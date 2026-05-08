Как не прозевать реальную угрозу: неожиданный совет эксперта на майские праздники

Стопроцентной защиты от диверсий не существует — даже израильский "Стальной купол" прошивался ракетами. Однако излишние призывы к бдительности порождают тревожность, которая заставляет распылять внимание на пустяки и упускать реальную угрозу

2026-05-08T15:18

Диверсий ожидать не надо, но быть разумно бдительным и готовым к удару придется. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.По словам Краснова, диверсии возможны всегда и всюду, враг доказывал это слишком много раз. Тот факт, что есть жертвы и поражения значимых объектов, говорит о том, что гарантированной, идеальной, стопроцентной защиты нет и быть не может. Эксперт привел пример: израильский "Стальной купол" прошивался иглами ракет как лоскутное одеяло.Он также отметил, что советы по безопасности порой вредят. Бесконечные призывы к бдительности могут дать обратный эффект — тревожный человек будет распылять внимание на ничего не значащие вещи и может упустить важное.Ранее Россия объявила перемирие на 8-9 мая в связи с Днем Победы и пригрозила массированным ударом по центру Киева в случае провокаций. В преддверии праздничных дней в российских регионах усилены меры безопасности.Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Пока Зеленский играет в перемирие, у России есть шанс остановить дроны ВСУ из Прибалтики читайте на сайте Украина.ру.

