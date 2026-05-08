МИД России назвал страны, где мешают проводить "Бессмертный полк"
Некоторые страны предпринимают попытки воспрепятствовать проведению акции "Бессмертный полк". Об этом заявил в интервью российским СМИ 8 мая директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко
2026-05-08T15:07
15:07 08.05.2026 (обновлено: 15:43 08.05.2026)
"К сожалению, приходится констатировать, что в ряде стран быть потомком победителей фашизма и ассоциировать себя с Русским миром зачастую становится проблематичным, а иногда и уголовно наказуемым. Предпринимаются попытки воспрепятствовать проведению "Бессмертного полка" и связанных с ним церемоний", - отметил он.
Глава департамента МИД обратил внимание, что в управляемых идейными потомками нацистских коллаборационистов Прибалтике и Молдавии продолжают действовать законодательные запреты на любые массовые мероприятия по случаю Дня Победы, а также на ношение георгиевской ленты и другой советской и российской символики, аналогичные запреты также введены в некоторых землях ФРГ.
Дипломат рассказал, что живущие вдали от Родины россияне бережно хранят память о священном Дне Победы.
"В прошлом году акция "Бессмертный полк" в различных форматах была реализована в 115 государствах. Так, например, в ФРГ силами соотечественников было организовано 18 шествий, в Киргизии - в 26 населенных пунктах, в Израиле - в 15. Массовые мероприятия состоялись в Болгарии, Сербии, Турции, КНР, Австралии, Канаде, Абхазии, Индии, Греции, Франции, Италии, США, Испании и других странах", - продолжил Овечко.