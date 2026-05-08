Трампу не с чем ехать в Пекин, считает политолог Дробницкий
Китай оказался крепок в долгосрочной перспективе. Единственный рычаг, что остается у президента США Дональда Трампа, — финансовые санкции за интеллектуальное пиратство, но красная линия Пекина уже пройдена: ответом может стать отказ от доллара. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2026-05-08T15:01
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
"В долгосрочной перспективе Пекин оказался крепок. Никакие проблемы с поставками углеводородов и Ирана, и других стран Персидского залива не повлияли на КНР. Не исключено, что попытка открыть Ормузский пролив — это подготовка к этому визиту. Но все прогнозируют провал этой затеи", — заявил эксперт.
По его мнению, единственное, что остается в руках Трампа, — это финансовые санкции за интеллектуальное пиратство.
"Но судя по тому, как Китай болезненно отреагировал на санкции против нефтяных компаний, которые имеют дело с Ираном, это была красная линия Пекина", — считает политолог.
По его словам, США не хотят эту линию пересекать, потому что тогда значительная часть мира пожелает окончательно отказаться от доллара и начнет предпринимать технологические шаги в этом направлении.
"Это потребует серьезных реформ, включая кадровые, во многих странах мира. Так что в Пекин ехать не с чем. Думаю, визит будет отложен, если же нет, то за этим будет интересно наблюдать", — заявил Дробницкий.