Фрунзе и Котовский: введение НЭПа через армию

21 марта 1921 года ВЦИК (законодательный орган власти) РСФСР положил начало Новой экономической политике (НЭП). В первых документах по её введению об участии военных ничего не говорилось, но флотские и армейские соединения, подчинённые Михаилу Фрунзе, своими инициативными действиями очень поспособствовали легализации военно-потребительских обществ

2026-03-22T07:59

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Как отмечает известный российский историк и публицист Евгений Спицын, решение об отказе от основных принципов политики военного коммунизма, принятое 15 марта 1921 года на X съезде РКП(б), вызвало "настоящий шок". Показательно многозначительное молчание делегатов по данному вопросу: выступило лишь четверо ораторов.В апреле провозгласивший НЭП Владимир Ленин опубликовал свою знаменитую статью "О продовольственном налоге", где обосновывал необходимость возврата к элементам системы госкапитализма. А через месяц на XI (чрезвычайной) партийной конференции лидер Советского государства заявил, что в такой мелкобуржуазной стране, как Россия, переход к социалистическим отношениям от буржуазных возможен только посредством промежуточных звеньев. Этим объяснялся возврат страны к товарно-денежным отношениям, возрождение частного предпринимательства и рыночного товарообмена.Частота проведения партийных форумов в 1921 году демонстрирует высочайшую степень внутреннего напряжения в РКП(б), большое количество недовольных "отступлением" от коммунистических принципов.В этих условиях очень многое зависело от позиции армии. Наилучшей гарантией лояльного отношения военных к государственному капитализму являлось развитие армейской и флотской потребкооперации. Тем более, что это сулило снизить нагрузку на госбюджет в части оборонных расходов.Между тем, декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 7 апреля 1921 года "О потребительской кооперации" в отношении военнослужащих ничего не говорил. Вероятно, это объясняется очень сдержанным отношением к НЭПу тогдашнего народного комиссара по военным делам Льва Троцкого. Последний воспринимал происходивший экономический поворот лишь как временный манёвр для сбития волны крестьянских восстаний и сохранения большевиками власти.Отсутствие политического решения о "военном" НЭПе не помешало начальнику морских сил Черноморско-Азовского флота 18 апреля 1921 года издать приказ: "всем судам, частям и учреждениям приступить к выбору бюро местных кооперативов".Черноморско-Азовским флотом тогда руководил Эдуард Панцержанский, а в апреле он стал ещё и помощником по морской части командующего войсками Украины и Крыма Михаила Фрунзе. Последний не просто принимал участие в судьбоносном X съезде партии, но и вошёл в число тех самых немногочисленных ораторов, поддержавших НЭП. Во время Кронштадтского восстания Фрунзе фактически руководил группой делегатов X съезда, участвовавших в подавлении мятежа.Так что находившийся явно в фаворе у Ленина командующий ВС Украины и Крыма принялся безотлагательно выполнять экономическую резолюцию съезда. Тем более, что как глава Центрального постоянного совещания по борьбе с бандитизмом при СНК Украины, Фрунзе видел в продовольственной развёрстке основную причину сотрудничества многих крестьян с повстанческими отрядами.8 и 9 мая во флотской газете вышла большая статья "Роль и значение кооперации в советском строительстве в России". И в том же месяце в Николаевской губернии был создан едва ли не первый в стране военно-морской кооператив. 6 июня 1921 года аналогичное предприятие появилось в Крыму, а в декабре был учреждён "Объединённый морской кооператив в Чёрном море". На 15 февраля 1922 года в нём состояло 12 тыс. пайщиков, в том числе 7 тыс. военных моряков и 5 тыс. красноармейцев. За первые почти два месяца своей работы это общество выдало пайщикам по 11 фунтов муки, 1 фунту сахара, некоторое количество рыбы и других продуктов по ценам ниже рыночных на 80 процентов. Источником этих благ была хозяйственная деятельность кооператоров и, прежде всего, развитие подсобных хозяйств.Как сообщает военный историк, кандидат исторических наук Юрий Братющенко, в 1921 году поначалу стихийное кооперирование военнослужащих приобрело массовый характер. "Под напором кооперировавшейся красноармейской и краснофлотской массы в РВС Республики началась подготовка проекта приказа о военной кооперации", – отмечает он.Тем самым, действия, предпринятые на Черноморском флоте по созданию военно-потребительских обществ, во многом готовили почву для легализации "военного" НЭПа в общегосударственном масштабе.