Александр Харламенко: Если Трамп сломает Кубу, он будет готов к любым авантюрам против России на Украине

Поддержка Кубы со стороны России все эти годы была недостаточной. Не знаю, было ли это вызвано объективной ограниченностью наших возможностей или тут действовал субъективный фактор. И все-таки, последние события свидетельствуют о явной переоценке российским руководством возможности достичь взаимопонимания с режимом Трампа по любым вопросам

2026-03-17T15:32

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Аналитического центра Института Латинской Америки РАН Александр ХарламенкоЗа последнее время из-за американской блокады на Кубе резко ухудшилась гуманитарная ситуация. В частности, сообщается о полном блэкауте. Также у людей заканчивается питьевая вода и почти нет мобильной связи. Туристам, прилетевшим на отдых, сложно вернуться домой, так как аэропорт в Варадеро уже больше месяца работает с ограничениями. На этом фоне Дональд Трамп заявил следующее: "Думаю, мне выпадет честь захватить Кубу. Я могу делать с ней всё, что захочу".- Александр Владимирович, в какой степени этот гуманитарный кризис был обусловлен воздействием США, а в какой – просчетами кубинских властей в части энергетической и экономической политики?- Говорить о просчетах сейчас бессмысленно. Речь идет о том, что у юристов называется "обстоятельства непреодолимой силы". Я имею в виду давление США по тотальной топливной блокаде Кубы. Напомню, что с декабря на остров не поступило ни капли нефти и моторного топлива. Если любую другую страну поставить в такое же положение, ситуация в ней будет не лучше. Президент Кубы Мигель Диас-Канель 13 марта провел подробную пресс-конференцию, где он все эти вопросы осветил и подробно рассказал о том, какие меры принимаются в этих чрезвычайных условиях.Что касается блэкаута (по-испански это называется Apagon) в большей части страны несколько дней назад, то это было вызвано тем, что к этой отчаянной ситуации добавилась техническая авария на одной из главных теплоэлектростанций. Помимо нехватки топлива, полностью изношено оборудование, а американская блокада препятствует поставкам запчастей к нему.Куба при этом пытается дополнить теплоэнергетику солнечной энергией, полученной из Китая. С его помощью была доставлена и установлена партия солнечных батарей. Также наращивается добыча собственной нефти на шельфе у берегов Кубы.В общем, они делают все, что могут.- Мне рассказывали, что эти месторождения нефти открыли еще советские геологи.- Вполне может быть. Когда я там был в 1988 году, то видел издали эти нефтяные вышки.- Чего конкретно добиваются США? Чтобы блокада спровоцировала народное восстание? Или они могут решиться на венесуэльский сценарий?- Венесуэльский сценарий на Кубе маловероятен. Там совершенно другие условия.Конечно, США хотели бы вызвать внутренние беспорядки и внутренний переворот. Они это и в Иране пытались сделать. И в том, и в другом случае не очень получается. Поэтому, к сожалению, какой-то вариант прямой американской интервенции на Кубу не исключается.Агрессор наглеет, не встречая сопротивления мирового сообщества. От 3 января (похищение Мадуро) к 29 января (тотальная блокада Кубы) до 28 февраля (нападение на Иран) мы видим нарастание этой наглости. Сейчас ряд американских политиков уже призывают к применению ядерного оружия против Ирана. К сожалению, ничего нельзя исключать. Потому что тут мы имеем дело с нерациональным политическим поведением у значительной части американской верхушки.- То есть Трамп может полезть на Кубу еще до того, как завершится война против Ирана?- Повторюсь, ничего нельзя исключать. Конечно, с точки зрения политического здравого смысла это безумии. Но в любом безумии все равно есть своя система.- Российское руководство неоднократно заявляло, что Москва готова оказать всю посильную помощь Кубе. Как это может выглядеть технически?- Это вопрос не ко мне. Я не владею этой информацией.- А в целом, как вы считаете, оказывали ли мы Кубе достаточную поддержку все эти годы?- Я считаю, что поддержка была недостаточной. Не знаю, было ли это вызвано объективной ограниченности возможностью нынешней России или тут действовал субъективный фактор. И все-таки, последние события свидетельствуют о явной переоценке российским руководством возможности достичь взаимопонимания с режимом Трампа по любым вопросам.- Некоторые политологи обратили внимание, что из Карибского кризиса в 1962 году мы вышли без подписания каких-то договоренностей с США, и с тех пор они Кубу не трогали. Означает ли это, что Трамп сейчас ломает все остатки системы международной безопасности?- Надо полагать.Трамп уже вышел из договора об ограничении стратегических вооружений в одностороннем порядке. А еще на первом своем сроке он перечеркнул соглашение с Ираном, весьма выгодное для США, но невыгодное для Тегерана. Именно там корни нынешнего военного столкновения.Поэтому я бы сказал, что Трамп проводит политику правового и дипломатического нигилизма на мировой арене.Что касается Карибского кризиса, то там действительно было устное обязательство Кеннеди не нападать на Кубу и удерживать от этого своих союзников. Кубинцы были недовольны тем, что это устное обязательство, которое сегодня соблюдается, а завтра – нет. Как мы видим, они были правы.- Насколько для нас может стать критичной потеря Кубы с идеологической и геополитической точки зрения?- Во всех отношениях это будет огромная беда. Тут дело даже не в идеологии и не в геополитике. Самое худшее последствие падения Кубы – это дальнейшее обнагление агрессора. Следующую авантюру американские власти вполне могут предпринять и на российско-украинском направлении. Сейчас они говорят, что якобы добиваются мира. Но ведь то же самое они говорили и про Венесуэлу, и про Кубу, и про Иран. И мы видим, какой это "мир". Вот, к чему это может привести.- Наш разговор получается пессимистичным. Но, может быть, можно рассчитывать, что в ходе всех этих авантюр США все же свернут себе шею?- Только не США, а эта зарвавшаяся клика. Многие американцы сами не знают, как от нее отделаться. Сталин же в свое время говорил: "Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается". Хотелось бы на это надеяться.

Кирилл Курбатов

