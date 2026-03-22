Гонения на Telegram, нехорошие предчувствия Зеленского и новые войны. Эксперты и политики о ситуации

В экспертном сообществе обсуждают, чем может закончиться иранская война и как она уже сейчас сказывается на ходе конфликта на Украине. Думают и над тем, почему Москва и Киев так синхронно давят на Telegram и чем это может быть вызвано.

2026-03-22T08:18

Проблемы, возникшие у Telegram, точнее, у пользователей мессенджера в РФ, вызывают неоднозначную реакцию в обществе. В "борьбу с мошенниками" мало кто верит, тем более, что мошенники уже проявили себя и в навязываемым в буквальном смысле слова "национальном" (но не государственном) мессенджере МАХ.Россияне не спешат поддаваться на давление, используя для доступа к привычному сервису обходные пути. Но вот уже заговорили о "вредоносности" VPN. Судя по всему, за Telegram взялись всерьёз, но всё ли учли?Участники СВО говорят о важной роли этого мессенджера на "горячем" фронте, а ведь есть ещё и фронт информационный, идеологический, важный участок которого РФ теперь может сама добровольно уступить противнику.Впрочем, у противника, как ни странно, наблюдаются схожие процессы — в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается ввести госрегулирование Telegram. В частности, предполагается обязать платформу удалять контент тг-каналов без решения суда, но просто по требованию Нацсовета по телевидению и радиовещанию.Законопроект также предусматривает открытие провайдерами платформ общего пользования офисов на Украине и раскрытие по требованию Нацсовета структуры собственности и финансирования. В случае отказа предлагается ряд мер запретительного характера, информирует РИА Новости.А что в России? ФАС заявила о незаконности размещения в Telegram рекламы, Роскомнадзор требует размещения серверов на территории РФ, открытия юрлица и удаления опасных публикаций, связанных с наркотиками и пр. Мессенджер такие публикации и группы удаляет тысячами, но, по всей видимости, РКН всё же не устраивают масштабы этой работы.Многие пользователи Telegram предполагают, что на деле их просто стараются загнать таким образом в "отечественный" MАХ, который, впрочем, является коммерческим проектом и должен бы доказывать свои преимущества в конкурентной борьбе.Но на некоторые моменты всё же нельзя не обратить внимания. РИА КАТЮША в своем тг-канале называет гонения на Telegram очень странными в условиях военных действий, поясняя: "потому что противники России работают в том же направлении — на разрушение социальных связей, поскольку это ведёт к нарушению коммуникации, снижению деловой активности и нанесению ущерба российской экономике".Получается какая-то война на два фронта.Есть и другие мнения. Так, полковник Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) в отставке, основатель современной школы интернет-разведки в России, создатель поисковой системы Avalanche, автор проекта "КиберДед" Андрей Масалович заявил, что вопрос с Telegram необходимо было решить уже давно."Telegram – это однозначно вражеский мессенджер. Его данные из приватных чатов россиян американцы предъявляли в судах в еще в 2018 году. То есть с 2018 года этот мессенджер нельзя было использовать для любых серьезных разговоров, связанных с армией, оборонкой, критической инфраструктурой и государственным управлением. Надо бы еще разобраться с тем, кто это делал. Не работал ли он на врага", - сказал Масалович в интервью изданию Украина.ру.Помимо битв на информационных фронтах, продолжается и горячая фаза противостояния. Тут у киевского режима обнаружились новые проблемы. Зеленский заявил, что у него есть "недобрые предчувствия" относительно войны в Иране – в связи с этим Киеву стали уделять меньше внимания.Комментируя это высказывание, болгарский политолог Пламен Пасков отметил, что вряд ли вообще у кого-то есть сейчас хорошие предчувствия. По его словам, Ираном дело не закончится, грядут новые войны – например, по его мнению, Израиль, Греция и Кипр собираются воевать с Турцией."Так что, Зеленский, привыкай к новым реалиям", - сказал политолог в эфире интернет-канала Politeka. Он посоветовал лидеру киевского режима поторопиться с поиском денег, отметив, что запрос на опыт воюющей армии в мире есть.Переговорный процесс? Он скорее мёртв, чем жив, считает Пасков. Он напомнил о словах Трампа – "уговорите Зеленского" на сделку. Но к кому обращается президент США? Вероятно, к Британии.При этом эксперт высказал мнение, что Трамп вряд ли является настоящим суверенным президентом США, на это указывает реакция Европы и Японии (а у неё имеется серьезный военно-морской флот) на его требование поучаствовать в освобождении Ормузского пролива - оказалось, что союзники не готовы помогать Трампу.Но и Трамп приглашает их поучаствовать в войне не просто так, считает находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский."Если Европа отказывается от участия в анти-иранской коалиции, то это ставит под удар существование блока НАТО, как такового. Во всяком случае, целесообразность участия в нем США", - написал нардеп в своем блоге.Он продолжил: "Это - мини джек-пот для Трампа, который ищет повод, как же развязаться с этой нелюбимой женой.Если же эта развязка произойдет, то можно без колебаний сказать, что следующим вопросом от Трампа к Европе будет судьба Гренландии. Не будучи членом НАТО, отобрать её у Дании намного проще, а бездействие всяких Германий-Франций-Британий только подчеркнет их вассалитет или несубъектность".Согласие стран НАТО присоединиться к иранской войне Дубинский считает маловероятным. Но если это всё же случится, то произойдет подрыв выстраиваемой Европой позиции альтернативного США центра влияния на Ближнем Востоке, а "Трамп получит дополнительные аргументы для давления на Путина в вопросе Украины (НАТО жив!), и с Си, которому предъявит будущую анти-китайскую коалицию".При этом "роль Европы сведется к вторичной, вспомогательной, что уничтожит её проект антиамериканского влияния".В свою очередь, Пламен Пасков высказал мнение, что для Трампа вопрос с Ираном стал экзистенциальным, стал вопросом его, Трампа, существования, а потому он пойдет буквально на всё, чтобы этот вопрос решить.Что касается хода украинского конфликта, то тут тоже есть нюансы, недаром официально заявлено, что в РФ больше нет регионов, которые гарантированно защищены от украинских атак.Об этом сказал секретарь Совбеза РФ, бывший глава МО РФ Сергей Шойгу в ходе выездного совещания в Екатеринбурге. По его словам, в настоящее время уже ни один из российских регионов не может быть в безопасности.Такое заявление далеко не все в России восприняли с пониманием. Наиболее часто задаваемый вопрос в комментариях звучит так: если это и есть итог четырёх лет проведения спецоперации, одной из целей которой заявлена демилитаризация киевского режима, то... что дальше?Пасков полагает, что дела у ВСУ сейчас идут относительно неплохо, судя по всему, они догнали РФ в сфере FPV-дронов, потому торопиться с мирным соглашением Киев не будет. Для изменения ситуации одна из сторон должна достичь какого-то критического преимущества.

