Силовой раунд будет, но до земли не дойдет: Ибрагимов о сценариях войны США с Ираном
Президент США Дональд Трамп риторику в адрес Ирана не смягчал, а делает эмоциональные вбросы, чтобы держать иранцев в напряжении. Очередной раунд силовой операции против республики будет, но наземная операция означала бы гарантированное уничтожение американских солдат
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов.
Силовой раунд будет, но до земли не дойдет: Ибрагимов о сценариях войны США с Ираном

Президент США Дональд Трамп риторику в адрес Ирана не смягчал, а делает эмоциональные вбросы, чтобы держать иранцев в напряжении. Очередной раунд силовой операции против республики будет, но наземная операция означала бы гарантированное уничтожение американских солдат
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов.
По словам эксперта, Трамп якобы ведет себя благородно, продлевая перемирие, но на самом деле дает возможность своим военным перегруппироваться для подготовки к новым ударам. Эксперт уверен, что очередной раунд силовой операции против Ирана будет.
Ибрагимов отметил, что Трамп будет делать все возможное, чтобы парализовать иранскую экономику. Пока иранцам удается обходить американскую блокаду Ормузского пролива, поэтому Штаты могут начать атаковать энергоинфраструктуру Ирана.
"Уверен, что и это не поможет, потому что природа иранцев позволяет жить в день на один ломтик хлеба с солью", — подчеркнул востоковед.
Следующим этапом, по мнению эксперта, может стать наземная операция. Но это будет означать гарантированное уничтожение американских солдат, причем изощренным способом, что в свою очередь приведет к политическому уничтожению самого Трампа.
"Трамп сейчас сам себя переигрывает, и выглядит это очень нелепо", — резюмировал Ибрагимов.
Полный текст интервью Фархада Ибрагимова о том, что Трамп пообещал ОАЭ за выход из ОПЕК и антиизраильских санкциях Зеленского читайте на сайте Украина.ру.