Для понимания динамики этого процесса отметим, что первые военно-морские кооперативы на Северном флоте появились лишь в октябре 1921 года, объединение разрозненных кооперативов моряков-балтийцев произошло в ноябре. Но эти процессы происходили уже после того, как 16 августа правительством РСФСР было принято постановление "О военной кооперации". Тогда же СНК официально разрешил военному ведомству "эксплуатацию различного рода подсобных... фабрично-заводских и сельскохозяйственных предприятий".Когда происходили эти фундаментальные сдвиги в военной экономике, будущему "королю" армейской потребкооперации было не до них. Летом 1921 года, вскоре после окончания Советско-польской войны Григорий Котовский во главе своей кавалерийской бригады был направлен на борьбу с Антоновским восстанием на Тамбовщине, а уже в ноябре того же года 9-я Крымская кавалерийская дивизия Котовского громила петлюровцев, вторгшихся на Волынь.Однако уже в 1921 году военно-потребительское общество, возникшее в войсках Котовского, взяло в аренду кожевенный завод. Как двумя годами позже в одном из интервью рассказывал ставший уже командиром 2-го кавкорпуса Котовский, данное производство позволило решить проблему снабжения военнослужащих обувью.Как рассказывает кандидат исторических наук Борис Соколов в своей книге "Котовский", начиналось всё с "собачьего бизнеса":"Котовцы повсюду ловили и истребляли бродячих собак. Из шкур в кустарных мастерских делали полушубки, а собачий жир пускали на мыло"*.Обстоятельное исследование деятельности военно-потребительского общества кавкорпуса Котовского ещё ждёт своего часа. Но и сегодня известно, что деятельность эта получила беспрецедентный размах. На территории Киевского военного округа, подчинённого Фрунзе, котовцы создавали подсобные хозяйства, мельницы, ремонтные мастерские, сбытовые лавки. Предметом гордости комкора был взятый в аренду под Уманью сахарный завод. Сам глава Всероссийского совета народного хозяйства Феликс Дзержинский приводил это предприятие в пример другим сахаропроизводителям.Как подчёркивает Соколов, Котовский лично разрабатывал проект договора с крестьянами на контрактацию посевов сахарной свёклы. Видимо, сказывалось агрономическое прошлое этого уроженца Бессарабии.В 1922 году Котовский добился от Фрунзе учреждения Центрального управления военными промышленными и сельскохозяйственными предприятиями (Цувоенпромхоз). Во главе этого руководившего военной потребкооперацией органа комкор поставил своих людей, сам же довольствовался должностью главы ревизионной комиссии. Но фактически это было его детище, называемое "злыми языками" котовхозом.Эта мера подняла хозяйственную деятельность Котовского ещё на более высокий уровень. Цувоенпромхоз позволил получать кредиты и государственные контракты. Имелись у него и собственные эшелоны, и большие склады. Под его крупные хозяйства передавались бывшие помещичьи имения.Яркий пример тому – хмелеводческий совхоз "Рея", открытый в бывшем поместье польских дворян Корнитовских в селе Рея, близ Бердичева. Военно-потребительскому обществу 2-го корпуса это предприятие приносило огромные доходы, его слава гремела вплоть до 1980-х годов. На сегодня от этого производства сохранились лишь жалкие крохи.Бесплатная (солдатская) рабочая сила в совокупности с мерами господдержки позволили предприятиям Цувоенпромхоза демпинговать на рынке мяса и в итоге взять его под свой контроль торговлю им в Киевском регионе.Огромная концентрация материальных ресурсов, конечно же, способствовала и большим злоупотреблениям. Но говорили не столько о них, сколько об успешных социальных проектах комкора. За счёт прибылей выплачивались пенсии семьям погибших котовцев. В населённых пунктах присутствия военно-потребительского общества строились школы и больницы. Наконец, конники Котовского были одеты на зависть всей Красной Армии и жили в очень пристойных условиях. Благодаря этому во 2-й конный корпус переманивались лучшие молодые командиры.Примечательно, что на свою экономическую деятельность Котовский смотрел как на продолжение гражданской войны. В послании рабочим кожевенного завода в Радомысле комкор называл его бывших "хозяйчиков" врагами рабочего класса, как "золотопогонных генералов, атаманов и батек".Военно-потребительская "империя" Котовского не дожила даже до свёртывания НЭПа. После загадочной гибели комкора, а затем ухода из жизни и его высокого покровителя, основные активы котовхоза перешли в подчинение гражданских ведомств. Был дан ход давним обвинениям со стороны Наркомфина и органов государственной безопасности в "партизанщине" и "преторианстве", когда армия служит не столько государству, сколько лично предана своему заботливому командиру.Странно, что почти синхронные смерти Котовского и Фрунзе по сегодняшний день не рассмотрены в контексте борьбы за экономические ресурсы на Украине.* Трудно не вспомнить кошачьи шубы по рабочему кредиту в "Собачьем сердце" М.А. Булгакова. – Ред.

Игорь Иваненко

