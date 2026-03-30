Российский танкер с гуманитарным грузом прибыл на Кубу. Главные новости к этому часу
Российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом 100 тысяч тонн сырой нефти прибыл на Кубу и ожидает разгрузку в порту Мансас, сообщает Минтранс РФ. Об этом и других важных событиях рассказал 30 марта телеграм-канал Украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1e/1077307930_0:163:3072:1890_1920x0_80_0_0_1da997a489dc734c72f1fd563aadf39e.jpg
10:52 30.03.2026 (обновлено: 11:13 30.03.2026)
🟥 Второй секретарь посольства Британии в Москве Янс Ван Ренсбург вел разведывательно-подрывную деятельность, он лишен аккредитации, сообщил в понедельник ЦОС ФСБ.
"Ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок", - уточнили в ведомстве.
🟥 Дата явки подлежащих призыву граждан по повестке в военкомат не может превышать 30 дней со дня размещения в реестре, отметил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.
🟥 Над американской базой возле Багдада поднимается дым. Рядом со столицей Ирака находится военный лагерь США "Виктория", объект подвергся удару, сообщает иранское агентство Tasnim.
🟥 Страны Ближнего Востока и Южной Азии передали США предложения по Ормузскому проливу, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Уточняется, что Турция, Египет и Саудовская Аравия рассматривают возможность создания консорциума по управлению транспортировкой нефтепродуктов через пролив.
🟥 Испания закрыла авиапространство для самолетов, участвующих в операции в Иране. Пролет и посадка будут разрешены только в случае ЧП, сообщает El Pais.