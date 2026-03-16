Христина Алчевская-младшая: от любимицы Ивана Франко до "крокодила от поэзии"
16 марта 1882 года родилась Христина Алчевская-младшая. Она стала самой известной из шести детей педагога Христины Алчевской, оставив значительное литературное наследство, но её до сих пор путают с матерью
Христина Алчевская была младшим ребёнком в одной из самых богатых украинофильских семей Российской империи.
Её отец, Алексей Алчевский, – промышленник, банкир, купец 1-й гильдии города Харькова, владелец Харьковского торгового банка, основатель горных и металлургических предприятий на Луганщине, основатель города Алчевск, – был также общественным деятелем и меценатом, инициатор создания в Харькове общества "Громада".
Мать, Христина Алчевская, талантливый педагог и публицист, основоположница методики обучения грамоте взрослых, за деньги мужа основала в Харькове женскую бесплатную воскресную школу, а позже земскую школу для крестьянских детей в селе Алексеевка на Луганщине, где у Алчевских был большой загородный дом. Обе школы имели украинизаторский уклон: к примеру, преподавать в Алексеевку Алчевская пригласила Бориса Гринченко с женой Марией, выделила им отдельный дом и установила огромную по тем временам плату в 400 рублей.
Хотя чете Гринченко разрешали вести уроки на украинском языке, однако они требовали, чтобы школа стала полностью украинской. В Российской империи это было невозможно. Гринченко обвинил Алчевскую в "двоедушии" и "предательстве украинского дела", а его жена в своих воспоминаниях назвала украинство Алчевских шароварщиной и лицемерием, высмеяла показную пафосность и помпезность самих Алчевских и украинофильских мероприятий, которые те устраивали в Алексеевке.
Христина Алчевская-младшая вместе с родителями каждое лето проводила в Алексеевке. Близкое знакомство с Борисом и Марией Гринченко отразились на её взглядах и в творчестве. При этом девочка получила классическое домашнее образование, а в 10-летнем возрасте вместе с подругами начала выпускать детский рукописный журнал "Товарищ", в котором на протяжении 1892-94 годов помещала свои стихи и рассказы на русском языке. Христя пела и рисовала, обладала актёрскими способностями. С 1895 года она училась в 1-й Мариинской Харьковской женской гимназии (ныне лицей №6) по улице Рымарской, посещала художественную школу.
В 1901 году Алексей Алчевский, который в ходе банковского бума 1860-90 годов заработал огромные деньги (около 4 млн руб.), распорядился ними не слишком удачно. Он фактически создал финансово-промышленную группу, где акционерные банки под его руководством активно финансировали его же предприятия (шахты, рудники, металлургические заводы), не особо заботясь о возврате кредитов. Кроме этого, Алчевский активно финансировал различные украинофильские мероприятия, а также учебные заведения. Фактически на его средства были созданы горное училище в Екатеринославе, коммерческое училище и сельскохозяйственный институт в Харькове, ряд школ.
Но в начале ХХ века в Российской империи начался экономический кризис, повлиявший и на предприятия Алчевского. Бизнесмен отказался продать часть акций Алексеевского горнопромышленного общества бельгийским инвесторам, что решило бы его финансовые проблемы, и попытался получить правительственный заказ для своих металлургических предприятий, а также попросил у Министерства финансов разрешения на выпуск облигаций на 8 млн руб. под залог своего имущества. Но министр финансов Сергей Витте отказал, после чего Алчевский бросился под поезд на Царскосельском вокзале в Санкт-Петербурге. Его предприятия отошли кредиторам – Московскому торговому дому братьев Рябушинских, Витте выделил им 6 млн из Госбанка, и те стали одними из самых богатых людей в империи.
Вскоре после гибели Алексея Алчевского секретарём его вдовы стал один из основоположников украинского национализма Николай Михновский. Он убеждал Христину Алчевскую и её детей в том, что их мужа и отца погубили и намеренно убили "проклятые москали". Большинство исследователей считает, что именно тогда Христина-младшая окончательно перешла на украинские позиции.
После трагической смерти отца семью Алчевских содержал один из братьев Христины – известный певец Иван Алчевский. Он помог девушке после окончания гимназии пройти подготовку на высших педагогических курсах в Сорбонне. Вернувшись в Харьков, она стала преподавать русский и французский языки в гимназии, которую сама окончила. Одновременно Христина работала воскресной школе своей матери, а также в издательском комитете Харьковского общества грамотности, планировала создать новый учебник украинской литературы для трудовых школ.
