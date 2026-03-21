"Зона безопасности": военный эксперт о расширении контроля в Харьковской и Сумской областях - 21.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260321/zona-bezopasnosti-voennyy-ekspert-o-rasshirenii-kontrolya-v-kharkovskoy-i-sumskoy-oblastyakh-1077008860.html
"Зона безопасности": военный эксперт о расширении контроля в Харьковской и Сумской областях
"Зона безопасности": военный эксперт о расширении контроля в Харьковской и Сумской областях - 21.03.2026 Украина.ру
"Зона безопасности": военный эксперт о расширении контроля в Харьковской и Сумской областях
В Сумской области российские войска постепенно расширяют контроль над приграничными территориями. На Харьковском направлении есть успехи севернее Великого Бурлука и возле Волчанска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2026-03-21T05:15
2026-03-21T05:15
новости
сумская область
россия
волчанск
борис рожин
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/03/1060764663_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_b5b4b9b9d45fe976510942d7492dd69b.jpg
Говоря о ситуации на северных рубежах, Рожин отметил, что зона контроля постепенно увеличивается.Он также сообщил о расширении санитарной зоны под Сумами. "В Сумской области наши войска постепенно отъедают у противника куски приграничных территорий. Да, пока это небольшая зона безопасности. Но эта территория может стать территорией РФ в случае остановки войны на текущих рубежах", — пояснил эксперт.Рожин связал эти успехи с зимними боями под Купянском. "Этой зимой противник уже активно расходовал накопленные резервы. Только вместо одного большого наступления он тратил силы на локальные сковывающие наступления, в том числе с целью захватить Купянск. Это не получилось. Наступление увязло в городских боях. Расплатой за это стала потеря позиций в Харьковской и Сумской областях", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Борис Рожин: России выгодно, когда Иран идет на жесткий размен ударами, чтобы отправить США в нокаут" на сайте Украина.ру.О ситуации на Славянском направлении — в материале "Военкор Тимофей Ермаков: ВСУ оголили район Славянска, чтобы хоть как-то задержать Россию возле Орехова" на сайте Украина.ру
сумская область
россия
волчанск
купянск
купянское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/03/1060764663_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_3f0c4af4733c347f82327b15acd1934d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сумская область, россия, волчанск, борис рожин, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, прогнозы сво, спецоперация, купянск, купянское направление, военный эксперт, прогноз, прогнозы по украине
Новости, Сумская область, Россия, Волчанск, Борис Рожин, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, прогнозы СВО, Спецоперация, Купянск, Купянское направление, военный эксперт, прогноз, прогнозы по Украине

"Зона безопасности": военный эксперт о расширении контроля в Харьковской и Сумской областях

05:15 21.03.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Сумской области российские войска постепенно расширяют контроль над приграничными территориями. На Харьковском направлении есть успехи севернее Великого Бурлука и возле Волчанска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Говоря о ситуации на северных рубежах, Рожин отметил, что зона контроля постепенно увеличивается.
"На Харьковском направлении бои идут в позиционном ключе. При этом у нас есть успехи севернее Великого Бурлука и возле Волчанска. Там у нас зона контроля постепенно расширяется на юг", — заявил Рожин.
Он также сообщил о расширении санитарной зоны под Сумами. "В Сумской области наши войска постепенно отъедают у противника куски приграничных территорий. Да, пока это небольшая зона безопасности. Но эта территория может стать территорией РФ в случае остановки войны на текущих рубежах", — пояснил эксперт.
Рожин связал эти успехи с зимними боями под Купянском. "Этой зимой противник уже активно расходовал накопленные резервы. Только вместо одного большого наступления он тратил силы на локальные сковывающие наступления, в том числе с целью захватить Купянск. Это не получилось.
Наступление увязло в городских боях. Расплатой за это стала потеря позиций в Харьковской и Сумской областях", — резюмировал собеседник издания.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСумская областьРоссияВолчанскБорис РожинУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияновости СВОпрогнозы СВОСпецоперацияКупянскКупянское направлениевоенный экспертпрогнозпрогнозы по Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
