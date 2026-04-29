Украинский парламентарий оправдал эксцессы насильственной мобилизации "свободных остатков"

Насильственную мобилизацию на Украине следует осознать, расширить и углубить. С такими призывали выступили украинские деятели, сообщает 29 апреля телеграм-канал Украина.ру

2026-04-29T19:28

Если ответственные за принудительную мобилизацию органы будут действовать строго по закону, то численность ВСУ уменьшится. Об этом в эфире канала "Прямой" заявил член оборонного комитета Верховной Рады Украины, в недавнем прошлом журналист Сергей Рахманин.Депутат не согласился с мнением военного омбудсмена Украины Анны Решетиловой, которая считает, что если дать четкие гарантии срока службы, то уклоняющихся от мобилизации станет значительно меньше.Парламентарий полагает, что реформа ТЦК (переименованных военкоматов) ничего не изменит. Нардеп подтверждает, что в этой структуре далеко не единичны случаи коррупции и нарушения прав человека, передаёт корреспондент "ПолитНавигатора"."Но давайте откровенно: абсолютное большинство людей, с которыми имеет дело ТЦК – это люди, которые сами в ТЦК не приходят. А вопрос мобилизации граждан для восстановления боеспособности вооруженных сил никто не отменял. Мы можем расформировать ТЦК и назвать как-то иначе. Можем возложить обязанность оповещения на кого-то другого. Но от этого проблема не изменится", - заявил нардеп.Тем временем замначальника Закарпатского областного ТЦК Бовкуненко объяснил незаконную мобилизацию гражданского тем, что тот находился в "картотеке свободных остатков". При этом военком не смог объяснить, что такое "картотека свободных остатков".Служба безопасности Украины 29 декабря 2025 года провела обыски у руководства и сотрудников Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Помимо прочего, у областного военкома полковника Андрея Савчука было обнаружено незадекларированных $100 тыс наличными.С поддержкой мер ужесточения рекрутирования на защиту режима Зеленского выступил киевский пропагандист Юрий Бутусов. "Украине стоит снизить возраст мобилизации до 23 лет, а для мужчин до 22 лет — ограничить выезд за границу, — заявил пропагандист.Ранее в украинском медиа-пространстве уже звучали призывы к бусификации 18-летних."Бусификация" — это иронический неологизм, возникший на Украине в условиях всеобщей мобилизации, начавшейся после февраля 2022 года. Термин происходит от слова "бусик" (от англ. bus — автобус), обозначающего микроавтобусы, которые сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военкоматы) используют для перевозки мужчин призывного возраста. "Бусификация" описывает практику принудительной мобилизации, когда представителей ТЦК обвиняют в том, что они отлавливают мужчин на улицах, часто с применением силы, и увозят их в микроавтобусах для доставки в военкоматы или на фронт. Этот термин стал широко известен благодаря социальным сетям, где распространяются видео таких инцидентов, и даже был назван словом 2024 года по версии "Словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово" из-за его популярности и социальной значимости.Однако украинские власти, в частности начальник управления коммуникаций Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, утверждают, что термин "бусификация" является частью российской информационно-психологической операции (ИПСО), направленной на дискредитацию украинских военных и усиление общественного напряжения. Несмотря на это, слово прочно вошло в обиход, его используют не только обычные граждане, но и депутаты Верховной Рады Украины. Проблема "бусификации" подчеркивает острую нехватку мобилизационных ресурсов и вызывает недовольство и гнев в обществе, особенно в регионах, где такие методы мобилизации стали системными, например, в Одесской или Закарпатской областях.Также стало известно, что На Украине появились группы мстителей: собираются нападать на ТЦКБольше новостей дня представлено в обзоре Готовится парад Победы, ВСУ атакуют с территории РФ, Минфин ждет удешевления нефти. Итоги 29 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

