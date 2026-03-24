"Окончен бал, потухли свечи": даже в отсутствие Небензи Мельник заговорил стихами на русском

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, как выясняется, внимательно слушает выступления своего российского коллеги Василия Небензи и временами предпочитает говорить с ним на одном языке

2026-03-24T17:34

В понедельник, 23 марта, по инициативе Киева и западных стран состоялось заседание Совета Безопасности ООН на тему "поддержание мира и безопасности на Украине".По словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, не надо быть семи пядей во лбу или проницательным аналитиком, чтобы понять, зачем Украина и её европейские подельники запросили это заседание."[Владимир] Зеленский буквально ошарашен смещением внимания с Украины и его собственной "героической персоны" на ситуацию с эскалацией на Ближнем Востоке, объективно требующей пристального внимания международного сообщества. Киевский режим оказался вне света рампы и отчаянно пытается вернуть к себе внимание. Но криворожский актёр погорелого театра не мог упустить момент и не попытаться получить дивиденды с трагических событий на Ближнем Востоке", - сказал он.Глава киевского режима незамедлительно начал предлагать Вашингтону свою помощь, сообщил об отправке украинских военных специалистов и дроновых расчётов для защиты американских баз в регионе."Очевидно, что для Киева сегодня важнее быть вовлечённым в любую войну, чем искать пути к миру у себя дома. Вот он и носится с гастролями по всему миру – Европе и США, выклянчивая финансовую и военную помощь и пытаясь создать иллюзию стремления к миру, выдвигая "требования" и, как ему мерещится, "справедливые" условия", - подчеркнул российский дипломат.Уже после начала американо-израильской операции в Иране Зеленский посетил Великобританию и Францию, его турне британская газета The Daily Telegraph охарактеризовала как сигнал "не забывайте обо мне", а посол РФ в Соединённом Королевстве Андрей Келин говорил, что англичане не могут обеспечить Киев вооружением в желаемых объёмах, поэтому их старания сосредоточены на поддержании информационного шума вокруг Украины, чтобы вернуть к ней внимание международного сообщества."Кстати, несколько слов о европейских "светочах демократии". Европейские страны предпринимают отчаянные шаги для того, чтобы заткнуть рты всем, кто доносит правду о ситуации на Украине. Под надуманными предлогами они вводят ограничительные меры уже в отношении собственных соотечественников лишь за то, что их взгляды и интерпретации не совпадают с официальной линией Евросоюза или отдельных западных государств. В их числе немецкие блогеры Алина Липп и Томас Рёпер, француз Адриан Боке, швейцарец Жак Бод, британец Грэм Филлипс. Без суда и следствия им вменяют в вину дезинформацию, пропаганду и "дестабилизирующую деятельность". Это не что иное, как устрашение и запугивание. Преследование инакомыслящих в Европе стало обычным делом, а свобода слова и презумпция невиновности – пустым звуком", - заявил Небензя.16 марта Евросоюз ввёл санкции против бывшего военнослужащего армии Франции Адриана Боке, который первым из западных репортёров публично заявил, что случившееся в Буче было провокацией ВСУ, и британского журналиста Грэма Филлипса, также освещавшего события в Донбассе. Боке рассказал, что после возвращения во Францию его посадили в тюрьму и подвергли настолько жестоким пыткам за репортажи об использовании ВСУ французских снарядов, что он попал в больницу, но смог оттуда сбежать и добраться до России. Теперь под угрозой оказались его родственники во Франции: власти страны заблокировали их банковские счета, а пожилых родителей вот-вот выселят из дома. С просьбой помочь защитить свою семью Боке, получивший в 2023 году российское гражданство, обратился к президенту РФ Владимиру Путину.Представитель страны, выполняющей функции председателя Совета Безопасности в текущем месяце, в первых же строках своего выступления указал на несостоятельность Всемирной организации в контексте урегулирования украинского конфликта."Неспособность ООН завершить войну на Украине – прискорбный пример того, что ООН занимается второстепенными вопросами и не уделяет внимание своей основной задаче – предотвращению войн", - заявил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.По его словам, конфликт на Украине привёл не только к огромным издержкам как самих конфликтующих сторон, так и других государств, но и к тому, что международный порядок превратился в хаос. Американская сторона по-прежнему добивается заключения мирной сделки и продолжает вести переговоры и с Москвой, и с Киевом, на минувших выходных во Флориде состоялись двусторонние консультации делегаций США и Украины."Мы пытаемся показать обеим сторонам, что они могут больше выиграть от прекращения боевых действий, чем от их продолжения. Мир откроет такие возможности для процветания, каких этот регион ещё не видел. Прискорбно, что ООН не сумела сыграть конструктивную роль в установлении мира", - сказал Ландау.Американский дипломат призвал к сотрудничеству всех, кто обладает конструктивными мыслями, как эту мирную сделку доработать, добавив, что администрация президента Дональда Трампа преисполнена решимости работать и с Россией, и с Украиной, чтобы положить конец этой войне."Вновь призываем обе стороны добросовестно вести переговоры в духе гибкости, компромиссов, желания защитить и сохранить жизни их граждан", - заявил Ландау.В этот момент Василий Небензя внимательно слушал его, а постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник уткнулся в ноутбук. Возможно, конечно, внимательно конспектировал слово в слово, но это не точно, зато выступавшую следующей коллегу из Латвии, выражавшую полную солидарность с Киевом и обвинявшую Россию в "агрессии", возлагая на неё всю вину за происходящее, выслушал, ни на что не отвлекаясь.Заместитель госсекретаря США обратился ко всем, кому ещё только предстояло выступить, с несколькими вопросами: "Скажите, Ваше выступление поспособствует мирному урегулированию конфликта? В своих выступлениях Вы будете говорить о чём-то, что послужит для воюющих сторон толчком к прекращению войны? Приблизит ли это стороны к столу переговоров или, наоборот, оттолкнёт от него? Или это будут лишь слова, которые не принесут каких-то осязаемых результатов?"Однако вопросы американского дипломата, судя по всему, остались неуслышанными западными коллегами. Риторика европейских чиновников была традиционной: Россия начала "агрессию", поэтому завершение войны зависит только от неё, а в переговорах она принимать участие не хочет в отличие от Украины, якобы демонстрирующей готовность к незамедлительному прекращению огня, и страны Старого Света будут поддерживать её на каждом шагу. Ничего нового."Если Россия серьёзно настроена на мир, мы призываем её согласиться и начать реальные переговоры. Украина преисполнена решимости поддерживать дипломатические усилия под руководством США для достижения справедливого и прочного мира. Со своей стороны Россия лишь затягивает переговоры. Великобритания поддерживает мирные инициативы наших американских коллег", - заявил заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джеймс Кариуки.Однако Трамп неоднократно говорил, что к переговорам и уступкам для достижения компромисса готов именно Путин, а не Зеленский, и с ним работать проще.А что касается поддержки мирных инициатив Лондоном, достаточно вспомнить, кто сорвал заключительную стадию заключения мирной сделки весной 2022 года.В отличие от Китая, который реально искал пути урегулирования украинского конфликта."Украинский кризис по своей сути - крупная вспышка напряжённости в сфере безопасности в Европе, ставшая результатом долгосрочного накопления и усугубления дефицита безопасности и доверия. Заинтересованным сторонам необходимо извлечь уроки из кризиса, придерживаться принципа неделимой безопасности и работать над созданием сбалансированной, эффективной и устойчивой региональной архитектуры безопасности", - сказал заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй.Он подчеркнул, что в войне победителей нет, военные средства никогда не принесут прочного мира, а отправная точка для мира – это стол переговоров. Хотя нынешний переговорный импульс замедлился, пока диалог продолжается, решение будет найдено и дверь к миру будет открыта, добавил дипломат.Наверное, именно в таком ключе хотел услышать выступления Ландау, озвучивая свой призыв к коллегам."Становится всё более очевидным, что нынешние украинские власти не заинтересованы ни в мирных переговорах, ни даже в элементарных гуманитарных шагах, которые могли бы облегчить страдания людей. Это проявляется не на словах, а в конкретных действиях или, точнее, бездействии", - сказал Небензя.При обсуждении обменов военнопленными украинская сторона в первую очередь настаивает на возвращении боевиков "Азова"*, а судьба мужчин, зачастую оказавшихся на фронте против своей воли в результате жестоких рейдов ТЦК, отходит на второй план, что красноречиво свидетельствует о системе приоритетов киевского режима."Всё это создает внутри общества опасный разлом, где одни воспринимаются как некая высшая каста, другие - как расходный материал. И это не просто моральная проблема, а стратегический тупик, ведь армия, построенная на принуждении и страхе, не может быть боеспособной. В этом контексте понятно, почему киевская верхушка боится реальных переговоров. Серьёзный дипломатический процесс неизбежно поставит вопрос, ради чего были принесены все эти жертвы? Почему не были использованы возможности для урегулирования?" - заявил постпред РФ.Он в очередной раз напомнил о приверженности России переговорному решению и достижению целей СВО дипломатическими методами, что неоднократно подтверждал глава государства."Но поскольку киевский режим к этому не готов, и науськиваемый своими европейскими друзьями, собирается продолжать воевать любой ценой, ему придётся уже вскоре столкнуться с новыми условиями урегулирования", - предупредил дипломат.Когда очередь дошла до Мельника, он первым делом поспешил прокомментировать слова Небензи о страданиях гражданского населения РФ из-за действий Украины, причём сделал это на русском языке, хотя его российский коллега на тот момент уже покинул зал заседания, за столом осталась его заместитель."Прекратите ныть и лгать и просто убирайтесь с Украины", - заявил дипломат в своей привычной хамской манере.Это при том, что ВСУ регулярно совершают атаки по гражданской инфраструктуре и прицельно по мирным жителям не только приграничных, но и размещённых далеко вглубь территории РФ регионов.А дальше половину своего продолжительного выступления Мельник посвятил Ирану, точнее, обвинениям Москвы в помощи Исламской Республике, требуя под этим предлогом введения санкций против энергетического сектора РФ, опасаясь, что подорожание нефти принесёт дополнительный доход в российскую казну. Любопытно, что украинский дипломат утверждал, что Россия за счёт эскалации конфликта на Ближнем Востоке отвлекает внимание мировой общественности от ситуации на Украине, хотя сам же на заседании по Украине говорил о Ближнем Востоке.Мельник обратился к США "как к единственному посреднику" с призывом донести до россиян, что их требования по проведению выборов президента Украины (полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года) и выводу ВСУ с Донбасса необоснованы. А также выразил готовность Украины работать по мирным инициативам Трампа, утверждая, что его страна никогда не была и не будет препятствием на пути прочного мира.Однако источники "Украинской правды" рассказали, что как раз США в рамках переговоров настаивают на выводе войск с Донбасса, а из-за отказа идти на этот шаг Киев столкнулся с наиболее реальным за весь период спецоперации риском лишиться американской помощи."Наши тратят массу времени на то, чтобы как-то отвлечь американцев от идеи вывода в сторону создания каких-то экономических зон или ещё чего-то. Но в какой-то момент всё же отбрасывается, и мы снова слышим: "Надо уйти". И так по кругу. <…> Американцы не видят, где мы можем договориться по главному вопросу. И это может заставить их вообще выйти из процесса, переключиться на Иран, на свои выборы и так далее. Они даже готовы предоставить нам реальные гарантии безопасности, если мы уйдём с Донбасса. Но как это реализовать на Украине, просто не представляю", - говорят собеседники издания.Видимо, свою речь для заседания Мельник решил выстраивать, отталкиваясь от слов российского коллеги. Он парировал выступление Небензи месячной давности, 24 февраля: претензии уроженца Львова касались фразы об историческом единстве украинцев и россиян, мол, мы не нуждаемся в ваших лекциях по истории, но сам начал рассказывать про Киевскую Русь.И не удержался, чтобы вновь не перейти на русский язык, завершая свою речь: "Окончен бал, потухли свечи... Бери шинель – иди домой".*организация, признанная террористической и запрещённая на территории РФЧитайте также Когда процесс важнее результата: зачем США и Украина проводили переговоры во Флориде

Евгения Кондакова

