Нет ТВ и интернета — нет проблем: эксперт о том, как раньше было "спокойнее" - 08.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260508/net-tv-i-interneta--net-problem-ekspert-o-tom-kak-ranshe-bylo-spokoynee-1078735292.html
Нет ТВ и интернета — нет проблем: эксперт о том, как раньше было "спокойнее"
Нет ТВ и интернета — нет проблем: эксперт о том, как раньше было "спокойнее" - 08.05.2026 Украина.ру
Нет ТВ и интернета — нет проблем: эксперт о том, как раньше было "спокойнее"
Реакция России на встречу депутата Бундестага с террористом Ахмедом Закаевым* в Киеве останется в рамках дипломатических протестов — как в случае с поддержкой США афганских моджахедов или СССР — Организации освобождения Палестины
2026-05-08T16:30
2026-05-08T16:30
новости
россия
сша
ссср
ростислав ищенко
адольф гитлер
украина.ру
бундестаг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://ukraina.ru/i/ukraina_soc_2072x1166.png
Каждое государство преследует свою политику: "Вы не признаете — мы признаем", и это всегда было нормой, просто раньше это не было так заметно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.По словам Ищенко, СССР поддерживал Организацию освобождения Палестины, которую Израиль считал террористической, и это ничем не заканчивалось. Россия выражала протесты США, когда те поддерживали афганских инсургентов, воевавших против СССР. США отвечали: "Офицер ЦРУ? А, точно. Сейчас вспомним, что он там делал" — и на этом все заканчивалось.Эксперт отметил, что представители Запада встречаются с чеченской диаспорой в Турции и странах Залива, с которыми у России неплохие отношения, и это не мешает сотрудничеству.Ранее МИД РФ выразил протест послу Германии из-за встречи депутата Бундестага в Киеве с Ахмедом Закаевым*. Российская сторона неоднократно заявляла, что Запад использует чеченскую диаспору для подрыва внутренней стабильности РФ.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия должна сделать все, чтобы Европа не возродилась по примеру Германии при Гитлере читайте на сайте Украина.ру.* Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
россия
сша
ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, ссср, ростислав ищенко, адольф гитлер, украина.ру, бундестаг
Новости, Россия, США, СССР, Ростислав Ищенко, Адольф Гитлер, Украина.ру, Бундестаг

Нет ТВ и интернета — нет проблем: эксперт о том, как раньше было "спокойнее"

16:30 08.05.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Реакция России на встречу депутата Бундестага с террористом Ахмедом Закаевым* в Киеве останется в рамках дипломатических протестов — как в случае с поддержкой США афганских моджахедов или СССР — Организации освобождения Палестины
Каждое государство преследует свою политику: "Вы не признаете — мы признаем", и это всегда было нормой, просто раньше это не было так заметно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
По словам Ищенко, СССР поддерживал Организацию освобождения Палестины, которую Израиль считал террористической, и это ничем не заканчивалось. Россия выражала протесты США, когда те поддерживали афганских инсургентов, воевавших против СССР. США отвечали: "Офицер ЦРУ? А, точно. Сейчас вспомним, что он там делал" — и на этом все заканчивалось.
Эксперт отметил, что представители Запада встречаются с чеченской диаспорой в Турции и странах Залива, с которыми у России неплохие отношения, и это не мешает сотрудничеству.
"Каждое государство преследует свою политику: "Вы не признаете – мы признаем. Мы не признаем – вы признаете". Так всегда было. Просто в стародавние времена, когда не было телевидения и интернета, это было не так заметно", — пояснил Ищенко.
Ранее МИД РФ выразил протест послу Германии из-за встречи депутата Бундестага в Киеве с Ахмедом Закаевым*. Российская сторона неоднократно заявляла, что Запад использует чеченскую диаспору для подрыва внутренней стабильности РФ.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия должна сделать все, чтобы Европа не возродилась по примеру Германии при Гитлере читайте на сайте Украина.ру.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАСССРРостислав ИщенкоАдольф ГитлерУкраина.руБундестаг
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:30Нет ТВ и интернета — нет проблем: эксперт о том, как раньше было "спокойнее"
16:24ВСУ бросает солдат в самоубийственные штурмы, из которых не возвращается никто
16:14Послесловие к армянской географии. Ереван, "свободный от России", будет получать энергию от солнца
16:12Немцы отправляют Мерца на фронт
16:10Около греческого острова Лефкас нашли украинский морской дрон Magura
16:06Рубио допустил выход США из переговоров по Украине
16:00Кирилл Трилёвский: от москвофила до "отца" Сечевых Стрельцов*
15:59Канцлер ФРГ "забыл" о решающей роли СССР в разгроме нацистов, США ждут ответ Ирана. Новости к 16.00
15:29ВСУ назвали виновного в острой нехватке ракет-перехватчиков для ПВО
15:18Как не прозевать реальную угрозу: неожиданный совет эксперта на майские праздники
15:16Перемирие перед 9 мая сорвано — перспектив сохранения нет, считает политолог Безпалько
15:07МИД России назвал страны, где мешают проводить "Бессмертный полк"
15:04Украинские БПЛА отправили в отставку главу Минобороны Латвии
15:03Не играйте в их игру: Вакаров против ударов по Киеву, которые выгодны Зеленскому
15:01Трампу не с чем ехать в Пекин, считает политолог Дробницкий
14:56ВСУ обстреливают Энергодар, более 100 БПЛА атаковали ЛНР. Новости СВО
14:54В Германии неизвестные захватили заложников в банке
14:51Иран атаковал три эсминца США и выгнал их из Ормуза
14:44Камала Харрис рассказала о победе России в Иране
14:29Украина осудила Мединского на 10 лет с конфискацией
Лента новостейМолния