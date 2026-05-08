Камала Харрис рассказала о победе России в Иране

Бывший вице-президент Камала Харрис 8 мая назвала Россию главным победителем войны США с Ираном, а Украину - одной из пострадавших сторон.

2026-05-08T14:44

"Хотите знать, кто является главным победителем в иранской войне? Россия", — цитирует ее Fox News.Она утверждает, что Трамп снял санкции и теперь Москва зарабатывает деньги на продаже нефти.Кроме того, из-за войны с Ираном, США отправляют на Ближний Восток артиллерию, боеприпасы, средства ПВО, которые иначе пошли бы на Украину, добавила Харрис.Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.Что происходит на Ближнем Востоке: Иран обстрелял ракетами силы США, нарушившие перемирие. Другие новости конфликта

