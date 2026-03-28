Призывников не будут привлекать для участия в СВО. В Минобороны рассказали о весенней кампании 2026 года

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский провёл брифинг, посвящённый итогам осеннего призыва 2025 года и особенностям предстоящей весенней призывной кампании 2026 года

2026-03-28T12:03

Итоги осеннего призыва 2025 годаКак сообщил Цимлянский, задание на осенний призыв, установленное Указом президента России Владимиром Путиным, выполнено своевременно и в полном объёме. Для прохождения военной службы в Вооружённые Силы, другие войска и воинские формирования призвано 135 тысяч человек.Наиболее организованно мероприятия призыва прошли в республиках Бурятия и Коми, Карачаево-Черкесской Республике, Забайкальском, Краснодарском и Красноярском краях, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Московской, Мурманской, Сахалинской и Челябинской областях, а также в городе Москве.Все граждане, направленные для прохождения военной службы, на сборных пунктах были обеспечены установленными видами довольствия. Для отправки молодого пополнения в воинские части были задействованы самолёты гражданской авиации и самолёты авиации Вооружённых Сил, воинские эшелоны, а также пассажирские поезда и автомобильный транспорт воинских частей. Все призывники на пути следования были обеспечены рационами питания, а если дорога занимала более трёх суток, для них организовывалось трёхразовое питание в вагонах-ресторанах.Особенности весеннего призыва 2026 годаЦимлянский напомнил, что в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" с учётом внесённых изменений призыв граждан на военную службу проводится в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря."В течение года проводятся мероприятия по медицинскому освидетельствованию граждан, их профессиональному психологическому отбору, а также в отношении граждан призывными комиссиями могут приниматься решения как о предоставлении отсрочек от призыва, так и о призыве на военную службу", — пояснил представитель Генштаба.Отмечено, что изменился срок действия решения призывной комиссии о призыве гражданина на военную службу. Теперь оно действительно в течение одного года со дня его принятия и на всей территории России. "Если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для её прохождения в текущий период, то он направляется для её прохождения в следующий период отправок", — заявил Цимлянский. При этом, если у гражданина появились основания для предоставления отсрочки, принятое решение подлежит отмене.Указанные подходы, по словам вице-адмирала, позволяют равномерно распределить нагрузку на призывные пункты, значительно повысить качество проводимых мероприятий, а также сократить время нахождения граждан в военных комиссариатах.Освобождение от призываЕщё одной особенностью является то, что теперь граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях, предусмотренных Федеральным законом "Об обороне", и не менее шести месяцев участвовавшие в боевых действиях, а также граждане, прошедшие военную службу в ДНР и ЛНР, освобождаются от призыва. На время пребывания в указанных добровольческих формированиях гражданам предоставляется отсрочка.Сроки и направления отправокСроки отправок граждан, призванных на военную службу, к месту её прохождения не изменились. Они будут осуществляться два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Исключение в текущий период составят граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также педагогические работники образовательных организаций — их отправка пройдёт с 1 мая по 15 июля.Срок военной службы по призыву по-прежнему составляет 12 месяцев.Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооружённых Сил, других войск, воинских формирований и органов на территории России, за исключением территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Заместитель начальника ГОМУ ГШ ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский особо отметил, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач СВО привлекаться не будут.Подготовка призывниковОколо трети призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в течение четырёх месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учётную специальность. По окончании обучения, в соответствии с полученными навыками, они будут направлены в войска.Новые системы учёта и оповещенияМероприятия текущего призыва проводятся с использованием государственной информационной системы "Единый реестр воинского учёта", что позволяет при наличии в нём достаточных оснований предоставлять отсрочки гражданам без личной явки на заседание призывной комиссии.Для оповещения призывников применяются электронные повестки. Информация об их направлении вносится в общедоступный реестр направленных (вручённых) повесток. В случае неявки без уважительных причин по истечении 20 календарных дней к гражданину в соответствии с ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" применяются временные ограничительные меры, направленные на обеспечение его явки.Уведомления о направлении электронной повестки, о применении и отмене временных ограничительных мер направляются гражданину в личный кабинет на Портале госуслуг.Горячая линияНа официальном сайте Минобороны РФ в разделе "Военкоматы" размещены номера телефонов военных комиссариатов, по которым граждане могут обратиться по вопросам призыва. Начиная с 10 апреля специалисты Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба будут готовы дать разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу. Горячая линия будет работать по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов (мск).Завершение кампанииВ завершение вице-адмирал Цимлянский отметил, что все военнослужащие, выслужившие установленные сроки службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.

