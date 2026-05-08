Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России на 5-й час перемирия - 08.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260508/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-na-5-y-chas-peremiriya-1078724843.html
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России на 5-й час перемирия
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России на 5-й час перемирия - 08.05.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России на 5-й час перемирия
"Красный уровень" объявили во многих регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты девять аэропортов. Сводку на 5:00 мск 8 мая опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-05-08T05:02
2026-05-08T05:05
украина.ру
россия
краснодарский край
ростовская область
калужская область
рязанская область
брянская область
московская область
нижегородская область
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg
Ракетная опасность вечером 7 мая и в ночь на 8 мая объявлялась в Краснодарском крае, в Ростовской, Тульской, Калужской, Рязанской, Брянской, Московской, Нижегородской областях, в ДНР, в Татарстане и Чувашии.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе, в Ростовской, Калужской, Московской (включая Москву), Тверской, Орловской, Тульской, Ярославской, Липецкой, Брянской, Смоленской, Запорожской, Ленинградской (включая Санкт-Петербург), Новгородской, Херсонской, Рязанской, Воронежской, Курской, Белгородской, Владимирской областях, в ДНР и ЛНР, в Татарстане, Чувашии и Марий-Эл."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ставропольском крае, в Тамбовской, Пензенской, Волгоградской областях, в Адыгее.Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА в ночь на 8 мая были введены в аэропортах Сочи, Бугульмы, Нижнекамска, Казани, Чебоксар, Москвы (Домодедово по согласованию, Внуково), Самары и Ульяновска.К этому часу ограничения на взлёты и посадки самолётов в аэропортах Внуково, Сочи и Самары сняты.Ранее сообщалось, что силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку украинских беспилотников на Севастополь.Массированной атаке БПЛА также подверглись Ростов-на-Дону и Таганрог.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
краснодарский край
ростовская область
калужская область
рязанская область
брянская область
московская область
днр
лнр
татарстан
крым
севастополь
москва
тверь
орловская область
ярославль
липецк
смоленск
запорожская область
ленинградская область
санкт-петербург
херсонская область
воронежская область
курская область
белгородская область
ставропольский край
пенза
волгоградская область
домодедово
сочи
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_296:0:1256:720_1920x0_80_0_0_eb93476406c1641a993071761d34ce8c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, краснодарский край, ростовская область, калужская область, рязанская область, брянская область, московская область, нижегородская область, днр, лнр, татарстан, крым, севастополь, москва, тверь, орловская область, ярославль, липецк, смоленск, запорожская область, ленинградская область, санкт-петербург, херсонская область, воронежская область, курская область, белгородская область, ставропольский край, пенза, волгоградская область, внуково, домодедово, сочи, угроза, бпла, бпла сегодня, атака бпла, всу, вооруженные силы украины, украина, сво, спецоперация, беспилотники, дроны
Украина.ру, Россия, краснодарский край, Ростовская область, Калужская область, Рязанская область, Брянская область, Московская область, Нижегородская область, ДНР, ЛНР, Татарстан, Крым, Севастополь, Москва, Тверь, Орловская область, Ярославль, Липецк, Смоленск, Запорожская область, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Херсонская область, Воронежская область, Курская область, Белгородская область, Ставропольский край, Пенза, Волгоградская область, Внуково, Домодедово, Сочи, угроза, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина, СВО, Спецоперация, беспилотники, дроны

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России на 5-й час перемирия

05:02 08.05.2026 (обновлено: 05:05 08.05.2026)
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
"Красный уровень" объявили во многих регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты девять аэропортов. Сводку на 5:00 мск 8 мая опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Ракетная опасность вечером 7 мая и в ночь на 8 мая объявлялась в Краснодарском крае, в Ростовской, Тульской, Калужской, Рязанской, Брянской, Московской, Нижегородской областях, в ДНР, в Татарстане и Чувашии.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе, в Ростовской, Калужской, Московской (включая Москву), Тверской, Орловской, Тульской, Ярославской, Липецкой, Брянской, Смоленской, Запорожской, Ленинградской (включая Санкт-Петербург), Новгородской, Херсонской, Рязанской, Воронежской, Курской, Белгородской, Владимирской областях, в ДНР и ЛНР, в Татарстане, Чувашии и Марий-Эл.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ставропольском крае, в Тамбовской, Пензенской, Волгоградской областях, в Адыгее.
Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА в ночь на 8 мая были введены в аэропортах Сочи, Бугульмы, Нижнекамска, Казани, Чебоксар, Москвы (Домодедово по согласованию, Внуково), Самары и Ульяновска.
К этому часу ограничения на взлёты и посадки самолётов в аэропортах Внуково, Сочи и Самары сняты.
Ранее сообщалось, что силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку украинских беспилотников на Севастополь.
Массированной атаке БПЛА также подверглись Ростов-на-Дону и Таганрог.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссиякраснодарский крайРостовская областьКалужская областьРязанская областьБрянская областьМосковская областьНижегородская областьДНРЛНРТатарстанКрымСевастопольМоскваТверьОрловская областьЯрославльЛипецкСмоленскЗапорожская областьЛенинградская областьСанкт-ПетербургХерсонская областьВоронежская областьКурская областьБелгородская областьСтавропольский крайПензаВолгоградская областьВнуковоДомодедовоСочиугрозаБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАВСУВооруженные силы УкраиныУкраинаСВОСпецоперациябеспилотникидроны
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:40Уроки СВО: как сломать экономику с помощью фанеры, картона и чипа
06:30Зеленский заинтересован в ударе России по центру Киева — Вакаров
06:25"Следующие деньги найти будет очень сложно": Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг
06:10Спецоперация на минувшей неделе. Фронт сдвигается от приграничья России, ВСУ цепляются за водоемы и леса
06:00Американская парадигма: мобилизация в США идёт полным ходом
06:00Три пользы России от Ирана назвала политолог Геворгян
05:30Демонизировать интернет не стоит, уверен военный эксперт Михайлов
05:02Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России на 5-й час перемирия
05:00Артиллерия, авиация и броня против дронов: Носков о преимуществах России
04:35От "плёнок Мельниченко" к "плёнкам Миндича". Как на Украине отрабатываются технологии смещения Зеленского
04:04Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку украинских БПЛА на Севастополь
03:45Фронтовая сводка за 7 мая от канала "Дневник Десантника"
03:27Сотрудники ТЦК жестоко избили и залили газом архиерея и священников УПЦ
03:07Силы ПВО отражают массовую атаку БПЛА на Ростов-на-Дону и Таганрог
02:30После начала перемирия силы ПВО сбили уже 20 украинских БПЛА, прорывающихся к Москве
02:06ВС США перехватили неспровоцированные атаки Ирана и ответили ударами в целях самообороны - CENTCOM
01:34Силы ПВО за восемь часов до начала перемирия сбили 196 украинских БПЛА над российскими регионами
01:13Иран обстрелял ракетами силы США, нарушившие перемирие. Другие новости конфликта
00:33Началось перемирие, объявленное Россией в честь Дня Победы
23:36Взрывы слышны над Курском, "Герани" наносят удары по Павлограду, ВС РФ завершили зачистку Новодмитровки
Лента новостейМолния