ВСУшник избил и изуродовал лицо отказавшей ему модели - 29.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260429/vsushnik-izbil-i-izurodoval-litso-otkazavshey-emu-modeli-1078456521.html
ВСУшник избил и изуродовал лицо отказавшей ему модели
ВСУшник избил и изуродовал лицо отказавшей ему модели - 29.04.2026 Украина.ру
ВСУшник избил и изуродовал лицо отказавшей ему модели
К уголовной ответственности могут привлечь военнослужащего украинского подразделения, охраняющего стратегические объекты и имеющего правоохранительные полномочия. Об этом 29 апреля сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-04-29T20:06
2026-04-29T20:06
новости
украина
хмельницкая область
гбр
вооруженные силы украины
всу
минобороны украины
ситуация на украине
криминал
украинская модель
ГБР не называет персональные данные и воинскую часть фигуранта криминальной истории. Сообщается, что в конце августа 2025 он нес службу на позиции в Хмельницкой области и пригласил туда знакомую девушку, с которой ранее встречался."Она приехала вместе с подругой в лес, не зная, что это место несения службы, - рассказали в ГБР. - После того как девушки вошли в блиндаж, военный предложил им поужинать. Они употребляли алкоголь, одной из девушек стало плохо и она вышла на улицу. Фигурант остался со своей прежней наедине. Он начал давить на нее, потребовал возобновить отношения и вступить с ним в половой контакт. Получив отказ, мужчина стал избивать девушку". Следователи установили, что избиение длилось более получаса."После этого, зная, что она работает в модельном бизнесе, он обжег ей лицо окурком. Эксперты подтвердили: кроме многочисленных синяков и ссадин, потерпевшая испытала сильную физическую боль и психологические страдания", - сообщили в ГБР.Военнослужащему сообщили о "подозрении" по ч. 1 ст. 127 УК Украины (пытки). Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права залога.Больше новостей дня представлено в обзоре Готовится парад Победы, ВСУ атакуют с территории РФ, Минфин ждет удешевления нефти. Итоги 29 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
хмельницкая область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1d/1078456392_34:0:367:250_1920x0_80_0_0_536bf9243918bb8b8296022e20d307ef.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, хмельницкая область, гбр, вооруженные силы украины, всу, минобороны украины, ситуация на украине, криминал, украинская модель
Новости, Украина, Хмельницкая область, ГБР, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Минобороны Украины, ситуация на Украине, криминал, украинская модель

ВСУшник избил и изуродовал лицо отказавшей ему модели

20:06 29.04.2026
 
© Фото : ГБР УкраиныБил и обжег лицо - ГБР сообщило о подозрении военнослужащему из Хмельнитчины
Бил и обжег лицо - ГБР сообщило о подозрении военнослужащему из Хмельнитчины - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© Фото : ГБР Украины
Читать в
ДзенTelegram
К уголовной ответственности могут привлечь военнослужащего украинского подразделения, охраняющего стратегические объекты и имеющего правоохранительные полномочия. Об этом 29 апреля сообщило Государственное бюро расследований Украины
ГБР не называет персональные данные и воинскую часть фигуранта криминальной истории. Сообщается, что в конце августа 2025 он нес службу на позиции в Хмельницкой области и пригласил туда знакомую девушку, с которой ранее встречался.
"Она приехала вместе с подругой в лес, не зная, что это место несения службы, - рассказали в ГБР. - После того как девушки вошли в блиндаж, военный предложил им поужинать. Они употребляли алкоголь, одной из девушек стало плохо и она вышла на улицу. Фигурант остался со своей прежней наедине. Он начал давить на нее, потребовал возобновить отношения и вступить с ним в половой контакт. Получив отказ, мужчина стал избивать девушку".
Следователи установили, что избиение длилось более получаса.
"После этого, зная, что она работает в модельном бизнесе, он обжег ей лицо окурком. Эксперты подтвердили: кроме многочисленных синяков и ссадин, потерпевшая испытала сильную физическую боль и психологические страдания", - сообщили в ГБР.
Военнослужащему сообщили о "подозрении" по ч. 1 ст. 127 УК Украины (пытки). Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права залога.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаХмельницкая областьГБРВооруженные силы УкраиныВСУМинобороны Украиныситуация на Украинекриминалукраинская модель
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
