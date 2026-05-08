Москва получит "тайное послание" от Зеленского: кто станет посредником? Хроника событий на утро 8 мая

Премьер Словакии Роберт Фицо выступит посредником между Киевом и Москвой на День Победы. Между тем в Брюсселе заговорили о переговорах с Кремлем. В то же время Минобороны РФ раскрыло масштаб атак ВСУ во время перемирия

2026-05-08T10:05

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, прибывающий в российскую столицу на празднование Дня Победы, может выступить в роли неформального посредника между Киевом и Москвой. Как сообщает газета Pravda со ссылкой на министерство иностранных дел республики, словацкий лидер намерен передать послание от Владимира Зеленского руководству России.По словам дипломата, Фицо также рассчитывает получить от президента России Владимира Путина "ценные данные" о взгляде Москвы на пути разрешения затянувшегося конфликта.Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговорщикам из Киева хорошо известно, что требуется сделать для урегулирования. "Но все зависит от политического руководства на Украине", — подчеркнул представитель Кремля.В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее обозначил конкретный шаг, способный запустить мирный процесс. "Вывод ВСУ из Донбасса поспособствует выходу на разрешение конфликта политико-дипломатическими средствами", — заявил он, добавив, что мир может наступить уже сегодня, если Владимир Зеленский возьмет на себя ответственность и примет соответствующие решения.Европа ищет дорогу к столу переговоров с РоссиейВ то же время глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что консультируется с лидерами всех 27 стран Евросоюза о том, как лучше организовать переговорный процесс с Россией. Как пишет Financial Times, европейские политики готовятся к диалогу с Владимиром Путиным.По его словам, у переговоров Евросоюза с российским лидером есть серьезный потенциал. Примечательно, что, как утверждает глава Евросовета, Владимир Зеленский якобы поддерживает европейский блок "в этом направлении".Итоги перемирия: ВСУ нанесли 887 ударов дронами и 153 артобстрела за суткиРоссийские войска с полуночи 8 мая полностью прекратили боевые действия в зоне специальной военной операции, оставаясь на ранее занятых рубежах. Однако киевский режим, проигнорировав объявленное Владимиром Путиным перемирие, продолжил обстреливать позиции ВС РФ и гражданские объекты. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Всего за период прекращения огня зафиксировано 1365 нарушений режима тишины. При этом ВСУ в нарушение объявленного Россией перемирия нанесли 887 ударов беспилотной авиацией и совершили 153 обстрела позиций российских войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.В Минобороны отметили, что российские подразделения в условиях постоянных обстрелов зеркально реагировали на каждое нарушение перемирия, нанося ответные удары.Кроме того, силы противовоздушной обороны России вне зоны проведения специальной военной операции сбили 396 средств воздушного нападения Вооруженных сил Украины. В их числе — 390 беспилотных летательных аппаратов и 6 противокорабельных ракет "Нептун".Напомним, президент России Владимир Путин объявил режим прекращения огня в честь 81-летия Дня Победы. Несмотря на гуманитарный жест Москвы, Киев не только не присоединился к перемирию, но и предпринял одну из самых массовых атак беспилотников за последнее время. В Минобороны предупредили, что за каждой такой провокацией последует жесткий ответ.Фронтовая сводкаВ ночь на пятницу российские средства противовоздушной обороны отразили одну из самых массированных атак беспилотной авиации Вооруженных сил Украины с начала года. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, за семь часов (с полуночи до 07:00 мск) перехвачены и уничтожены 264 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Военное ведомство представило полный список регионов, над которыми работала ПВО: Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области, Краснодарский край, Республика Крым, Республика Татарстан, Московский регион, а также акватории Азовского и Черного морей.Между тем минувшие сутки стали одними из самых напряженных для противовоздушной обороны столичного региона с начала года. Как свидетельствуют данные мэра Москвы Сергея Собянина, силы ПВО отразили попытку атаки 61 украинского беспилотника.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Харьковском направлении продолжается расширение буферной зоны. Бои идут у населенных пунктов Бочково, Чайковки и Бударок, отмечается продвижение российских подразделений к Белому Колодезю.На Константиновском направлении фиксируются тяжелые бои на обоих флангах города. В самой Константиновке противник предпринимает постоянные контратаки.На Северском направлении российские подразделения оказывают давление в районах Рай-Александровки и Кривой Луки. Заняты часть высот восточнее села, боестолкновения продолжаются у Старого Каравана и станции Брусин.На Запорожском направлении складывается тяжелая ситуация на западном фланге. Противник усиливает давление у населенных пунктов Приморское, Магдалиновка и Запасное.На Добропольском направлении инициатива находится на стороне российских войск. Подразделения выравнивают фронт у трассы на Павлоград, продвигаясь западнее Гришино. Бои уже идут на окраинах Василевки.Первая неделя мая ознаменовалась не только резким потеплением, но и заметными оперативно-тактическими успехами российской армии на ключевых участках фронта.

Кристина Черкасова

