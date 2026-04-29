https://ukraina.ru/20260429/vsushnik-izbil-i-izurodoval-litso-otkazavshey-emu-modeli-1078456521.html
ВСУшник избил и изуродовал лицо отказавшей ему модели
ВСУшник избил и изуродовал лицо отказавшей ему модели - 29.04.2026 Украина.ру
ВСУшник избил и изуродовал лицо отказавшей ему модели
К уголовной ответственности могут привлечь военнослужащего украинского подразделения, охраняющего стратегические объекты и имеющего правоохранительные полномочия. Об этом 29 апреля сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-04-29T20:06
2026-04-29T20:06
2026-04-29T20:06
новости
украина
хмельницкая область
гбр
вооруженные силы украины
всу
минобороны украины
ситуация на украине
криминал
украинская модель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1d/1078456392_0:13:400:238_1920x0_80_0_0_228efc7d7754073fc458c7607eeb0d42.jpg
ГБР не называет персональные данные и воинскую часть фигуранта криминальной истории. Сообщается, что в конце августа 2025 он нес службу на позиции в Хмельницкой области и пригласил туда знакомую девушку, с которой ранее встречался."Она приехала вместе с подругой в лес, не зная, что это место несения службы, - рассказали в ГБР. - После того как девушки вошли в блиндаж, военный предложил им поужинать. Они употребляли алкоголь, одной из девушек стало плохо и она вышла на улицу. Фигурант остался со своей прежней наедине. Он начал давить на нее, потребовал возобновить отношения и вступить с ним в половой контакт. Получив отказ, мужчина стал избивать девушку". Следователи установили, что избиение длилось более получаса."После этого, зная, что она работает в модельном бизнесе, он обжег ей лицо окурком. Эксперты подтвердили: кроме многочисленных синяков и ссадин, потерпевшая испытала сильную физическую боль и психологические страдания", - сообщили в ГБР.Военнослужащему сообщили о "подозрении" по ч. 1 ст. 127 УК Украины (пытки). Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права залога.Больше новостей дня представлено в обзоре Готовится парад Победы, ВСУ атакуют с территории РФ, Минфин ждет удешевления нефти. Итоги 29 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
хмельницкая область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1d/1078456392_34:0:367:250_1920x0_80_0_0_536bf9243918bb8b8296022e20d307ef.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, хмельницкая область, гбр, вооруженные силы украины, всу, минобороны украины, ситуация на украине, криминал, украинская модель
Новости, Украина, Хмельницкая область, ГБР, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Минобороны Украины, ситуация на Украине, криминал, украинская модель
ВСУшник избил и изуродовал лицо отказавшей ему модели
К уголовной ответственности могут привлечь военнослужащего украинского подразделения, охраняющего стратегические объекты и имеющего правоохранительные полномочия. Об этом 29 апреля сообщило Государственное бюро расследований Украины
ГБР не называет персональные данные и воинскую часть фигуранта криминальной истории. Сообщается, что в конце августа 2025 он нес службу на позиции в Хмельницкой области и пригласил туда знакомую девушку, с которой ранее встречался.
"Она приехала вместе с подругой в лес, не зная, что это место несения службы, - рассказали в ГБР. - После того как девушки вошли в блиндаж, военный предложил им поужинать. Они употребляли алкоголь, одной из девушек стало плохо и она вышла на улицу. Фигурант остался со своей прежней наедине. Он начал давить на нее, потребовал возобновить отношения и вступить с ним в половой контакт. Получив отказ, мужчина стал избивать девушку".
Следователи установили, что избиение длилось более получаса.
"После этого, зная, что она работает в модельном бизнесе, он обжег ей лицо окурком. Эксперты подтвердили: кроме многочисленных синяков и ссадин, потерпевшая испытала сильную физическую боль и психологические страдания", - сообщили в ГБР.
Военнослужащему сообщили о "подозрении" по ч. 1 ст. 127 УК Украины (пытки). Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права залога.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.