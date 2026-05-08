Иран атаковал три эсминца США и выгнал их из Ормуза
Иран атаковал три американских эсминца при помощи БПЛА и ракет, передает 8 мая агентство Tasnim со ссылкой на источники
2026-05-08T14:51
"Три американских эсминца атакованы флотом Ирана в районе Ормузского пролива. <…> Атака на эсминцы США была осуществлена при помощи ракет и БПЛА", — говорится в сообщении.Отмечается, что корабли получили повреждения, после чего отправились в сторону Оманского залива.Официальный представитель Центрального штаба военного командования страны "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари, в свою очередь, заявил, что это стало ответом на нарушение перемирия со стороны США.Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, заверил, что режим прекращения огня остается в силе. Он также утверждает, что атаку на эсминцы удалось отразить, а сами корабли урона не получили.В четверг журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин сообщила, что американские военные нанесли удары по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас.Двадцать первого апреля Вашингтон в одностороннем порядке продлил перемирие до завершения диалога об урегулировании. Изначально оба участника конфликта объявляли о двухнедельном прекращении огня.Состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. США начали блокаду иранских портов, пообещав снять ее только после достижения соглашения. ИРИ же в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов.О войне на Ближнем Востоке: ВС США перехватили неспровоцированные атаки Ирана и ответили ударами в целях самообороны - CENTCOM
