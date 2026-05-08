Послесловие к армянской географии. Ереван, "свободный от России", будет получать энергию от солнца

Армянский премьер Пашинян объявил Армению частью Европы. Но география тут как будто не при чем

2026-05-08T16:14

География АрменииДа, вопреки здравому смыслу и географическому положению, премьер Армении Никол Воваевич Пашинян радостно заявил: "сейчас меняется географическое положение нашей страны!""Поменялось" положение Армении, конечно же, не физически, а виртуально: только благодаря нескольким словам бюрократов из ЕС и НАТО и соответственно мнению Пашиняна.Пёстрая компанияВ Ереван на этой неделе прибыла пёстрая компания.Представители ЕС: Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас и Антониу Кошта.Представители НАТО: Рютте, генсек Альянса.Лидеры крупнейших стран Европы: Макрон (Франция) и Мелони (Италия).Прибыли представители стран, которые никакого отношения к ЕС не имеют. И премьер Грузии, и президент Молдавии, и премьер Британии.Прибыл даже зачем-то князь Монако Альбер! Он-то что забыл в Армении?Прибыло много других мелких и крупных сошек Европы и близлежащих стран.Все хотели поддержать Пашиняна перед предстоящими парламентскими выборами.Никол Пашинян в итоге буквально утонул в цепких объятиях европейских "лидеров", которые тоже ничтоже сумняшеся объявили Армению частью Европы."Вы с нами! Армения свободна! Танцуй, Ереван!" - и всё в таком духе.Все обнимались, улыбались, грозили кулачками России и демонстрировали лживое единство и такое же лживое отсутствие противоречий.Макрон как главное блюдоТакой наплыв желающих посетить "свободный Ереван" объяснялся тем, что "решили совместить": в Ереване проходили сразу два саммита: ЕС и ЕПС.ЕПС - это Европейское политическое сообщество, созданное лично Макроном. Это "детище" президента Франции, он же и выступал главным конферансье в Ереване.Все же знают, что Макрон стремится управлять миром, а как минимум - Европой? Об этом писал в своих письмах немного подзабытый сегодня Эпштейн. Впрочем, это хорошо было известно и без Эпштейна.Вот год назад Макрон и создал такое "сообщество", которое является чем-то вроде дубля ЕС, пока что без фондов и "открытых границ". Но в случае, если Урсула пошатнётся, Макрон уже тут как тут. Со своим новым сообществом.Именно Эммануэль Макрон и был главным гостем Пашиняна. В первый же день, бросив всю когорту гостей двух саммитов (представители около 40 стран, глава ЕС, глава НАТО и князь Альбер), Макрон и Пашинян отправились в одинокую прогулку по центру Еревана, а потом два часа сидели и говорили о чем-то вдвоём в ереванском кафе.Макрон передал также всем армянам приветы от супруги Брижит, которая очень хотела приехать, но не смогла, однако Брижит "мысленно с армянами" и "очень много думает об Армении".Ночь в Праге и "крепкая рука"Взаимная симпатия Макрона и Пашиняна приняла уже какие-то карикатурные формы.Кроме совместных посиделок в кафе, они еще выступили дуэтом.Макрон пел, Пашинян стучал на барабанах. Пел Макрон "Богему" Шарля Азнавура, из рук вон плохо. Но это ничто по сравнению с тем, как Пашинян играет на ударных. Премьер просто как попало бил по барабанам.Они обнимались. Посылали друг другу сердечки. Опять обнимались. Хлопали по спине руками. Посылали воздушные поцелуи! В аэропорту не могли никак расстаться друг с другом.Это просто какая-то новая история любви. Кстати, Пашинян недавно разошёлся с супругой.А вот как сам Никол Воваевич вспоминал о той ночи в Праге в 2022 году, когда зародилась их крепкая мужская дружба.Они проводили тогда "саммит четырёх" - с президентом Франции, президентом Азербайджана и представителем ЕС."В самый трудный момент мы почувствовали и ощутили руку президента Макрона. И он крепко взял нас за руку, мы крепко ухватились за его руку..." - так описывал свои ощущения Пашинян, которого (как и всю Армению) повёл в будущее французский президент.Вообще Никол Пашинян почему-то выглядит всё более карикатурным персонажем.Он уже проводил концерты в Ереване, без Макрона (Пашинян упорно считает, что умеет играть на ударных инструментах), ел жареные пирожки в маршрутке (демонстрировал близость к народу), потом спорил с какой-то женщиной в метро (опять же - близость к народу).Пришёл он на встречу с лидерами европейских стран в каком-то помятом костюме, в странной шляпе на голове. Наверное, сказываются последствия недавнего развода с женой?Зеленский в ЕреванеНо мы забыли про ещё одного визитёра саммита - там, конечно же, был и Зеленский. Как саммит ЕС может проходить без него?Вообще Зеленский, кажется, уже и не бывает в Киеве. Он бесконечно мелькает в европейских столицах.Только что ведь был саммит ЕС на Кипре. Там Зеленский требовал немедленного вступления в ЕС и буквально топал ножкой: "нам не подходит символическое членство!"Его одёрнули и попросили не наглеть (анонимные "бюрократы из ЕС" в главном рупоре политических сил глобалистов - издании "Политико").В Ереване Зеленский вёл себя значительно скромнее. Он уже не говорил ничего про вступление в ЕС, но сильно интересовался судьбой "кредита в 90 миллиардов". Их вроде бы Украине выделили, но виртуально. В реальности их нет, и когда они будут - неизвестно.