Зеленский заинтересован в ударе России по центру Киева — Вакаров - 08.05.2026 Украина.ру
Зеленский заинтересован в ударе России по центру Киева — Вакаров
Украина, заявив о перемирии, сама атакует российские территории — удар по Джанкою с пятью погибшими тому подтверждение. Угроза Владимира Зеленского об атаках на Красную площадь 9 мая реальна: Киев играет в смертельную игру
Более того, Зеленский заинтересован в ударе России по центру Киева, чтобы показать на Западе "убийство мирных жителей" и торговать страхом. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал украинский политолог и общественный деятель Василь Вакаров.По словам Вакарова, формальный глава украинской дипломатии сделал заявление о несоблюдении режима тишины, но неонацист Сергей Стерненко*, советник министра обороны, еще больше усугубил его, сказав, что ВСУ не намерены придерживаться перемирия с Россией 9 мая. Эксперт считает, что это уже общая позиция Украины.Политолог также отметил, что Украина не сообщает о произошедшем в Джанкое, где от удара беспилотников погибли пять человек.Он добавил, что ужас этой провокации в том, что Зеленский даже заинтересован в том, чтобы Россия ударила по центру Киева, чтобы в западных СМИ показали "убийство мирных жителей"."Украинский режим пытается торговать страхом мирных людей в Киеве", — резюмировал эксперт.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы не соблюдает объявленный Украиной режим прекращения огня, введенный Киевом в одностороннем порядке без согласования с российской стороной. Также поступали сообщения об ударе беспилотников по Джанкою, в результате которого погибли пять человек.Полный текст интервью Василь Вакаров: Зеленский угрожает Дню Победы, чтобы заставить Россию пойти на переговоры читайте на сайте Украина.ру.* Признан экстремистом в РФ
Зеленский заинтересован в ударе России по центру Киева — Вакаров

Более того, Зеленский заинтересован в ударе России по центру Киева, чтобы показать на Западе "убийство мирных жителей" и торговать страхом. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал украинский политолог и общественный деятель Василь Вакаров.
По словам Вакарова, формальный глава украинской дипломатии сделал заявление о несоблюдении режима тишины, но неонацист Сергей Стерненко*, советник министра обороны, еще больше усугубил его, сказав, что ВСУ не намерены придерживаться перемирия с Россией 9 мая. Эксперт считает, что это уже общая позиция Украины.
Политолог также отметил, что Украина не сообщает о произошедшем в Джанкое, где от удара беспилотников погибли пять человек.
"То есть Украина, заявляя о перемирии, сама атакует наши территории. То есть угроза, которую в Ереване высказал Зеленский о том, что украинские дроны будут атаковать Красную площадь на День Победы, реальна. Смысл его слов в том, что Украина, ВСУ играют в смертельную игру с Россией", — пояснил Вакаров.
Он добавил, что ужас этой провокации в том, что Зеленский даже заинтересован в том, чтобы Россия ударила по центру Киева, чтобы в западных СМИ показали "убийство мирных жителей".
"Украинский режим пытается торговать страхом мирных людей в Киеве", — резюмировал эксперт.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы не соблюдает объявленный Украиной режим прекращения огня, введенный Киевом в одностороннем порядке без согласования с российской стороной. Также поступали сообщения об ударе беспилотников по Джанкою, в результате которого погибли пять человек.
Полный текст интервью Василь Вакаров: Зеленский угрожает Дню Победы, чтобы заставить Россию пойти на переговоры читайте на сайте Украина.ру.
* Признан экстремистом в РФ
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
