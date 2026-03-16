Христина Алчевская-младшая: от любимицы Ивана Франко до "крокодила от поэзии"

Христина Алчевская-младшая: от любимицы Ивана Франко до "крокодила от поэзии" - 16.03.2026 Украина.ру

Христина Алчевская-младшая: от любимицы Ивана Франко до "крокодила от поэзии"

16 марта 1882 года родилась Христина Алчевская-младшая. Она стала самой известной из шести детей педагога Христины Алчевской, оставив значительное литературное наследство, но её до сих пор путают с матерью

2026-03-16T16:00

2026-03-16T16:00

2026-03-16T16:00

история

история

история малороссии

история украины

харьков

российская империя

xx век

ссср

украинский язык

писатель

Христина Алчевская была младшим ребёнком в одной из самых богатых украинофильских семей Российской империи.Её отец, Алексей Алчевский, – промышленник, банкир, купец 1-й гильдии города Харькова, владелец Харьковского торгового банка, основатель горных и металлургических предприятий на Луганщине, основатель города Алчевск, – был также общественным деятелем и меценатом, инициатор создания в Харькове общества "Громада".Мать, Христина Алчевская, талантливый педагог и публицист, основоположница методики обучения грамоте взрослых, за деньги мужа основала в Харькове женскую бесплатную воскресную школу, а позже земскую школу для крестьянских детей в селе Алексеевка на Луганщине, где у Алчевских был большой загородный дом. Обе школы имели украинизаторский уклон: к примеру, преподавать в Алексеевку Алчевская пригласила Бориса Гринченко с женой Марией, выделила им отдельный дом и установила огромную по тем временам плату в 400 рублей.Хотя чете Гринченко разрешали вести уроки на украинском языке, однако они требовали, чтобы школа стала полностью украинской. В Российской империи это было невозможно. Гринченко обвинил Алчевскую в "двоедушии" и "предательстве украинского дела", а его жена в своих воспоминаниях назвала украинство Алчевских шароварщиной и лицемерием, высмеяла показную пафосность и помпезность самих Алчевских и украинофильских мероприятий, которые те устраивали в Алексеевке.Христина Алчевская-младшая вместе с родителями каждое лето проводила в Алексеевке. Близкое знакомство с Борисом и Марией Гринченко отразились на её взглядах и в творчестве. При этом девочка получила классическое домашнее образование, а в 10-летнем возрасте вместе с подругами начала выпускать детский рукописный журнал "Товарищ", в котором на протяжении 1892-94 годов помещала свои стихи и рассказы на русском языке. Христя пела и рисовала, обладала актёрскими способностями. С 1895 года она училась в 1-й Мариинской Харьковской женской гимназии (ныне лицей №6) по улице Рымарской, посещала художественную школу.В 1901 году Алексей Алчевский, который в ходе банковского бума 1860-90 годов заработал огромные деньги (около 4 млн руб.), распорядился ними не слишком удачно. Он фактически создал финансово-промышленную группу, где акционерные банки под его руководством активно финансировали его же предприятия (шахты, рудники, металлургические заводы), не особо заботясь о возврате кредитов. Кроме этого, Алчевский активно финансировал различные украинофильские мероприятия, а также учебные заведения. Фактически на его средства были созданы горное училище в Екатеринославе, коммерческое училище и сельскохозяйственный институт в Харькове, ряд школ.Но в начале ХХ века в Российской империи начался экономический кризис, повлиявший и на предприятия Алчевского. Бизнесмен отказался продать часть акций Алексеевского горнопромышленного общества бельгийским инвесторам, что решило бы его финансовые проблемы, и попытался получить правительственный заказ для своих металлургических предприятий, а также попросил у Министерства финансов разрешения на выпуск облигаций на 8 млн руб. под залог своего имущества. Но министр финансов Сергей Витте отказал, после чего Алчевский бросился под поезд на Царскосельском вокзале в Санкт-Петербурге. Его предприятия отошли кредиторам – Московскому торговому дому братьев Рябушинских, Витте выделил им 6 млн из Госбанка, и те стали одними из самых богатых людей в империи.Вскоре после гибели Алексея Алчевского секретарём его вдовы стал один из основоположников украинского национализма Николай Михновский. Он убеждал Христину Алчевскую и её детей в том, что их мужа и отца погубили и намеренно убили "проклятые москали". Большинство исследователей считает, что именно тогда Христина-младшая окончательно перешла на украинские позиции.После трагической смерти отца семью Алчевских содержал один из братьев Христины – известный певец Иван Алчевский. Он помог девушке после окончания гимназии пройти подготовку на высших педагогических курсах в Сорбонне. Вернувшись в Харьков, она стала преподавать русский и французский языки в гимназии, которую сама окончила. Одновременно Христина работала воскресной школе своей матери, а также в издательском комитете Харьковского общества грамотности, планировала создать новый учебник украинской литературы для трудовых школ.Первые литературные произведения Христины Алчевской вышли в свет в 1903-м. В том же году она побывала на торжественном открытии памятника Ивану Котляревскому в Полтаве, где познакомилась с Михаилом Коцюбинским, Лесей Украинкой, Василием Стефаником, Михаилом Старицким. В следующем году она познакомилась с Ольгой Кобылянской, которая увидела в Христине "милое, красивое и грациозное существо с поэтической душой", "человека с солнцем на устах". Кобылянская и Алчевская встречались ещё несколько раз, и много лет переписывались.