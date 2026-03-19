ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР. Новости СВО
ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР. Новости СВО
Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Федоровка Вторая в ДНР. Об этом и других важных событиях рассказал 19 марта телеграм-канал Украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР. Новости СВО

12:32 19.03.2026 (обновлено: 12:45 19.03.2026)
 
Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Федоровка Вторая в ДНР. Об этом и других важных событиях рассказал 19 марта телеграм-канал Украина.ру
🟥 ВС РФ нанесли удар по целям врага в Николаеве и Запорожье.
🟥 Около 40 тысяч потребителей обесточено в подконтрольном ВСУ Запорожье, заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
🟥 ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах", - перечислило Минобороны России.
🟥 ВСУ за сутки потеряли до 285 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток"; более 55 военных и семь авто в зоне действий группировки войск "Днепр"; до 160 военнослужащих, 17 автомобилей, орудие полевой артиллерии и три склада боеприпасов в зоне действий группировки войск "Запад"; свыше 185 военных и семь боевых бронированных машин за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки.
Подразделения российской группировки войск "Центр" уничтожили за сутки до 345 военнослужащих ВСУ. А подразделения "Севера" уничтожили до 155 боевиков противника.
🟥 ВСУ ударили беспилотником по зданию продуктового магазина в селе Брилёвка Херсонской области, посетовал губернатор региона Владимир Сальдо.
