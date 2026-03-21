https://ukraina.ru/20260321/drony-pvo-po-sisteme-vystrelil-i-zabyl-ekspert-o-sposobakh-zaschity-ot-vrazheskikh-bpla-1077031653.html

Дроны-ПВО по системе "выстрелил и забыл": эксперт о способах защиты от вражеских БПЛА

Дроны-ПВО по системе "выстрелил и забыл": эксперт о способах защиты от вражеских БПЛА - 21.03.2026 Украина.ру

Дроны-ПВО по системе "выстрелил и забыл": эксперт о способах защиты от вражеских БПЛА

Развивать ударные дроны и защищаться от украинских беспилотников нужно одновременно. Это соревнование снаряда и брони, где нельзя ограничиваться только одним направлением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-03-21T04:00

2026-03-21T04:00

2026-03-21T04:00

новости

россия

иран

сша

борис рожин

геннадий алехин

украина.ру

вс рф

главные новости

главное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059530218_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_a0b13162e478c73f0f702e7cb0fe23b2.jpg

Отвечая на вопрос о способах защиты от украинских беспилотников, Рожин подчеркнул, что это комплексная задача."Одно другому не мешает. Это соревнование снаряда брони. Надо дальше развивать ударные компоненты. При этом надо защищаться от беспилотников различных типов: оптоволокно, квадрокоптеры, "Бабы-Яги". Все это представляет для нас угрозу", — заявил Рожин.Он назвал конкретные меры. "Надо кратно увеличивать наши дроны-ПВО по системе "выстрелил и забыл". Надо совершенствовать тактику выявления расчетов противника. РЭБ все еще актуален, но на этом направлении все быстро меняется", — пояснил эксперт.По оценке Рожина, по тяжелым дронам типа "Баба-Яга" у ВСУ до сих пор количественное преимущество. "Если эта проблема будет комплексно решена, на тактическом уровне это позволит нашим войскам более эффективно продвигаться на запад", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Борис Рожин: России выгодно, когда Иран идет на жесткий размен ударами, чтобы отправить США в нокаут" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных участках фронта — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник контратакует, но становится уязвим на всех фронтах" на сайте Украина.ру.

россия

иран

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, иран, сша, борис рожин, геннадий алехин, украина.ру, вс рф, главные новости, главное, бпла, беспилотники, защита, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, спецоперация, военный эксперт