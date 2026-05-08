Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России на 5-й час перемирия

"Красный уровень" объявили во многих регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты девять аэропортов. Сводку на 5:00 мск 8 мая опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-05-08T05:02

Ракетная опасность вечером 7 мая и в ночь на 8 мая объявлялась в Краснодарском крае, в Ростовской, Тульской, Калужской, Рязанской, Брянской, Московской, Нижегородской областях, в ДНР, в Татарстане и Чувашии.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе, в Ростовской, Калужской, Московской (включая Москву), Тверской, Орловской, Тульской, Ярославской, Липецкой, Брянской, Смоленской, Запорожской, Ленинградской (включая Санкт-Петербург), Новгородской, Херсонской, Рязанской, Воронежской, Курской, Белгородской, Владимирской областях, в ДНР и ЛНР, в Татарстане, Чувашии и Марий-Эл."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ставропольском крае, в Тамбовской, Пензенской, Волгоградской областях, в Адыгее.Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА в ночь на 8 мая были введены в аэропортах Сочи, Бугульмы, Нижнекамска, Казани, Чебоксар, Москвы (Домодедово по согласованию, Внуково), Самары и Ульяновска.К этому часу ограничения на взлёты и посадки самолётов в аэропортах Внуково, Сочи и Самары сняты.Ранее сообщалось, что силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку украинских беспилотников на Севастополь.Массированной атаке БПЛА также подверглись Ростов-на-Дону и Таганрог.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