В Ереване Зеленский пережил несколько унизительных моментов: его не поставили в середину общей фотографии, как обычно. На него не обращали особого внимания. Все сгруппировались возле Пашиняна - нового "европейского лидера".И самое главное: с ним не обнимался Макрон! Макрон теперь обнимается с Пашиняном. Трижды обнялся! Послал воздушный поцелуй!!А Зеленскому не посылал.Армения и старые "плюшки"А Армению заманивают в ЕС теми же плюшками, что и Украину.Абсолютно теми же. Обещают безвиз. И ассоциированное членство. Конечно, без права голоса и без доступа к фондам ЕС. Так, посидеть на стульчике рядом с большими дядями и тетями.Так это же всё уже было на Украине.Украина получила "безвизовый режим", сотни тысяч уехали в ЕС на работу (это называлось "пить кофе в венской опере", но на самом деле - работать на клубничных плантациях и стройках).Так они и до этого там работали.Но радость от "безвиза" все равно была неописуемой. Какая-то всеобщая экзальтация, подогреваемая всеми СМИ и властями. Это было главное достижение Украины за 10, а то и за 20 лет!А потом министр иностранных дел той же Украины, Кулеба, рассказывал, как ему дали посидеть на краешке стула во время заседания НАТО. И даже сам! Руководитель! Сказал:- Садитесь ближе, мистер Кулеба, рядом со мной.И Кулеба сел, чуть не описавшись от счастья.Это было главное достижение Украины на международной арене.Если кто-то думает, что это анекдот, то нет.Вот и армяне, вместе с молдаванами, смогут посидеть на краешке стула среди господ.Какая радость! Наверняка, им многие "завидуют".А с британским премьером Стармером Пашинян подписал договор о стратегическом партнерстве, основанный на ОБЩИХ ЦЕННОСТЯХ. Это на каких, интересно? Гей браки или священники педофилы? И интересно, чем отличается армянский вариант стратегического партнерства от украинского. Правда украинские документы подписантами засекречены. А про армянские пока ничего неизвестно...Танцы в ЕреванеОсновной итог этой встречи: множество заявлений в духе "мы свободны!"Макрон заявил, что у Армении теперь нет зависимости от России.Пашинян предложил создать СНГ, только без России.И много других сотрясений воздуха. Но не просто так старались руководители Армении, конечно же, нет. А за кредит! Армения получит от ЕС деньги.Это в точности тот же путь, что у Украины: ЕС, "безвиз", кредиты. Рассказы про то, как хорошо будет жить "без России". Тотальное обнищание народа, бегство "в Европу".Как пишет Елена Панина, директор института Русстрат:"Пашинян согласился вредить России за пряник в 2.5 миллиарда евро."Кто будет отдавать? Уж точно не Пашинян. Население Армении, где 25 процентов находится за чертой бедности?Но это - данные армянской статистики. Всемирный банк считает, что 76 процентов жителей Армении тратят в день меньше 5 долларов, что считается официальным уровнем бедности в мире.То есть наоборот, не в бедности, а хоть в каком-то достатке в Армении живет только четверть населения.Спецслужбы и НКОВ Армению высажен буквально десант французских спецслужб. Их задача - проведение кампании по информационному влиянию и достижению электорального результата.Ещё в 2021 году во Франции было создано специальное бюро под названием Viginum. Это подразделение спецслужб уже провело успешную электоральную кампанию в Румынии и Молдавии. Теперь пришла очередь Армении. Впрочем, Viginum работает в Армении с 2022 года, обеспечивая все электоральные результаты.Вот такая демократия, под руководством французских спецслужб (которые всегда имели серьёзную репутацию).Кроме того, в Армении работает 3 тысячи НКО из разных европейских стран, некоммерческих организаций, которые занимаются тем же самым. Проведение кампаний по информационному влиянию.3 тысячи! То есть одна НКО на каждую тысячу жителей. То же самое было в соседней Грузии. Какой стоял визг, когда их заставили регистрироваться и показывать источники доходов.Новый энергопоставщикНу и самый главный итог саммитов: Армения нашла решение энергетической проблемы.Нет больше унизительной зависимости от России!Пашинян:"Выяснилось, что мы очень богатая энергоресурсами страна. И этот ресурс без нашего управления каждое утро появляется у нас над головой и уходит вечером. Это Солнце."Невероятно! В Армении увидели, наконец, неисчерпаемый энергоресурс. Теперь заживут!Это просто удивительно. Такие же глупости были в ходу на Украине: там конструировали "мощную аграрную супердержаву" (что само по себе нонсенс). А из Армении, похоже, будут делать "поставщика энергоресурсов". Тоже, наверное, мощного.Неужели в это поверит кто-нибудь ещё, кроме Пашиняна?Ведь это - одна из проблем современной Европы - как выяснилось, невозможно заменить возобновляемые источники энергии (солнце и ветер) невозобновляемыми (нефть и газ). Но ничего. То, что не смогла Европа сможет Армения. Или не сможет. Но это, как говорится, будет уже совсем другая история.Такое впечатление, что вместе с кредитами ЕС и риторикой "мы свободны от России!" в мозги руководителей новых вассалов ЕС поступает какое-то вещество, полностью отключающее разум.Такая вот армянская география очень похожая на анекдоты армянского радио.Другие подробности армянских саммитов - в статье Антироссийский форум в Ереване. Украинизация Армении, ведущая к окончательной потере государственности

Елена Мурзина

Елена Мурзина

