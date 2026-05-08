Кирилл Трилёвский: от москвофила до "отца" Сечевых Стрельцов*

6 мая 1864 года родился Кирилл Трилёвский, будущий депутат Галицкого и Венского Сеймов и основатель военно-спортивного общества "Сечь", на основании которого был создан легион Украинских Сечевых Стрельцов

2026-05-08T16:00

история украины

западная украина

зунр

львов

галичина

сейм

угкц

сенат

Трилёвский происходил из семьи греко-католических священников: его отец Иосиф служил в приходе села Богутин (ныне Золочевский район Львовской области), а мать Гонората Левицкая была дочерью декана УГКЦ в Золочеве. Хотя разговорным языком семьи Трилёвских был польский, родители Кирилла считали себя русинами.К концу 1860-х власти Австро-Венгрии начали поддерживать украинофильское движение в среде русинов Галичины, рассчитывая использовать их и как противовес полякам и в качестве мобилизационного ресурса для захвата Малороссии. В 1871 году родители наняли для Кирилла учителя русинского языка – им стал поляк Симеон Свенцицкий. "Родной" язык давался мальчику нелегко, потому в первый класс в 1872 году он отправился в польскую школу в Золочеве. Но в следующем году Кирилл всё же пошёл в русинскую школу – в Бродах, которую окончил в 1875-м.После этого родители устроили сына в государственную гимназию в Золочеве, где обучение велось в основном на немецком языке. Но через год Кирилл заболел, и более трёх лет прожил в селе Ожидове неподалёку от Золочева, куда назначили его отца. В те годы юноша стал членом москвофильского "Общества имени Михаила Качковского", однако после возобновления обучения в гимназии Кирилл присоединился нелегальному украинофильскому кружку.В 1884 году Кирилл Трилёвский закончил обучение в гимназии (уже в Коломыйской), и поступил в военную школу во Львове, откуда в начале 1885-го перевёлся в Венскую военную школу. Но вскоре юноша разочаровался в воинской службе, и отдал предпочтение карьере в области права.В 1886 году Кирилл Трилёвский поступил на юридический факультет Львовского университета, где вскоре возглавил организацию студентов-русинов "Академическое братство". Он продолжил обучение в Черновицком и Венском университетах, а диплом доктора права получил в Ягеллонском университете в Кракове.Трилёвский основал первую читальню "Просвіти" в селе Карлов Снятинского уезда и библиотечное общество "Наука" в Снятине, в селах Яблонов и Гвиздец (Коломыйский уезд) – соответственно, кредитное общество и крестьянский союз для совместного сбыта скота, а в селе Испас на Буковине – первый кооператив "Народный союз".В 1889 году Кирилл Трилёвский присоединился к Русско-Украинской радикальной партии (РУРП) – первой политической организации русинов Австро-Венгрии. В том же году именно благодаря агитации Трилёвского послом Галицкого Сейма от Снятинского уезда был избран священник Кирилл Гаморак – будущий тесть Василия Стефаника, а от Коломыйского уезда – священник Тит Войнаровский.К началу ХХ века Галичину и Буковину охватила волна спортивно-оздоровительного движения. Одним из первых и самых известных стало спортивно-физкультурное общество "Сокол", которое ориентировалось на студенческую молодежь.5 мая 1900 года в селе Завалье Снятинского уезда было основано первое физкультурно-пожарное общество "Сечь" (с отсылкой к Запорожской Сечи). Формулировка в названии была связана с тем, что другую не утвердил бы императорский наместник – противопожарные организации могли легально действовать в Австро-Венгерии.Фактически же "Сечи" занимались спортивной подготовкой молодежи, распространением украинофильских идей, образованием крестьянства, сотрудничали с кооперативными и страховыми организациями, вели пропаганду здорового образа жизни (в частности, боролись с алкоголизмом). Одной из задач "Сечей" сын священника Трилёвский считал рост "национального и классового сознания масс" и "освобождение их от влияния крайне консервативного греко-католического духовенства"."Сечевики" выступали под казацкими малиновыми флагами, носили малиновые ленты и имели свою форму. В покутских и гуцульских селах их упражнения-"пирамиды" под маршевую музыку с топориками-бартками производили на очевидцев сильное впечатление.Слова марша "Эй, там на горе Сечь идёт, эй, малиновый стяг несёт" написал именно Трилёвский. Но он был не только поэтом – писал публицистику и издавал книги. В разное время Трилёвский также выпускал периодические издания "Громада", "Заря", "Хлопская правда", календари с названиями "Атаман" и "Запорожец", способствовавшие популяризации "сечевого" движения.Его центром стала адвокатская контора Кирилла Трилёвского в Коломые, открытая в 1901 году. Вскоре организаций "Сечи" стало несколько сотен, а сам Трилёвский превратился во влиятельную политическую фигуру. В 1907 и 1911 годах он был избран депутатом Венского Сейма, причём в 1907-м политик получил рекордное число голосов – более 44 тысяч.Для координации сечевого движения в апреле 1908 года был создан Главный Сечевой Комитет в Станиславове (Ивано-Франковск), его председателем стал Кирилл Трилёвский. В 1912 году комитет переехал во Львов и был переименован в Украинский Сечевой Союз, а Трилёвского избрали его генеральным атаманом и стали называть "сечевым батькой". Тогда же по совету властей основатель "Сечи" принял решение создать на её базе военизированные общества.18 марта 1913 года была создана военная организация Украинских Сечевых Стрельцов (УСС). Первые стрелковые военные организации были заложены в Косове, Яблонове, Шешорах, Залещиках. К началу Первой мировой их было 96, а общее число "Сечей" превышало тысячу, и в них входили более 66 тысяч человек.