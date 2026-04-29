ВСУшник избил и изуродовал лицо отказавшей ему модели

ВСУшник избил и изуродовал лицо отказавшей ему модели - 29.04.2026 Украина.ру

ВСУшник избил и изуродовал лицо отказавшей ему модели

К уголовной ответственности могут привлечь военнослужащего украинского подразделения, охраняющего стратегические объекты и имеющего правоохранительные полномочия. Об этом 29 апреля сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-04-29T20:06

2026-04-29T20:06

2026-04-29T20:06

ГБР не называет персональные данные и воинскую часть фигуранта криминальной истории. Сообщается, что в конце августа 2025 он нес службу на позиции в Хмельницкой области и пригласил туда знакомую девушку, с которой ранее встречался."Она приехала вместе с подругой в лес, не зная, что это место несения службы, - рассказали в ГБР. - После того как девушки вошли в блиндаж, военный предложил им поужинать. Они употребляли алкоголь, одной из девушек стало плохо и она вышла на улицу. Фигурант остался со своей прежней наедине. Он начал давить на нее, потребовал возобновить отношения и вступить с ним в половой контакт. Получив отказ, мужчина стал избивать девушку". Следователи установили, что избиение длилось более получаса."После этого, зная, что она работает в модельном бизнесе, он обжег ей лицо окурком. Эксперты подтвердили: кроме многочисленных синяков и ссадин, потерпевшая испытала сильную физическую боль и психологические страдания", - сообщили в ГБР.Военнослужащему сообщили о "подозрении" по ч. 1 ст. 127 УК Украины (пытки). Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права залога.Больше новостей дня представлено в обзоре Готовится парад Победы, ВСУ атакуют с территории РФ, Минфин ждет удешевления нефти. Итоги 29 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

хмельницкая область

новости, украина, хмельницкая область, гбр, вооруженные силы украины, всу, минобороны украины, ситуация на украине, криминал, украинская модель