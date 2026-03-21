https://ukraina.ru/20260321/zona-bezopasnosti-voennyy-ekspert-o-rasshirenii-kontrolya-v-kharkovskoy-i-sumskoy-oblastyakh-1077008860.html

"Зона безопасности": военный эксперт о расширении контроля в Харьковской и Сумской областях

"Зона безопасности": военный эксперт о расширении контроля в Харьковской и Сумской областях - 21.03.2026 Украина.ру

"Зона безопасности": военный эксперт о расширении контроля в Харьковской и Сумской областях

В Сумской области российские войска постепенно расширяют контроль над приграничными территориями. На Харьковском направлении есть успехи севернее Великого Бурлука и возле Волчанска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-03-21T05:15

2026-03-21T05:15

2026-03-21T05:15

новости

сумская область

россия

волчанск

борис рожин

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/03/1060764663_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_b5b4b9b9d45fe976510942d7492dd69b.jpg

Говоря о ситуации на северных рубежах, Рожин отметил, что зона контроля постепенно увеличивается.Он также сообщил о расширении санитарной зоны под Сумами. "В Сумской области наши войска постепенно отъедают у противника куски приграничных территорий. Да, пока это небольшая зона безопасности. Но эта территория может стать территорией РФ в случае остановки войны на текущих рубежах", — пояснил эксперт.Рожин связал эти успехи с зимними боями под Купянском. "Этой зимой противник уже активно расходовал накопленные резервы. Только вместо одного большого наступления он тратил силы на локальные сковывающие наступления, в том числе с целью захватить Купянск. Это не получилось. Наступление увязло в городских боях. Расплатой за это стала потеря позиций в Харьковской и Сумской областях", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Борис Рожин: России выгодно, когда Иран идет на жесткий размен ударами, чтобы отправить США в нокаут" на сайте Украина.ру.О ситуации на Славянском направлении — в материале "Военкор Тимофей Ермаков: ВСУ оголили район Славянска, чтобы хоть как-то задержать Россию возле Орехова" на сайте Украина.ру

сумская область

россия

волчанск

купянск

купянское направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сумская область, россия, волчанск, борис рожин, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, прогнозы сво, спецоперация, купянск, купянское направление, военный эксперт, прогноз, прогнозы по украине