В августе 1914 года Кирилл Трилёвский возглавил Боевую Управу УСС, которая создала добровольческое подразделение австро-венгерской армии – легион УСС. Молодёжь вступала в УСС, надеясь с помощью Австрии разбить Россию и "освободить Надднепрянскую Украину из-под многовекового царского гнета".Почти до конца Первой мировой войны Трилёвский находился в Вене, где входил в состав созданной рядом депутатов Венского Сейма от Буковины и Галичины "Общей Украинской Рады". Она претендовала на роль политического представительства австро-венгерских украинцев.Трилёвский вернулся во Львов после 1 ноября 1918 года, когда было провозглашено создание Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР), и вошёл в состав Украинской национальной рады (УНРады). Однако никаких постов в новом государстве Трилёвский не получил.Трилёвский совместно с рядом представителей РУРП в УНРаде в феврале 1919 года провёл в Коломые учредительное собрание Крестьянско-радикальной партии. Она заняла оппозиционную по отношению к властям ЗУНР позицию, требуя начала социализации земли с первоочередным распределением её среди безземельных и малоземельных крестьян. Однако ячейки новой партии были созданы лишь в нескольких уездах, а из Трилёвского исключили за попытку раскола.Но вскоре эти политические игры потеряли всякое значение: ЗУНР была разгромлена и оккупирована Польшей, а Трилёвский оказался в Виннице. Там "сечевой батька" на полном серьёзе попытался создать "Сечь" по галицким лекалам, но ничего не вышло. Трилёвский выехал в Закарпатье и попробовал возродить "Сечь" уже там.Потерпев очередную неудачу, в 1920 году он перебрался в Вену, где несколько лет перебивался случайными заработками. А в 1927 году Кирилл Трилёвский всё же вернулся на родину. Открыть адвокатскую контору ему удалось только в селе Гвиздец, в 20 километрах от Коломыи.Намереваясь принять участие в очередных выборах в Сейм и Сенат Польши, назначенных на весну 1928 года, Кирилл Трилёвский попытался восстановить членство в преемнице РУРП – Украинской социалистически радикальной партии (УСРП), однако ему было отказано. Тогда 1 января 1928 года во Львове была создана УСРП-Левица, которая осудила сближение УСРП с Украинским национально-демократическим объединением (УНДО) и поддержала объединение Галичины с Советской Украиной.Советофильские идеи появились у Трилёвского еще в эмиграции. Он сам позже писал в воспоминаниях: "я имел ещё в 1927 году полуторачасовую конференцию в советском посольстве в Вене, в которой я высказал мнение, что такое присоединение было бы спасением для наших западно-украинских земель".Все акции Левицы закончились провалом. Наиболее показательным было предвыборное собрание в Кутах Косовского уезда, где участники с криками "позор" разошлись сразу после выхода политика на сцену.Популярности "сечевого батьки" не способствовала и критика его личности со стороны бывших однопартийцев. УСРП обратилась к политику с рядом вопросов, важнейшими из них были такие: почему он не участвовал в боях в составе легиона УСС, почему не отдал своего сына в украинское войско, почему не возвращался в край раньше, когда "людей сажали в тюрьмы за восстановление народной работы", а приехал лишь накануне выборов.В результате политик снял свою кандидатуру, покаялся перед УСРП и был восстановлен в партии. Но когда в 1935 году УСРП решила бойкотировать выборы Сейма, политик опять её покинул и принял участие в выборах как независимый кандидат. Трилёвского не избрали, и больше он свою кандидатуру ни на каких выборах не выдвигал.Трилёвский также надеялся возродить в Галичине деятельность "Сечи", но в условиях диктаторского режима в Польше это было нереально. Организационно-идеологической трансформацией "Сечи" стало молодежное общество "Луг", созданное в 1925 году во Львове соратником Евгения Коновальца, одним из основателей Украинской войсковой организации (УВО) Романом Дашкевичем.При этом Трилёвский сохранил популярность в среде галицкой эмиграции в Чехословакии и США. В 1927 году в Праге был создан "Украинский Сечевой Союз", который избрал бывшего "сечевого батьку" почётным членом, а в 1928-м в Чикаго – Общество "Сечь" имени Трилёвского. Благодаря своим фанатам в США Трилёвский в 1920-30-х был корреспондентом эмигрантских изданий "Свобода" (Джерси-сити) и "Народное слово" (Питтсбург). Писал Трилёвский и для украинских периодических изданий в Коломые, Львове и Черновцах.После присоединения Волыни и Галичины к СССР Трилёвского несколько раз вызывали на допрос в НКВД, однако он избежал ссылки или ареста. С конца 1940 года Трилёвский тяжело болел, и почти всё время проводил в больнице Коломыи, где и умер 19 октября 1941 года.Поскольку Трилёвский не принадлежал ни к одному из крыльев ОУН** его имя вспоминают не так и часто. Несколько мемориальных досок, бюст в Коломые, установленный за деньги живущих в Канаде внуков, улицы в Коломые, Снятине, Ивано-Франковске и Львове – вот и всё.Правда, в августе 2025 года отдельному батальону радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование "имени Кирилла Трилёвского", но это скорее выглядит как насмешка над памятью основателя "Сечи".* Автор использует слово "стрелок", что в общем-то правильно, но мы сочли логичным использовать традиционное написание от украинского – "Січові стрільці" – Ред.** Террористическая организация запрещённая в России.

Олег Хавич

