Послесловие к армянской географии. Ереван, "свободный от России", будет получать энергию от солнца
16:14 08.05.2026 (обновлено: 16:23 08.05.2026)
© REUTERS / Vahram Baghdasaryan
© REUTERS / Vahram Baghdasaryan
Армянский премьер Пашинян объявил Армению частью Европы. Но география тут как будто не при чем
География Армении
Да, вопреки здравому смыслу и географическому положению, премьер Армении Никол Воваевич Пашинян радостно заявил: "сейчас меняется географическое положение нашей страны!"
"Поменялось" положение Армении, конечно же, не физически, а виртуально: только благодаря нескольким словам бюрократов из ЕС и НАТО и соответственно мнению Пашиняна.
Пёстрая компания
В Ереван на этой неделе прибыла пёстрая компания.
Представители ЕС: Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас и Антониу Кошта.
Представители НАТО: Рютте, генсек Альянса.
Лидеры крупнейших стран Европы: Макрон (Франция) и Мелони (Италия).
Прибыли представители стран, которые никакого отношения к ЕС не имеют. И премьер Грузии, и президент Молдавии, и премьер Британии.
Прибыл даже зачем-то князь Монако Альбер! Он-то что забыл в Армении?
Прибыло много других мелких и крупных сошек Европы и близлежащих стран.
Все хотели поддержать Пашиняна перед предстоящими парламентскими выборами.
Никол Пашинян в итоге буквально утонул в цепких объятиях европейских "лидеров", которые тоже ничтоже сумняшеся объявили Армению частью Европы.
"Вы с нами! Армения свободна! Танцуй, Ереван!" - и всё в таком духе.
Все обнимались, улыбались, грозили кулачками России и демонстрировали лживое единство и такое же лживое отсутствие противоречий.
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
Макрон как главное блюдо
Такой наплыв желающих посетить "свободный Ереван" объяснялся тем, что "решили совместить": в Ереване проходили сразу два саммита: ЕС и ЕПС.
ЕПС - это Европейское политическое сообщество, созданное лично Макроном. Это "детище" президента Франции, он же и выступал главным конферансье в Ереване.
Все же знают, что Макрон стремится управлять миром, а как минимум - Европой? Об этом писал в своих письмах немного подзабытый сегодня Эпштейн. Впрочем, это хорошо было известно и без Эпштейна.
Вот год назад Макрон и создал такое "сообщество", которое является чем-то вроде дубля ЕС, пока что без фондов и "открытых границ". Но в случае, если Урсула пошатнётся, Макрон уже тут как тут. Со своим новым сообществом.
Именно Эммануэль Макрон и был главным гостем Пашиняна. В первый же день, бросив всю когорту гостей двух саммитов (представители около 40 стран, глава ЕС, глава НАТО и князь Альбер), Макрон и Пашинян отправились в одинокую прогулку по центру Еревана, а потом два часа сидели и говорили о чем-то вдвоём в ереванском кафе.
Макрон передал также всем армянам приветы от супруги Брижит, которая очень хотела приехать, но не смогла, однако Брижит "мысленно с армянами" и "очень много думает об Армении".
© Фото : скриншот видео
© Фото : скриншот видео
Ночь в Праге и "крепкая рука"
Взаимная симпатия Макрона и Пашиняна приняла уже какие-то карикатурные формы.
Кроме совместных посиделок в кафе, они еще выступили дуэтом.
Макрон пел, Пашинян стучал на барабанах. Пел Макрон "Богему" Шарля Азнавура, из рук вон плохо. Но это ничто по сравнению с тем, как Пашинян играет на ударных. Премьер просто как попало бил по барабанам.
Они обнимались. Посылали друг другу сердечки. Опять обнимались. Хлопали по спине руками. Посылали воздушные поцелуи! В аэропорту не могли никак расстаться друг с другом.
