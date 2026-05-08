https://ukraina.ru/20260508/net-tv-i-interneta--net-problem-ekspert-o-tom-kak-ranshe-bylo-spokoynee-1078735292.html
Нет ТВ и интернета — нет проблем: эксперт о том, как раньше было "спокойнее"
Нет ТВ и интернета — нет проблем: эксперт о том, как раньше было "спокойнее" - 08.05.2026 Украина.ру
Нет ТВ и интернета — нет проблем: эксперт о том, как раньше было "спокойнее"
Реакция России на встречу депутата Бундестага с террористом Ахмедом Закаевым* в Киеве останется в рамках дипломатических протестов — как в случае с поддержкой США афганских моджахедов или СССР — Организации освобождения Палестины
2026-05-08T16:30
2026-05-08T16:30
2026-05-08T16:30
новости
россия
сша
ссср
ростислав ищенко
адольф гитлер
украина.ру
бундестаг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://ukraina.ru/i/ukraina_soc_2072x1166.png
Каждое государство преследует свою политику: "Вы не признаете — мы признаем", и это всегда было нормой, просто раньше это не было так заметно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.По словам Ищенко, СССР поддерживал Организацию освобождения Палестины, которую Израиль считал террористической, и это ничем не заканчивалось. Россия выражала протесты США, когда те поддерживали афганских инсургентов, воевавших против СССР. США отвечали: "Офицер ЦРУ? А, точно. Сейчас вспомним, что он там делал" — и на этом все заканчивалось.Эксперт отметил, что представители Запада встречаются с чеченской диаспорой в Турции и странах Залива, с которыми у России неплохие отношения, и это не мешает сотрудничеству.Ранее МИД РФ выразил протест послу Германии из-за встречи депутата Бундестага в Киеве с Ахмедом Закаевым*. Российская сторона неоднократно заявляла, что Запад использует чеченскую диаспору для подрыва внутренней стабильности РФ.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия должна сделать все, чтобы Европа не возродилась по примеру Германии при Гитлере читайте на сайте Украина.ру.* Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
россия
сша
ссср
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, ссср, ростислав ищенко, адольф гитлер, украина.ру, бундестаг
Новости, Россия, США, СССР, Ростислав Ищенко, Адольф Гитлер, Украина.ру, Бундестаг
Нет ТВ и интернета — нет проблем: эксперт о том, как раньше было "спокойнее"
Реакция России на встречу депутата Бундестага с террористом Ахмедом Закаевым* в Киеве останется в рамках дипломатических протестов — как в случае с поддержкой США афганских моджахедов или СССР — Организации освобождения Палестины
Каждое государство преследует свою политику: "Вы не признаете — мы признаем", и это всегда было нормой, просто раньше это не было так заметно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
По словам Ищенко, СССР поддерживал Организацию освобождения Палестины, которую Израиль считал террористической, и это ничем не заканчивалось. Россия выражала протесты США, когда те поддерживали афганских инсургентов, воевавших против СССР. США отвечали: "Офицер ЦРУ? А, точно. Сейчас вспомним, что он там делал" — и на этом все заканчивалось.
Эксперт отметил, что представители Запада встречаются с чеченской диаспорой в Турции и странах Залива, с которыми у России неплохие отношения, и это не мешает сотрудничеству.
"Каждое государство преследует свою политику: "Вы не признаете – мы признаем. Мы не признаем – вы признаете". Так всегда было. Просто в стародавние времена, когда не было телевидения и интернета, это было не так заметно", — пояснил Ищенко.
Ранее МИД РФ выразил протест послу Германии из-за встречи депутата Бундестага в Киеве с Ахмедом Закаевым*. Российская сторона неоднократно заявляла, что Запад использует чеченскую диаспору для подрыва внутренней стабильности РФ.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов