Успехом и не пахнет: ВСУ пытаются взять Купянск с пляжа и из подъездов. Новости СВО к этому часу
На Купянском направлении противник продолжает попытки накатов на городские кварталы, а российские подразделения ведут активную работу по уничтожению живой силы и техники ВСУ, сообщает Телеграм-канал "Дневник десантника"
Успехом и не пахнет: ВСУ пытаются взять Купянск с пляжа и из подъездов. Новости СВО к этому часу

16:37 25.03.2026
 
На Купянском направлении противник продолжает попытки накатов на городские кварталы, а российские подразделения ведут активную работу по уничтожению живой силы и техники ВСУ, сообщает Телеграм-канал "Дневник десантника"
По данным источника, в самом Купянске украинские формирования проводят новую серию накатов на юго-западной окраине, а также пытаются проникнуть в северную часть города, где расположен городской пляж. Операторы беспилотных летательных аппаратов ВС РФ выявляют и уничтожают позиции противника, оборудованные в многоквартирных жилых домах.
Со стороны населенных пунктов Петровка, Благодатовка и Соболевка ВСУ осуществляют переброску вооружения и живой силы. По логистике противника ежедневно работают российские операторы дронов, уничтожая технику врага со всем содержимым.
Российские бойцы взяли под контроль сеть опорных пунктов южнее села Песчаное. Как отмечает "Дневник десантника", сеть опорников простирается до Новоосиново и Глушковки — именно отсюда противник осуществляет переброску войск к Песчаному.
Уничтожена "жирная цель": операторами FPV-дронов ликвидирован один из кочующих танков ВСУ Т-72. Боевая машина использовалась украинскими формированиями для поддержки штурмовых групп, действующих к северо-западу от Купянска. Несколькими точными ударами танк был уничтожен, выгорев до основания без возможности восстановления.
Другие новости фронта из ежедневной сводке произошедшего 25 марта написал Телеграм-канал Украина.ру:
🟥 В Херсонской области объявлена авиационная опасность.
🟥 Боевики ВСУ атаковали дронами жилой дом в Алёшках Херсонской области — два человека погибли. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его данным, ранним утром в результате серии сбросов боеприпасов с БПЛА погибла женщина, а 74-летний мужчина получил тяжёлые ранения. Он скончался в больнице.
🟥 Об отбое воздушной опасности в Ленинградской области сообщил губернатор Александр Дрозденко.
🟥 Воздушная тревога объявлена в Севастополе.
Между тем стало известно, как мобилизация на Украине раскалывает общество. По данным издания, между теми, кто воевал, и теми, кто избежал призыва, растет взаимная ненависть, и этот конфликт, по мнению экспертов, не утихнет даже после окончания боевых действий.
