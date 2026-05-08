Кирилл Трилёвский: от москвофила до "отца" Сечевых Стрельцов*
© Фото : Открытый источникКирилл Трилёвский
6 мая 1864 года родился Кирилл Трилёвский, будущий депутат Галицкого и Венского Сеймов и основатель военно-спортивного общества "Сечь", на основании которого был создан легион Украинских Сечевых Стрельцов
Трилёвский происходил из семьи греко-католических священников: его отец Иосиф служил в приходе села Богутин (ныне Золочевский район Львовской области), а мать Гонората Левицкая была дочерью декана УГКЦ в Золочеве. Хотя разговорным языком семьи Трилёвских был польский, родители Кирилла считали себя русинами.
К концу 1860-х власти Австро-Венгрии начали поддерживать украинофильское движение в среде русинов Галичины, рассчитывая использовать их и как противовес полякам и в качестве мобилизационного ресурса для захвата Малороссии. В 1871 году родители наняли для Кирилла учителя русинского языка – им стал поляк Симеон Свенцицкий. "Родной" язык давался мальчику нелегко, потому в первый класс в 1872 году он отправился в польскую школу в Золочеве. Но в следующем году Кирилл всё же пошёл в русинскую школу – в Бродах, которую окончил в 1875-м.
После этого родители устроили сына в государственную гимназию в Золочеве, где обучение велось в основном на немецком языке. Но через год Кирилл заболел, и более трёх лет прожил в селе Ожидове неподалёку от Золочева, куда назначили его отца. В те годы юноша стал членом москвофильского "Общества имени Михаила Качковского", однако после возобновления обучения в гимназии Кирилл присоединился нелегальному украинофильскому кружку.
В 1884 году Кирилл Трилёвский закончил обучение в гимназии (уже в Коломыйской), и поступил в военную школу во Львове, откуда в начале 1885-го перевёлся в Венскую военную школу. Но вскоре юноша разочаровался в воинской службе, и отдал предпочтение карьере в области права.
В 1886 году Кирилл Трилёвский поступил на юридический факультет Львовского университета, где вскоре возглавил организацию студентов-русинов "Академическое братство". Он продолжил обучение в Черновицком и Венском университетах, а диплом доктора права получил в Ягеллонском университете в Кракове.
Трилёвский основал первую читальню "Просвіти" в селе Карлов Снятинского уезда и библиотечное общество "Наука" в Снятине, в селах Яблонов и Гвиздец (Коломыйский уезд) – соответственно, кредитное общество и крестьянский союз для совместного сбыта скота, а в селе Испас на Буковине – первый кооператив "Народный союз".
В 1889 году Кирилл Трилёвский присоединился к Русско-Украинской радикальной партии (РУРП) – первой политической организации русинов Австро-Венгрии. В том же году именно благодаря агитации Трилёвского послом Галицкого Сейма от Снятинского уезда был избран священник Кирилл Гаморак – будущий тесть Василия Стефаника, а от Коломыйского уезда – священник Тит Войнаровский.
К началу ХХ века Галичину и Буковину охватила волна спортивно-оздоровительного движения. Одним из первых и самых известных стало спортивно-физкультурное общество "Сокол", которое ориентировалось на студенческую молодежь.
© Фото : Открытый источникОбщество "Сич" с селе Ильинцы (Ивано-Франковская область)
Общество "Сич" с селе Ильинцы (Ивано-Франковская область)
5 мая 1900 года в селе Завалье Снятинского уезда было основано первое физкультурно-пожарное общество "Сечь" (с отсылкой к Запорожской Сечи). Формулировка в названии была связана с тем, что другую не утвердил бы императорский наместник – противопожарные организации могли легально действовать в Австро-Венгерии.
Фактически же "Сечи" занимались спортивной подготовкой молодежи, распространением украинофильских идей, образованием крестьянства, сотрудничали с кооперативными и страховыми организациями, вели пропаганду здорового образа жизни (в частности, боролись с алкоголизмом). Одной из задач "Сечей" сын священника Трилёвский считал рост "национального и классового сознания масс" и "освобождение их от влияния крайне консервативного греко-католического духовенства".
