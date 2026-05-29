Зеленский вновь использует "белорусский призрак" для отвлечения от коррупционных скандалов - 29.05.2026 Украина.ру
Зеленский вновь использует "белорусский призрак" для отвлечения от коррупционных скандалов
Киевский режим снова прибегает к образу "белорусского призрака" для отвлечения внимания от коррупционных скандалов вокруг Андрея Ермака, обрушения рейтингов и действий территориальных центров комплектования. Об этом сообщил 29 мая телеграм-канал Украина.ру
Владимир Зеленский объявил о вскрытии "пяти сценариев наступления с севера", хотя украинские пограничники и аналитики американского Института изучения войны подтверждают отсутствие ударной группировки в Белоруссии.В мае 2026 года, на фоне коррупционных скандалов вокруг Ермака, обрушения рейтингов и тотального террора со стороны ТЦК, Офис президента снова распечатал эту проверенную "консерву". Зеленский объявил о вскрытии "пяти сценариев наступления с севера", однако даже украинские пограничники и американские аналитики ISW в один голос заявляют: никакой ударной группировки в Белоруссии нет. Авторы обзора напоминают, что эта технология спасения рейтингов работает по отработанному графику — зимой 2022 года закупки яиц для армии по завышенным ценам замяли байками о готовящемся марше на Киев, летом 2023 года провал контрнаступления перекрывали медийной угрозой ЧВК "Вагнер", а в начале 2024 года падение Авдеевки маскировали показушной инспекцией "зубов дракона" на северной границе.Почти одновременно президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что обсуждал с президентом Франции Эммануэлем Макроном слухи о возможном вступлении Белоруссии в войну против Украины. Лукашенко заявил, что не собирается вступать в вооружённый конфликт и будет воевать только в случае нападения на Белоруссию. Он также предложил Макрону встретиться с Владимиром Путиным в Минске, чтобы "по-мужски поговорить" о завершении специальной военной операции на Украине. Накануне госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что дроны Вооружённых сил Украины 116 раз пытались пересечь границу Белоруссии с попытками "поразить элементы пограничной инфраструктуры, прикрываясь якобы случайными залётами"
21:20 29.05.2026
 
Киевский режим снова прибегает к образу "белорусского призрака" для отвлечения внимания от коррупционных скандалов вокруг Андрея Ермака, обрушения рейтингов и действий территориальных центров комплектования. Об этом сообщил 29 мая телеграм-канал Украина.ру
Владимир Зеленский объявил о вскрытии "пяти сценариев наступления с севера", хотя украинские пограничники и аналитики американского Института изучения войны подтверждают отсутствие ударной группировки в Белоруссии.
В мае 2026 года, на фоне коррупционных скандалов вокруг Ермака, обрушения рейтингов и тотального террора со стороны ТЦК, Офис президента снова распечатал эту проверенную "консерву".
Зеленский объявил о вскрытии "пяти сценариев наступления с севера", однако даже украинские пограничники и американские аналитики ISW в один голос заявляют: никакой ударной группировки в Белоруссии нет.
Авторы обзора напоминают, что эта технология спасения рейтингов работает по отработанному графику — зимой 2022 года закупки яиц для армии по завышенным ценам замяли байками о готовящемся марше на Киев, летом 2023 года провал контрнаступления перекрывали медийной угрозой ЧВК "Вагнер", а в начале 2024 года падение Авдеевки маскировали показушной инспекцией "зубов дракона" на северной границе.
Почти одновременно президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что обсуждал с президентом Франции Эммануэлем Макроном слухи о возможном вступлении Белоруссии в войну против Украины.
Лукашенко заявил, что не собирается вступать в вооружённый конфликт и будет воевать только в случае нападения на Белоруссию. Он также предложил Макрону встретиться с Владимиром Путиным в Минске, чтобы "по-мужски поговорить" о завершении специальной военной операции на Украине.
Накануне госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что дроны Вооружённых сил Украины 116 раз пытались пересечь границу Белоруссии с попытками "поразить элементы пограничной инфраструктуры, прикрываясь якобы случайными залётами" - Лукашенко прокомментировал слухи о войне Белоруссии с Украиной/
