Сийярто: меня прослушивают, это вмешательство в предстоящие парламентские выборы
2026-03-31T19:11
2026-03-31T19:57
Новости, Венгрия, Петер Сийярто, МИД, ЕС, Украина

Сийярто: меня прослушивают, это вмешательство в предстоящие парламентские выборы

19:11 31.03.2026 (обновлено: 19:57 31.03.2026)
 
Глава венгерского МИД Петер Сийярто считает, что прослушивание его телефона иностранными спецслужбами является прямым доказательством вмешательства других государств в предстоящие парламентские выборы, назначенные в стране на 12 апреля. Об этом он заявил 31 марта в видеообращении, которое транслировалось телеканалом М1
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его телефон прослушивают. По его словам, именно прослушкой вызвана публикация в ряде зарубежных СМИ содержания его разговоров по телефону с российскими коллегами.
"Это огромный скандал, что иностранные спецслужбы вмешиваются в парламентские выборы в Венгрии. Это огромный скандал, что иностранные спецслужбы прослушивают телефонные разговоры министра иностранных дел Венгрии", - заявил Сийярто.
По его словам, скандал еще и в том, что "эти телефонные разговоры, записанные спецслужбами с помощью их средств, публикуются в интересах Украины на заключительном этапе предвыборной кампании в Венгрии".
Он отметил, что речь идет о "самом грубом, серьезном и беспринципном вмешательстве иностранной разведки в парламентские выборы в Венгрии за всю их историю". Он также подчеркнул, что публикация его разговоров по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о санкциях ЕС, по сути, не содержит ничего нового, поскольку правительство Венгрии всегда открыто выражало свою позицию по этому вопросу.
"Политика санкций - это огромная ошибка, огромный провал. Политика санкций нанесла большой ущерб Евросоюзу", - сказал Сийярто.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
