыма в состав России. Это было счастье для НАТО, потому что они вновь обрели для себя смысл существования", - сказал Манойло.По его словам, НАТО будет существовать ровно столько, сколько и противостояние российской и западной цивилизаций. Но внутри самой организации нет конфликта как такового, считает он."Европа на подчиненных правах, и они об этом знают. Им не вырваться. Есть истерики со стороны европейцев каждый раз, когда Трамп оказывает на них давление. Но альянс не разваливается. Конечно, рано или поздно НАТО умрет, но это произойдет не ранее чем через пару поколений. У нас столько времени нет", - подытожил Андрей Манойло.Сербский генерал в отставке, глава Евразийского форума по безопасности Митар Ковач, наоборот, считает, что НАТО действительно проходит период серьезного кризиса.По его словам, все началось с того момента, когда Трамп вернулся в Белый дом. Его администрация тогда занялась переоценкой украинского конфликта и роли США в нем, отметил эксперт."Выводы были примерно таковы: США не заинтересованы в том, чтобы уходить еще глубже в украинскую войну. Они попытаются извлечь экономическую выгоду через продажу оружия другим странам НАТО для поддержки Украины. Приоритетным регионом для них был Ближний Восток", - рассказал Ковач.С другой стороны, европейцы выбрали своим приоритетом не поддержку стратегических намерений США, а ситуацию на Украине, подчеркнул эксперт.По его словам, это и подтолкнула Трампа к тому, чтобы сравнить НАТО с "бумажным тигром". Американскому лидеру такой Альянс не нужен, однако США по ряду причин не смогут просто так покинуть этот союз, добавил Ковач."Тем не менее, война в Иране нанесла непоправимый урон Североатлантическому альянсу – монолитный военный блок, в котором все страны-члены были готовы беспрекословно следовать за американской стратегией, уже ушел в прошлое. Несмотря на то, кто придет к власти в США после Трампа, отношения внутри блока не будут прежними", - полагает сербский генерал.По его словам, военные действия Ирана надломили представление о военном могуществе самих США. Теперь у европейских лидеров возник логический вопрос: сможет ли Вашингтон гарантировать им безопасность, если даже могущественная американская армия не в состоянии решить вопрос с Ираном, заявил Ковач."Имидж США как военной сверхдержавы немного пошатнулся, и мир вдруг увидел, что и Америка в некотором смысле является "бумажным тигром". США демонстрируют брутальную военную силу и уничтожают больше мирных жителей, чем военных. Как бы абсурдным это ни звучало, но это даже хорошо для будущего миропорядка", - подытожил Ковач.***Несмотря на все угрозы Трампа прекратить членство США в НАТО, распад Альянса в ближайшее время маловероятен. Организация продолжает существовать за счет противостояния с Россией, а ее европейские члены в последние годы только усиливают свою политику конфронтации с Москвой.Однако война в Иране все-таки нанесла Альянсу репутационный урон, подорвав единство блока и пошатнув имидж США как военной сверхдержавы, в войне с которой все страны заранее обречены.

Татьяна Стоянович

