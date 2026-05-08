Не играйте в их игру: Вакаров против ударов по Киеву, которые выгодны Зеленскому - 08.05.2026 Украина.ру
Не играйте в их игру: Вакаров против ударов по Киеву, которые выгодны Зеленскому
Владимир Зеленский и его окружение требуют перенести боевые действия на территорию России и хвалятся ростом атак в глубину до двух тысяч километров. Однако патриотическим кругам, призывающим к немедленному ответу, вплоть до ядерного, не стоит поддаваться на провокации
Не играйте в их игру: Вакаров против ударов по Киеву, которые выгодны Зеленскому

15:03 08.05.2026
 
Владимир Зеленский и его окружение требуют перенести боевые действия на территорию России и хвалятся ростом атак в глубину до двух тысяч километров. Однако патриотическим кругам, призывающим к немедленному ответу, вплоть до ядерного, не стоит поддаваться на провокации
Ответ должен быть направлен против Зеленского и его окружения, поскольку он взял украинский народ в заложники и торгует им. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал украинский политолог и общественный деятель Василь Вакаров.
По словам Вакарова, риторика Зеленского в последние недели сводилась к тому, что Россия не выигрывает на поле боя. Все представители украинского руководства в один голос говорят о том, что боевые действия нужно перенести на территорию России.
Они хвалятся, что количество атак на территорию РФ в марте и апреле превысило число российских атак на Украину: "Птахи Мадьяра" атакуют на глубину до двух тысяч километров.
Эксперт отметил, что Зеленский даже утверждает, будто благодаря этому давлению в России отменили прохождение техники на Параде Победы, и пытается доказать, что таким образом Россию можно заставить пойти на переговоры.
"Я понимаю эмоции патриотически настроенных экспертов, которые призывают к немедленному ответу на действия Украины, возможно, даже ядерным оружием, но моя позиция заключается в том, что не нужно поддаваться на провокации таким образом. Ответ должен быть направлен против Зеленского и его окружения", — пояснил Вакаров.
Он добавил, что Зеленскому все равно, даже если погибнет половина населения Киева, потому что он не представляет украинский народ, а взял его в заложники и торгует им.
Ранее Василь Вакаров заявлял, что Украина играет в смертельную игру с Россией, а Зеленский заинтересован в ударе по центру Киева. В последние недели участились атаки украинских дронов на территорию России, в том числе в глубоком тылу.
Полный текст интервью Василь Вакаров: Зеленский угрожает Дню Победы, чтобы заставить Россию пойти на переговоры читайте на сайте Украина.ру.
