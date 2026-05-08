Зеленский заинтересован в ударе России по центру Киева — Вакаров

Украина, заявив о перемирии, сама атакует российские территории — удар по Джанкою с пятью погибшими тому подтверждение. Угроза Владимира Зеленского об атаках на Красную площадь 9 мая реальна: Киев играет в смертельную игру

2026-05-08T06:30

Более того, Зеленский заинтересован в ударе России по центру Киева, чтобы показать на Западе "убийство мирных жителей" и торговать страхом. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал украинский политолог и общественный деятель Василь Вакаров.По словам Вакарова, формальный глава украинской дипломатии сделал заявление о несоблюдении режима тишины, но неонацист Сергей Стерненко*, советник министра обороны, еще больше усугубил его, сказав, что ВСУ не намерены придерживаться перемирия с Россией 9 мая. Эксперт считает, что это уже общая позиция Украины.Политолог также отметил, что Украина не сообщает о произошедшем в Джанкое, где от удара беспилотников погибли пять человек.Он добавил, что ужас этой провокации в том, что Зеленский даже заинтересован в том, чтобы Россия ударила по центру Киева, чтобы в западных СМИ показали "убийство мирных жителей"."Украинский режим пытается торговать страхом мирных людей в Киеве", — резюмировал эксперт.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы не соблюдает объявленный Украиной режим прекращения огня, введенный Киевом в одностороннем порядке без согласования с российской стороной. Также поступали сообщения об ударе беспилотников по Джанкою, в результате которого погибли пять человек.Полный текст интервью Василь Вакаров: Зеленский угрожает Дню Победы, чтобы заставить Россию пойти на переговоры читайте на сайте Украина.ру.* Признан экстремистом в РФ