Это просто какая-то новая история любви. Кстати, Пашинян недавно разошёлся с супругой.
А вот как сам Никол Воваевич вспоминал о той ночи в Праге в 2022 году, когда зародилась их крепкая мужская дружба.
Они проводили тогда "саммит четырёх" - с президентом Франции, президентом Азербайджана и представителем ЕС.
"В самый трудный момент мы почувствовали и ощутили руку президента Макрона. И он крепко взял нас за руку, мы крепко ухватились за его руку..." - так описывал свои ощущения Пашинян, которого (как и всю Армению) повёл в будущее французский президент.
Вообще Никол Пашинян почему-то выглядит всё более карикатурным персонажем.
Он уже проводил концерты в Ереване, без Макрона (Пашинян упорно считает, что умеет играть на ударных инструментах), ел жареные пирожки в маршрутке (демонстрировал близость к народу), потом спорил с какой-то женщиной в метро (опять же - близость к народу).
Пришёл он на встречу с лидерами европейских стран в каком-то помятом костюме, в странной шляпе на голове. Наверное, сказываются последствия недавнего развода с женой?
Зеленский в Ереване
Но мы забыли про ещё одного визитёра саммита - там, конечно же, был и Зеленский. Как саммит ЕС может проходить без него?
Вообще Зеленский, кажется, уже и не бывает в Киеве. Он бесконечно мелькает в европейских столицах.
Только что ведь был саммит ЕС на Кипре. Там Зеленский требовал немедленного вступления в ЕС и буквально топал ножкой: "нам не подходит символическое членство!"
© AP / Anthony Pizzoferrato
© AP / Anthony Pizzoferrato
Его одёрнули и попросили не наглеть (анонимные "бюрократы из ЕС" в главном рупоре политических сил глобалистов - издании "Политико").
В Ереване Зеленский вёл себя значительно скромнее. Он уже не говорил ничего про вступление в ЕС, но сильно интересовался судьбой "кредита в 90 миллиардов". Их вроде бы Украине выделили, но виртуально. В реальности их нет, и когда они будут - неизвестно.
В Ереване Зеленский пережил несколько унизительных моментов: его не поставили в середину общей фотографии, как обычно. На него не обращали особого внимания. Все сгруппировались возле Пашиняна - нового "европейского лидера".
И самое главное: с ним не обнимался Макрон! Макрон теперь обнимается с Пашиняном. Трижды обнялся! Послал воздушный поцелуй!!
А Зеленскому не посылал.
Армения и старые "плюшки"
А Армению заманивают в ЕС теми же плюшками, что и Украину.
Абсолютно теми же. Обещают безвиз. И ассоциированное членство. Конечно, без права голоса и без доступа к фондам ЕС. Так, посидеть на стульчике рядом с большими дядями и тетями.
Так это же всё уже было на Украине.
Украина получила "безвизовый режим", сотни тысяч уехали в ЕС на работу (это называлось "пить кофе в венской опере", но на самом деле - работать на клубничных плантациях и стройках).
Так они и до этого там работали.
© Фото : соцсети
© Фото : соцсети
Но радость от "безвиза" все равно была неописуемой. Какая-то всеобщая экзальтация, подогреваемая всеми СМИ и властями. Это было главное достижение Украины за 10, а то и за 20 лет!
А потом министр иностранных дел той же Украины, Кулеба, рассказывал, как ему дали посидеть на краешке стула во время заседания НАТО. И даже сам! Руководитель! Сказал:
- Садитесь ближе, мистер Кулеба, рядом со мной.
И Кулеба сел, чуть не описавшись от счастья.
Это было главное достижение Украины на международной арене.
Если кто-то думает, что это анекдот, то нет.
Вот и армяне, вместе с молдаванами, смогут посидеть на краешке стула среди господ.
Какая радость! Наверняка, им многие "завидуют".