"Сечевики" выступали под казацкими малиновыми флагами, носили малиновые ленты и имели свою форму. В покутских и гуцульских селах их упражнения-"пирамиды" под маршевую музыку с топориками-бартками производили на очевидцев сильное впечатление.
Слова марша "Эй, там на горе Сечь идёт, эй, малиновый стяг несёт" написал именно Трилёвский. Но он был не только поэтом – писал публицистику и издавал книги. В разное время Трилёвский также выпускал периодические издания "Громада", "Заря", "Хлопская правда", календари с названиями "Атаман" и "Запорожец", способствовавшие популяризации "сечевого" движения.
Его центром стала адвокатская контора Кирилла Трилёвского в Коломые, открытая в 1901 году. Вскоре организаций "Сечи" стало несколько сотен, а сам Трилёвский превратился во влиятельную политическую фигуру. В 1907 и 1911 годах он был избран депутатом Венского Сейма, причём в 1907-м политик получил рекордное число голосов – более 44 тысяч.
Для координации сечевого движения в апреле 1908 года был создан Главный Сечевой Комитет в Станиславове (Ивано-Франковск), его председателем стал Кирилл Трилёвский. В 1912 году комитет переехал во Львов и был переименован в Украинский Сечевой Союз, а Трилёвского избрали его генеральным атаманом и стали называть "сечевым батькой". Тогда же по совету властей основатель "Сечи" принял решение создать на её базе военизированные общества.
© Фото : Открытый источник"Украинская боевая управа", 31 марта 1915 года. В центре - Кирилл Трилёвский
"Украинская боевая управа", 31 марта 1915 года. В центре - Кирилл Трилёвский
18 марта 1913 года была создана военная организация Украинских Сечевых Стрельцов (УСС). Первые стрелковые военные организации были заложены в Косове, Яблонове, Шешорах, Залещиках. К началу Первой мировой их было 96, а общее число "Сечей" превышало тысячу, и в них входили более 66 тысяч человек.
В августе 1914 года Кирилл Трилёвский возглавил Боевую Управу УСС, которая создала добровольческое подразделение австро-венгерской армии – легион УСС. Молодёжь вступала в УСС, надеясь с помощью Австрии разбить Россию и "освободить Надднепрянскую Украину из-под многовекового царского гнета".
Почти до конца Первой мировой войны Трилёвский находился в Вене, где входил в состав созданной рядом депутатов Венского Сейма от Буковины и Галичины "Общей Украинской Рады". Она претендовала на роль политического представительства австро-венгерских украинцев.
Трилёвский вернулся во Львов после 1 ноября 1918 года, когда было провозглашено создание Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР), и вошёл в состав Украинской национальной рады (УНРады). Однако никаких постов в новом государстве Трилёвский не получил.
Трилёвский совместно с рядом представителей РУРП в УНРаде в феврале 1919 года провёл в Коломые учредительное собрание Крестьянско-радикальной партии. Она заняла оппозиционную по отношению к властям ЗУНР позицию, требуя начала социализации земли с первоочередным распределением её среди безземельных и малоземельных крестьян. Однако ячейки новой партии были созданы лишь в нескольких уездах, а из Трилёвского исключили за попытку раскола.
Но вскоре эти политические игры потеряли всякое значение: ЗУНР была разгромлена и оккупирована Польшей, а Трилёвский оказался в Виннице. Там "сечевой батька" на полном серьёзе попытался создать "Сечь" по галицким лекалам, но ничего не вышло. Трилёвский выехал в Закарпатье и попробовал возродить "Сечь" уже там.
