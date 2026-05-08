Как не прозевать реальную угрозу: неожиданный совет эксперта на майские праздники - 08.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260508/kak-ne-prozevat-realnuyu-ugrozu-neozhidannyy-sovet-eksperta-na-mayskie-prazdniki-1078736039.html
Как не прозевать реальную угрозу: неожиданный совет эксперта на майские праздники
Как не прозевать реальную угрозу: неожиданный совет эксперта на майские праздники - 08.05.2026 Украина.ру
Как не прозевать реальную угрозу: неожиданный совет эксперта на майские праздники
Стопроцентной защиты от диверсий не существует — даже израильский "Стальной купол" прошивался ракетами. Однако излишние призывы к бдительности порождают тревожность, которая заставляет распылять внимание на пустяки и упускать реальную угрозу
2026-05-08T15:18
2026-05-08T15:18
новости
россия
киев
прибалтика
владимир зеленский
краснов
госдума
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/08/1078736440_0:308:3094:2048_1920x0_80_0_0_f41e978d33041ac8a115e75eb3fc3004.jpg
Диверсий ожидать не надо, но быть разумно бдительным и готовым к удару придется. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.По словам Краснова, диверсии возможны всегда и всюду, враг доказывал это слишком много раз. Тот факт, что есть жертвы и поражения значимых объектов, говорит о том, что гарантированной, идеальной, стопроцентной защиты нет и быть не может. Эксперт привел пример: израильский "Стальной купол" прошивался иглами ракет как лоскутное одеяло.Он также отметил, что советы по безопасности порой вредят. Бесконечные призывы к бдительности могут дать обратный эффект — тревожный человек будет распылять внимание на ничего не значащие вещи и может упустить важное.Ранее Россия объявила перемирие на 8-9 мая в связи с Днем Победы и пригрозила массированным ударом по центру Киева в случае провокаций. В преддверии праздничных дней в российских регионах усилены меры безопасности.Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Пока Зеленский играет в перемирие, у России есть шанс остановить дроны ВСУ из Прибалтики читайте на сайте Украина.ру.
россия
киев
прибалтика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/08/1078736440_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_415e592c758a110bbe66fec92582225a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, прибалтика, владимир зеленский, краснов, госдума, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Киев, Прибалтика, Владимир Зеленский, Краснов, Госдума, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Как не прозевать реальную угрозу: неожиданный совет эксперта на майские праздники

15:18 08.05.2026
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанкВ Москве усилили меры безопасности ко Дню Победы
В Москве усилили меры безопасности ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Стопроцентной защиты от диверсий не существует — даже израильский "Стальной купол" прошивался ракетами. Однако излишние призывы к бдительности порождают тревожность, которая заставляет распылять внимание на пустяки и упускать реальную угрозу
Диверсий ожидать не надо, но быть разумно бдительным и готовым к удару придется. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.
По словам Краснова, диверсии возможны всегда и всюду, враг доказывал это слишком много раз. Тот факт, что есть жертвы и поражения значимых объектов, говорит о том, что гарантированной, идеальной, стопроцентной защиты нет и быть не может. Эксперт привел пример: израильский "Стальной купол" прошивался иглами ракет как лоскутное одеяло.
Он также отметил, что советы по безопасности порой вредят. Бесконечные призывы к бдительности могут дать обратный эффект — тревожный человек будет распылять внимание на ничего не значащие вещи и может упустить важное.
"Если бесконечно призывать к бдительности, можно получить тот же эффект – тревожный человек будет распылять внимание на ничего не значащие вещи, и может упустить важное — и признак реальной диверсии, и просто мчащийся автомобиль. В общем, диверсий ожидать не надо. А вот быть разумно бдительным и готовым к тому, что враг может нанести удар, придется", — пояснил Краснов.
Ранее Россия объявила перемирие на 8-9 мая в связи с Днем Победы и пригрозила массированным ударом по центру Киева в случае провокаций. В преддверии праздничных дней в российских регионах усилены меры безопасности.
Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Пока Зеленский играет в перемирие, у России есть шанс остановить дроны ВСУ из Прибалтики читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевПрибалтикаВладимир ЗеленскийКрасновГосдумаВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:30Нет ТВ и интернета — нет проблем: эксперт о том, как раньше было "спокойнее"
16:24ВСУ бросает солдат в самоубийственные штурмы, из которых не возвращается никто
16:14Послесловие к армянской географии. Ереван, "свободный от России", будет получать энергию от солнца
16:12Немцы отправляют Мерца на фронт
16:10Около греческого острова Лефкас нашли украинский морской дрон Magura
16:06Рубио допустил выход США из переговоров по Украине
16:00Кирилл Трилёвский: от москвофила до "отца" Сечевых Стрельцов*
15:59Канцлер ФРГ "забыл" о решающей роли СССР в разгроме нацистов, США ждут ответ Ирана. Новости к 16.00
15:29ВСУ назвали виновного в острой нехватке ракет-перехватчиков для ПВО
15:18Как не прозевать реальную угрозу: неожиданный совет эксперта на майские праздники
15:16Перемирие перед 9 мая сорвано — перспектив сохранения нет, считает политолог Безпалько
15:07МИД России назвал страны, где мешают проводить "Бессмертный полк"
15:04Украинские БПЛА отправили в отставку главу Минобороны Латвии
15:03Не играйте в их игру: Вакаров против ударов по Киеву, которые выгодны Зеленскому
15:01Трампу не с чем ехать в Пекин, считает политолог Дробницкий
14:56ВСУ обстреливают Энергодар, более 100 БПЛА атаковали ЛНР. Новости СВО
14:54В Германии неизвестные захватили заложников в банке
14:51Иран атаковал три эсминца США и выгнал их из Ормуза
14:44Камала Харрис рассказала о победе России в Иране
14:29Украина осудила Мединского на 10 лет с конфискацией
Лента новостейМолния