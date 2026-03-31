Зеленский "поехал поторговать": эксперт про скрытые интересы Киева на Ближнем Востоке
Зеленский "поехал поторговать": эксперт про скрытые интересы Киева на Ближнем Востоке
Визит Зеленского в Саудовскую Аравию был связан не только с переговорами, но и с бизнес-интересами. Компании, которые производят дроны, связаны с его окружением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров
13:06 31.03.2026
 
Визит Зеленского в Саудовскую Аравию был связан не только с переговорами, но и с бизнес-интересами. Компании, которые производят дроны, связаны с его окружением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров
Отвечая на вопрос о целях Зеленского на Ближнем Востоке, эксперт назвал несколько причин. По оценке политолога, визит главы киевского режима в Саудовскую Аравию – это один из переговорных хабов по урегулированию конфликта.
То есть это работа на перспективу, чтобы в будущем эта площадка была "более дружелюбной" к украинским переговорщикам, заявил Сафаров.
"Во-вторых, компании, которые производят дроны, связаны с Семьей в широком смысле Зеленского, который преследует свои бизнес-интересы и поехал немного поторговать", — пояснил эксперт.
По мнению Сафарова, таким образом Украина пытается создать образ страны, которая владеет военными технологиями.
"Это она пытается продавать как пакет безопасности, которую не могут обеспечить американцы, предлагавшие ее изначально. На эту площадку стоит заходить и нашим производителям дронов", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
