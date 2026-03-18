Альтернатива Парижской коммуне: как махновщина повлияла на развитие мирового анархизма
"18 марта" – статья Нестора Махно, опубликованная в марте 1926 года в парижском журнале "Дело труда", сильно повлиявшая на развитие анархистской идеологии. Обобщая опыт Парижской коммуны и Южноукраинской трудовой федерации, он обосновал новую тактику, сторонники которой объединились в "платформистское" течение анархизма, существующее по сей день
2026-03-18T16:00
история новороссии
франция
париж
новороссия
нестор махно
ленин
гражданская война
революция
https://ukraina.ru/20250805/1024502249.html
https://ukraina.ru/20230828/1047817586.html
https://ukraina.ru/20230524/1046460290.html
история, история новороссии, франция, париж, новороссия, нестор махно, ленин, гражданская война, революция, анархия
историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья
Статья Махно была посвящена годовщине первой диктатуры пролетариата, установленной в столице Франции 18 марта 1871 года. В том же номере журнала, в продолжение вышеуказанного текста вышла ещё одна статья "батьки" под названием "Памяти Парижской коммуны".
В них он называет Коммуну "светлым маяком", "первым опытом вольного творчества масс". Тем не менее, в отличие от Петра Кропоткина, восхищавшегося "святой стихийностью" коммунаров, практик гражданской войны видел в отсутствии жёсткой организованности ("платформы") главную причину поражения парижских революционеров:
"Коммуна была богата героизмом, но бедна ясным сознанием цели. (...) Вместо того, чтобы немедленно организовать производство на социалистических началах и захватить банк, коммунары играли в представительство и государственность".
По его мнению, пролетарская диктатура "была слишком запутана в сетях буржуазного парламентаризма". Для своей победы, как полагал Махно, революционный Париж "должен был быть безвластным союзом коммун, а не столицей с централизованным советом".
Исходя из данной оценки, он призывал международный пролетариат не просто чтить память погибших революционеров, а готовить "новую, окончательную Коммуну", которая не побоится разрушить государство до основания.
В контексте же истории Новороссии очень важно, что Махно преподносил "вольные советы" – прямое самоуправление крестьян Северного Приазовья 1918-21 годов – как попытку исправить ошибки Парижской коммуны на пути формирования безгосударственного общества.
Лидер Махновщины отвергал "мягкотелость" и "доброту" руководства Парижской коммуны в отношении политических противников. В его понимании террор против угнетателей – необходимое условие выживания революции.
Подобно тому как это происходило в Приазовье, "батька" призывал не тратить время на выборы и консультации, а немедленно разоружать врагов, захватывать ресурсы и самоорганизовываться в трудовые советы "снизу доверху": "сила – в самоорганизации, а не в вождях".
Ключевой мыслью, вызвавшей огромный резонанс среди анархистов, стала идея о создании единой организации, без которой сторонники анархии будут всегда проигрывать централизованным силам (версальцам или большевикам). Такая организация должна была строиться на единой идеологии и коллективной ответственности.
Залог победы анархической революции Махно видел в создании "армии без генералов", основанной на принципах повстанчества и способной вовлечь в партизанскую войну крестьянство. Пассивное ожидание наступления врагов на баррикадах в Париже лидер Махновщины считал основной военно-тактической ошибкой коммунаров.
Дальнейшее развитие эти идеи полили в опубликованной 20 июня 1926 года "Организационной платформе Всеобщего союза анархистов" под авторством Махно и его давнего соратника Петра Аршинова.
Платформа говорила о необходимости создания организации анархистов партийного типа, способной возглавить революционный процесс. Аналогом таковой авторы видели Гуляйпольскую группу анархо-коммунистов, а затем Гуляйпольский союз анархистов.
Сам же революционный процесс Махно и Аршинов рассматривали не в традиционном для анархистов виде моментального переворота, а длительного процесса, переходящего в гражданскую войну.
Для победы над силами контрреволюции предлагалось создание "вольных батальонов", сформированных на основе принципов добровольности и выборности командования. В понимании "платформистов" это автономные отряды, но координируемые единым оперативным штабом.
Хотя в "парижский" период своей жизни Махно и сохранял симпатии к крестьянству, но утверждал, что лишь союз земледельцев с промышленными рабочими и интеллигенцией может обеспечить успех социальной революции. Такое объединение сил виделось ему важным условием скорейшего слома государственных институтов и расчистки почвы для новых форм общественного устройства.
Ещё одной идеей "платформистов", неоднозначно встреченной лидерами анархистского движения, являлось создание в новом безгосударственном обществе центральных органов для регулирования хозяйственной жизни. Наличие единого производственного плана, по мнению Махно и Аршинова, не отменяло анархистского постулата самодеятельности масс, так как центральные органы задумывались ими опять же как сугубо координирующие.
Следы "гуляйпольского" прошлого лидера "платформистов" можно увидеть в отрицании им фундаментального для анархистов принципа навязывания крестьянами коммунистической формы землепользования.
В целом же, как считает кандидат исторических наук Иннокентий Назаров, "Н. Махно и его соратники провели фактическую ревизию традиционного анархистского учения с целью адаптировать его к реалиям политической практики". Это роднит лидера Махновщины с его оппонентом по Гражданской войне в России – Лениным, весьма вольно трактовавшим принципы марксизма.
Основная часть анархистского движения во главе с Себастьяном Фором негативно восприняла новации Махно, обвинив того в навязывании методов большевиков. В лозунге "платформистов" "революция – это не праздник, а война" сторонники Фора – "синтезисты" – видели отказ от гуманистических идеалов анархизма.
Махно попал в изоляцию и казалось, его идеи будут забыты. Но расстановку сил в мировом анархизме поменяла Гражданская война в Испании, начавшаяся в 1936 году. Верная идеям "платформизма" Федерация анархистов Иберии была одной из наиболее боеспособных антифранкистских сил. После войны эти же взгляды легли в основу идеологии влиятельных анархистских федераций во Франции и Италии. Сегодня сильно эволюционировавший "платформизм" объединяет десятки организаций на разных континентах и, по ряду оценок, является доминирующим направлением в анархизме.