© Фото : Открытый источникРуководители ЗУНР: Евгений Петрушевич, Сидор Голубович и Степан Витвицкий
Руководители ЗУНР: Евгений Петрушевич, Сидор Голубович и Степан Витвицкий
Потерпев очередную неудачу, в 1920 году он перебрался в Вену, где несколько лет перебивался случайными заработками. А в 1927 году Кирилл Трилёвский всё же вернулся на родину. Открыть адвокатскую контору ему удалось только в селе Гвиздец, в 20 километрах от Коломыи.
Намереваясь принять участие в очередных выборах в Сейм и Сенат Польши, назначенных на весну 1928 года, Кирилл Трилёвский попытался восстановить членство в преемнице РУРП – Украинской социалистически радикальной партии (УСРП), однако ему было отказано. Тогда 1 января 1928 года во Львове была создана УСРП-Левица, которая осудила сближение УСРП с Украинским национально-демократическим объединением (УНДО) и поддержала объединение Галичины с Советской Украиной.
Советофильские идеи появились у Трилёвского еще в эмиграции. Он сам позже писал в воспоминаниях: "я имел ещё в 1927 году полуторачасовую конференцию в советском посольстве в Вене, в которой я высказал мнение, что такое присоединение было бы спасением для наших западно-украинских земель".
Все акции Левицы закончились провалом. Наиболее показательным было предвыборное собрание в Кутах Косовского уезда, где участники с криками "позор" разошлись сразу после выхода политика на сцену.
Популярности "сечевого батьки" не способствовала и критика его личности со стороны бывших однопартийцев. УСРП обратилась к политику с рядом вопросов, важнейшими из них были такие: почему он не участвовал в боях в составе легиона УСС, почему не отдал своего сына в украинское войско, почему не возвращался в край раньше, когда "людей сажали в тюрьмы за восстановление народной работы", а приехал лишь накануне выборов.
В результате политик снял свою кандидатуру, покаялся перед УСРП и был восстановлен в партии. Но когда в 1935 году УСРП решила бойкотировать выборы Сейма, политик опять её покинул и принял участие в выборах как независимый кандидат. Трилёвского не избрали, и больше он свою кандидатуру ни на каких выборах не выдвигал.
Кирилл Трилёвский - "сечевой батька"
Трилёвский также надеялся возродить в Галичине деятельность "Сечи", но в условиях диктаторского режима в Польше это было нереально. Организационно-идеологической трансформацией "Сечи" стало молодежное общество "Луг", созданное в 1925 году во Львове соратником Евгения Коновальца, одним из основателей Украинской войсковой организации (УВО) Романом Дашкевичем.
При этом Трилёвский сохранил популярность в среде галицкой эмиграции в Чехословакии и США. В 1927 году в Праге был создан "Украинский Сечевой Союз", который избрал бывшего "сечевого батьку" почётным членом, а в 1928-м в Чикаго – Общество "Сечь" имени Трилёвского. Благодаря своим фанатам в США Трилёвский в 1920-30-х был корреспондентом эмигрантских изданий "Свобода" (Джерси-сити) и "Народное слово" (Питтсбург). Писал Трилёвский и для украинских периодических изданий в Коломые, Львове и Черновцах.
После присоединения Волыни и Галичины к СССР Трилёвского несколько раз вызывали на допрос в НКВД, однако он избежал ссылки или ареста. С конца 1940 года Трилёвский тяжело болел, и почти всё время проводил в больнице Коломыи, где и умер 19 октября 1941 года.
Поскольку Трилёвский не принадлежал ни к одному из крыльев ОУН** его имя вспоминают не так и часто. Несколько мемориальных досок, бюст в Коломые, установленный за деньги живущих в Канаде внуков, улицы в Коломые, Снятине, Ивано-Франковске и Львове – вот и всё.
Правда, в августе 2025 года отдельному батальону радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование "имени Кирилла Трилёвского", но это скорее выглядит как насмешка над памятью основателя "Сечи".
* Автор использует слово "стрелок", что в общем-то правильно, но мы сочли логичным использовать традиционное написание от украинского – "Січові стрільці" – Ред.
** Террористическая организация запрещённая в России.