А с британским премьером Стармером Пашинян подписал договор о стратегическом партнерстве, основанный на ОБЩИХ ЦЕННОСТЯХ. Это на каких, интересно? Гей браки или священники педофилы?
И интересно, чем отличается армянский вариант стратегического партнерства от украинского. Правда украинские документы подписантами засекречены. А про армянские пока ничего неизвестно...
© REUTERS / Stefan Rousseau
© REUTERS / Stefan Rousseau
Танцы в Ереване
Основной итог этой встречи: множество заявлений в духе "мы свободны!"
Макрон заявил, что у Армении теперь нет зависимости от России.
Пашинян предложил создать СНГ, только без России.
И много других сотрясений воздуха. Но не просто так старались руководители Армении, конечно же, нет. А за кредит! Армения получит от ЕС деньги.
Это в точности тот же путь, что у Украины: ЕС, "безвиз", кредиты. Рассказы про то, как хорошо будет жить "без России". Тотальное обнищание народа, бегство "в Европу".
Как пишет Елена Панина, директор института Русстрат:
"Пашинян согласился вредить России за пряник в 2.5 миллиарда евро."
Кто будет отдавать? Уж точно не Пашинян. Население Армении, где 25 процентов находится за чертой бедности?
Но это - данные армянской статистики. Всемирный банк считает, что 76 процентов жителей Армении тратят в день меньше 5 долларов, что считается официальным уровнем бедности в мире.
То есть наоборот, не в бедности, а хоть в каком-то достатке в Армении живет только четверть населения.
Спецслужбы и НКО
В Армению высажен буквально десант французских спецслужб. Их задача - проведение кампании по информационному влиянию и достижению электорального результата.
Ещё в 2021 году во Франции было создано специальное бюро под названием Viginum. Это подразделение спецслужб уже провело успешную электоральную кампанию в Румынии и Молдавии. Теперь пришла очередь Армении. Впрочем, Viginum работает в Армении с 2022 года, обеспечивая все электоральные результаты.
Вот такая демократия, под руководством французских спецслужб (которые всегда имели серьёзную репутацию).
Кроме того, в Армении работает 3 тысячи НКО из разных европейских стран, некоммерческих организаций, которые занимаются тем же самым. Проведение кампаний по информационному влиянию.
3 тысячи! То есть одна НКО на каждую тысячу жителей. То же самое было в соседней Грузии. Какой стоял визг, когда их заставили регистрироваться и показывать источники доходов.
Новый энергопоставщик
Ну и самый главный итог саммитов: Армения нашла решение энергетической проблемы.
Нет больше унизительной зависимости от России!
Пашинян:
"Выяснилось, что мы очень богатая энергоресурсами страна. И этот ресурс без нашего управления каждое утро появляется у нас над головой и уходит вечером. Это Солнце."
Невероятно! В Армении увидели, наконец, неисчерпаемый энергоресурс. Теперь заживут!
Это просто удивительно. Такие же глупости были в ходу на Украине: там конструировали "мощную аграрную супердержаву" (что само по себе нонсенс). А из Армении, похоже, будут делать "поставщика энергоресурсов". Тоже, наверное, мощного.
Неужели в это поверит кто-нибудь ещё, кроме Пашиняна?
Ведь это - одна из проблем современной Европы - как выяснилось, невозможно заменить возобновляемые источники энергии (солнце и ветер) невозобновляемыми (нефть и газ). Но ничего. То, что не смогла Европа сможет Армения. Или не сможет. Но это, как говорится, будет уже совсем другая история.
Такое впечатление, что вместе с кредитами ЕС и риторикой "мы свободны от России!" в мозги руководителей новых вассалов ЕС поступает какое-то вещество, полностью отключающее разум.
Такая вот армянская география очень похожая на анекдоты армянского радио.
Другие подробности армянских саммитов - в статье Антироссийский форум в Ереване. Украинизация Армении, ведущая к окончательной потере государственности
Подписывайся на