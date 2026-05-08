https://ukraina.ru/20260508/kak-ne-prozevat-realnuyu-ugrozu-neozhidannyy-sovet-eksperta-na-mayskie-prazdniki-1078736039.html
Как не прозевать реальную угрозу: неожиданный совет эксперта на майские праздники
Как не прозевать реальную угрозу: неожиданный совет эксперта на майские праздники - 08.05.2026 Украина.ру
Как не прозевать реальную угрозу: неожиданный совет эксперта на майские праздники
Стопроцентной защиты от диверсий не существует — даже израильский "Стальной купол" прошивался ракетами. Однако излишние призывы к бдительности порождают тревожность, которая заставляет распылять внимание на пустяки и упускать реальную угрозу
2026-05-08T15:18
2026-05-08T15:18
2026-05-08T15:18
новости
россия
киев
прибалтика
владимир зеленский
краснов
госдума
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/08/1078736440_0:308:3094:2048_1920x0_80_0_0_f41e978d33041ac8a115e75eb3fc3004.jpg
Диверсий ожидать не надо, но быть разумно бдительным и готовым к удару придется. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.По словам Краснова, диверсии возможны всегда и всюду, враг доказывал это слишком много раз. Тот факт, что есть жертвы и поражения значимых объектов, говорит о том, что гарантированной, идеальной, стопроцентной защиты нет и быть не может. Эксперт привел пример: израильский "Стальной купол" прошивался иглами ракет как лоскутное одеяло.Он также отметил, что советы по безопасности порой вредят. Бесконечные призывы к бдительности могут дать обратный эффект — тревожный человек будет распылять внимание на ничего не значащие вещи и может упустить важное.Ранее Россия объявила перемирие на 8-9 мая в связи с Днем Победы и пригрозила массированным ударом по центру Киева в случае провокаций. В преддверии праздничных дней в российских регионах усилены меры безопасности.Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Пока Зеленский играет в перемирие, у России есть шанс остановить дроны ВСУ из Прибалтики читайте на сайте Украина.ру.
россия
киев
прибалтика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/08/1078736440_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_415e592c758a110bbe66fec92582225a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, киев, прибалтика, владимир зеленский, краснов, госдума, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Киев, Прибалтика, Владимир Зеленский, Краснов, Госдума, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Как не прозевать реальную угрозу: неожиданный совет эксперта на майские праздники
Стопроцентной защиты от диверсий не существует — даже израильский "Стальной купол" прошивался ракетами. Однако излишние призывы к бдительности порождают тревожность, которая заставляет распылять внимание на пустяки и упускать реальную угрозу
Диверсий ожидать не надо, но быть разумно бдительным и готовым к удару придется. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.
По словам Краснова, диверсии возможны всегда и всюду, враг доказывал это слишком много раз. Тот факт, что есть жертвы и поражения значимых объектов, говорит о том, что гарантированной, идеальной, стопроцентной защиты нет и быть не может. Эксперт привел пример: израильский "Стальной купол" прошивался иглами ракет как лоскутное одеяло.
Он также отметил, что советы по безопасности порой вредят. Бесконечные призывы к бдительности могут дать обратный эффект — тревожный человек будет распылять внимание на ничего не значащие вещи и может упустить важное.
"Если бесконечно призывать к бдительности, можно получить тот же эффект – тревожный человек будет распылять внимание на ничего не значащие вещи, и может упустить важное — и признак реальной диверсии, и просто мчащийся автомобиль. В общем, диверсий ожидать не надо. А вот быть разумно бдительным и готовым к тому, что враг может нанести удар, придется", — пояснил Краснов.
Ранее Россия объявила перемирие на 8-9 мая в связи с Днем Победы и пригрозила массированным ударом по центру Киева в случае провокаций. В преддверии праздничных дней в российских регионах усилены меры безопасности.