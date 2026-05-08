Нет ТВ и интернета — нет проблем: эксперт о том, как раньше было "спокойнее"

Реакция России на встречу депутата Бундестага с террористом Ахмедом Закаевым* в Киеве останется в рамках дипломатических протестов — как в случае с поддержкой США афганских моджахедов или СССР — Организации освобождения Палестины

2026-05-08T16:30

Каждое государство преследует свою политику: "Вы не признаете — мы признаем", и это всегда было нормой, просто раньше это не было так заметно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.По словам Ищенко, СССР поддерживал Организацию освобождения Палестины, которую Израиль считал террористической, и это ничем не заканчивалось. Россия выражала протесты США, когда те поддерживали афганских инсургентов, воевавших против СССР. США отвечали: "Офицер ЦРУ? А, точно. Сейчас вспомним, что он там делал" — и на этом все заканчивалось.Эксперт отметил, что представители Запада встречаются с чеченской диаспорой в Турции и странах Залива, с которыми у России неплохие отношения, и это не мешает сотрудничеству.Ранее МИД РФ выразил протест послу Германии из-за встречи депутата Бундестага в Киеве с Ахмедом Закаевым*. Российская сторона неоднократно заявляла, что Запад использует чеченскую диаспору для подрыва внутренней стабильности РФ.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия должна сделать все, чтобы Европа не возродилась по примеру Германии при Гитлере читайте на сайте Украина.ру.* Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