Алчевская также состояла в постоянной переписке с Иваном Франко, Лесей Украинкой, Михаилом Коцюбинским, Павлом Грабовским, Василием Стефаником, Михаилом Павликом, Александром Олесем. Но только с Кобылянской эта переписка была дружеской, даже интимной, писательницы доверяли друг другу свои личные тайны. К примеру, у Христины Алчевской много лет были взаимные чувства с женатым мужчиной. Но любимый не мог расторгнуть брак с психически больной женой – такой в то время был закон. И лучшая подруга Алчевскую не понимала."Меня мучает одна Ваша фраза: "Ведь у него есть уже жена, Христина"! – упрекает она в письме Кобылянскую. – А почему жена должна мешать праву любить и не обманывать себя и другую? Особенно, если это не заставляет ее страдать, и она не осознает даже свое "я"? Должна ли я из-за нее и за нее погибать?" Она так и останется одинокой до конца жизни, как и Ольга Кобылянская.На творчество Христины Алчевской оказала влияние революция 1905-1907 годов в России. В 1905-м она написала революционный марш "Гей, на бій!", в котором были такие слова:"До братерства, до єднання,Проти тьми й неволі злої –В сяйво волі золотоїБез рабів, без панування!"Произведение она отправила в редакцию киевской газеты "Борьба", но рукопись попала в жандармерию и её обвинили в призыве к вооружённому восстанию. В 1918 году, во время оккупации Украины австро-германскими войсками, Алчевская была арестована по обвинению в "злостном интернационализме и коммунистической пропаганде". При этом сама она считала себя приверженкой "европейского украинского национализма".Её стихи печатались почти во всех украинских периодических изданиях: "Хлебороб", "Родной край", "Общественное мнение", "Литературно-научный вестник" и других. До 1917 года вышло четыре больших и семь маленьких книг стихов писательницы. Её первый поэтический сборник "Тоска по солнцу" (1907) положительно оценил Иван Франко, с которым Алчевская познакомилась во Львове в 1906 году. Он отметил "слегка салонный язык", но в общем говорил о "весёлой и артистической" натуре поэтессы.Христина Алчевская пробовала свои силы и в прозе, литературной критике, публицистике, написала две поэмы, много переводила с украинского языка на русский, французский – и наоборот. В частности, переводила на украинский язык Беранже, Вольтера, Гюго, Жюля Верна, Льва Толстого, а поэзию Тараса Шевченко и Павла Тычины – на французский.Регулярные поездки во Львов, переписка с галицкими и буковинскими писателями убедили Христину Алчевскую в том, что украинцы в Российской империи обречены на денационализацию и ассимиляцию. Спасение ей виделось в объединении Малороссии, Буковины и Галичины под властью Австро-Венгрии. В 1915 году на квартире Христи Алчевской регулярно собирался кружок украинской молодёжи.Бурные события революции и гражданской войны Христина Алчевская пережила в Харькове, но для неё это в первую очередь были годы личных утрат. В своих "Воспоминаниях и встречах" она писала:"В 1917 году умер в Баку на гастролях мой чрезвычайно талантливый брат 40 лет – Алексей Алчевский, оперный певец. В 1920-ом году сошла в могилу деятельница-мама. Не было уже давно на свете ни Леси Украинки, ни Коцюбинского, ни Франко, а для литературной молодежи, которая боролась в боях гражданской войны, я, конечно, могла бы показаться лишь тем, чем является старая сова для полной жизни птички".А тут ещё соратник Николая Хвылевого, литературный критик Аркадий Любченко прилепил Алчевской прозвище "крокодил от поэзии"…Её последний, двенадцатый поэтический сборник под названием "Clematis" вышел в 1922 году в Польше. После этого Христина Алчевская взялась за переводы. Именно благодаря ей на украинском вышли романы Виктора Гюго "Бюг-Жаргаль", "93 год", "Труженики моря", стихи Вольтера, произведения Корнеля. В 1925-м она получила заказ на перевод мемуаров Луизы Мишель о Парижской коммуне, но так увлеклась, что написала драматическую поэму о революционерке. Рецензент раскритиковал её за то, что "в ней есть Луиза, но нет пролетариата".Привычным для себя способом – по переписке – Кристина Алчевская подружилась с французскими писателями. В частности, с Анри Барбюсом, когда начала переводить его произведения в 1927 году. Весной 1930-го, а потом летом следующего года хлопотала о разрешении на поездку во Францию. Официально – за книгами для перевода на украинский. Но не исключено, что в действительности писательница хотела там остаться. Но в выезде ей отказали.Жилось Христине Алчевской в это время тяжело. "Должности я не имею и ниоткуда денег не достаю, – писала она в мае 1930-го литературоведу Николаю Плевако, прося ускорить выплату гонорара за двухтомник её произведений. – Имейте же в виду, что я – не учреждение, потому ждать не могу, а живой человек, который есть хочет!" Но двухтомник так и не издали.Осенью 1931-го на харьковском вокзале Кристине Алчевской прищемило одежду дверями поезда. Тот тронулся и протянул её вдоль перрона. Больное сердце не выдержало такого стресса, она слегла с приступом и вскоре умерла, не дожив до 50 лет.Кроме изданного, Христина Алчевская оставила огромное рукописное наследие (около 4 тысяч произведений!), основная часть которого хранится в отделе рукописей Института литературы Академии наук Украины и в Национальной библиотеке имени Вернадского. Никаких попыток их напечатать ни в Советской, ни в независимой Украине никто не предпринимал. Последний раз книга Христины Алчевской-младшей была издана в 1990 году, и туда вошли уже известные произведения писательницы.

харьков

российская империя

ссср

Олег Хавич

Олег Хавич

Олег Хавич

история, история малороссии, история украины, харьков, российская империя, xx век, ссср, украинский язык, писатель, поэзия, литература, культура