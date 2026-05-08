https://ukraina.ru/20260508/ne-igrayte-v-ikh-igru-vakarov-protiv-udarov-po-kievu-kotorye-vygodny-zelenskomu-1078735748.html

Не играйте в их игру: Вакаров против ударов по Киеву, которые выгодны Зеленскому

Не играйте в их игру: Вакаров против ударов по Киеву, которые выгодны Зеленскому - 08.05.2026 Украина.ру

Не играйте в их игру: Вакаров против ударов по Киеву, которые выгодны Зеленскому

Владимир Зеленский и его окружение требуют перенести боевые действия на территорию России и хвалятся ростом атак в глубину до двух тысяч километров. Однако патриотическим кругам, призывающим к немедленному ответу, вплоть до ядерного, не стоит поддаваться на провокации

2026-05-08T15:03

2026-05-08T15:03

2026-05-08T15:03

новости

россия

киев

украина

владимир зеленский

василь вакаров

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/13/1074495534_0:54:1044:641_1920x0_80_0_0_24fe57bebf3e6b433756ccd8b35118bb.jpg

Ответ должен быть направлен против Зеленского и его окружения, поскольку он взял украинский народ в заложники и торгует им. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал украинский политолог и общественный деятель Василь Вакаров.По словам Вакарова, риторика Зеленского в последние недели сводилась к тому, что Россия не выигрывает на поле боя. Все представители украинского руководства в один голос говорят о том, что боевые действия нужно перенести на территорию России.Они хвалятся, что количество атак на территорию РФ в марте и апреле превысило число российских атак на Украину: "Птахи Мадьяра" атакуют на глубину до двух тысяч километров.Эксперт отметил, что Зеленский даже утверждает, будто благодаря этому давлению в России отменили прохождение техники на Параде Победы, и пытается доказать, что таким образом Россию можно заставить пойти на переговоры.Он добавил, что Зеленскому все равно, даже если погибнет половина населения Киева, потому что он не представляет украинский народ, а взял его в заложники и торгует им.Ранее Василь Вакаров заявлял, что Украина играет в смертельную игру с Россией, а Зеленский заинтересован в ударе по центру Киева. В последние недели участились атаки украинских дронов на территорию России, в том числе в глубоком тылу.Полный текст интервью Василь Вакаров: Зеленский угрожает Дню Победы, чтобы заставить Россию пойти на переговоры читайте на сайте Украина.ру.

россия

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киев, украина, владимир зеленский, василь вакаров, украина.ру