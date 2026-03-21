Дроны-ПВО по системе "выстрелил и забыл": эксперт о способах защиты от вражеских БПЛА
Развивать ударные дроны и защищаться от украинских беспилотников нужно одновременно. Это соревнование снаряда и брони, где нельзя ограничиваться только одним направлением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Дроны-ПВО по системе "выстрелил и забыл": эксперт о способах защиты от вражеских БПЛА

04:00 21.03.2026
 
Развивать ударные дроны и защищаться от украинских беспилотников нужно одновременно. Это соревнование снаряда и брони, где нельзя ограничиваться только одним направлением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Отвечая на вопрос о способах защиты от украинских беспилотников, Рожин подчеркнул, что это комплексная задача.
"Одно другому не мешает. Это соревнование снаряда брони. Надо дальше развивать ударные компоненты. При этом надо защищаться от беспилотников различных типов: оптоволокно, квадрокоптеры, "Бабы-Яги". Все это представляет для нас угрозу", — заявил Рожин.
Он назвал конкретные меры. "Надо кратно увеличивать наши дроны-ПВО по системе "выстрелил и забыл". Надо совершенствовать тактику выявления расчетов противника. РЭБ все еще актуален, но на этом направлении все быстро меняется", — пояснил эксперт.
По оценке Рожина, по тяжелым дронам типа "Баба-Яга" у ВСУ до сих пор количественное преимущество. "Если эта проблема будет комплексно решена, на тактическом уровне это позволит нашим войскам более эффективно продвигаться на запад", — резюмировал собеседник издания.
