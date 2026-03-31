МИД РФ предупредил граждан об опасности выезда в США и ряд других стран

МИД России рекомендует гражданам РФ не выезжать в недружественные страны, а также в страны, связанные с США договорами о выдаче. Об этом в ночь на 31 марта сообщает РИА Новости

2026-03-31T01:58

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"Рекомендуем не выезжать в страны, связанные с Вашингтоном договорами о выдаче, а также избегать, по мере возможности, поездок в любые недружественные юрисдикции", — сказали агентству в МИД России.Ранее сообщалось, что окружной суд Варшавы удовлетворил запрос украинской стороны об экстрадиции заведующего сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Александра Бутягина. Учёный был задержан в Польше в декабре 2025 года, когда направлялся с лекциями в Европу.Подробнее в публикации - Польские власти разрешили арестованному российскому археологу переписку.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