Первые литературные произведения Христины Алчевской вышли в свет в 1903-м. В том же году она побывала на торжественном открытии памятника Ивану Котляревскому в Полтаве, где познакомилась с Михаилом Коцюбинским, Лесей Украинкой, Василием Стефаником, Михаилом Старицким. В следующем году она познакомилась с Ольгой Кобылянской, которая увидела в Христине "милое, красивое и грациозное существо с поэтической душой", "человека с солнцем на устах". Кобылянская и Алчевская встречались ещё несколько раз, и много лет переписывались.
Алчевская также состояла в постоянной переписке с Иваном Франко, Лесей Украинкой, Михаилом Коцюбинским, Павлом Грабовским, Василием Стефаником, Михаилом Павликом, Александром Олесем. Но только с Кобылянской эта переписка была дружеской, даже интимной, писательницы доверяли друг другу свои личные тайны. К примеру, у Христины Алчевской много лет были взаимные чувства с женатым мужчиной. Но любимый не мог расторгнуть брак с психически больной женой – такой в то время был закон. И лучшая подруга Алчевскую не понимала.
"Меня мучает одна Ваша фраза: "Ведь у него есть уже жена, Христина"! – упрекает она в письме Кобылянскую. – А почему жена должна мешать праву любить и не обманывать себя и другую? Особенно, если это не заставляет ее страдать, и она не осознает даже свое "я"? Должна ли я из-за нее и за нее погибать?" Она так и останется одинокой до конца жизни, как и Ольга Кобылянская.
На творчество Христины Алчевской оказала влияние революция 1905-1907 годов в России. В 1905-м она написала революционный марш "Гей, на бій!", в котором были такие слова:
"До братерства, до єднання,
Проти тьми й неволі злої –
В сяйво волі золотої
Без рабів, без панування!"
Произведение она отправила в редакцию киевской газеты "Борьба", но рукопись попала в жандармерию и её обвинили в призыве к вооружённому восстанию. В 1918 году, во время оккупации Украины австро-германскими войсками, Алчевская была арестована по обвинению в "злостном интернационализме и коммунистической пропаганде". При этом сама она считала себя приверженкой "европейского украинского национализма".
Её стихи печатались почти во всех украинских периодических изданиях: "Хлебороб", "Родной край", "Общественное мнение", "Литературно-научный вестник" и других. До 1917 года вышло четыре больших и семь маленьких книг стихов писательницы. Её первый поэтический сборник "Тоска по солнцу" (1907) положительно оценил Иван Франко, с которым Алчевская познакомилась во Львове в 1906 году. Он отметил "слегка салонный язык", но в общем говорил о "весёлой и артистической" натуре поэтессы.
Христина Алчевская пробовала свои силы и в прозе, литературной критике, публицистике, написала две поэмы, много переводила с украинского языка на русский, французский – и наоборот. В частности, переводила на украинский язык Беранже, Вольтера, Гюго, Жюля Верна, Льва Толстого, а поэзию Тараса Шевченко и Павла Тычины – на французский.
Регулярные поездки во Львов, переписка с галицкими и буковинскими писателями убедили Христину Алчевскую в том, что украинцы в Российской империи обречены на денационализацию и ассимиляцию. Спасение ей виделось в объединении Малороссии, Буковины и Галичины под властью Австро-Венгрии. В 1915 году на квартире Христи Алчевской регулярно собирался кружок украинской молодёжи.
Бурные события революции и гражданской войны Христина Алчевская пережила в Харькове, но для неё это в первую очередь были годы личных утрат. В своих "Воспоминаниях и встречах" она писала:
"В 1917 году умер в Баку на гастролях мой чрезвычайно талантливый брат 40 лет – Алексей Алчевский, оперный певец. В 1920-ом году сошла в могилу деятельница-мама. Не было уже давно на свете ни Леси Украинки, ни Коцюбинского, ни Франко, а для литературной молодежи, которая боролась в боях гражданской войны, я, конечно, могла бы показаться лишь тем, чем является старая сова для полной жизни птички".
А тут ещё соратник Николая Хвылевого, литературный критик Аркадий Любченко прилепил Алчевской прозвище "крокодил от поэзии"…
Её последний, двенадцатый поэтический сборник под названием "Clematis" вышел в 1922 году в Польше. После этого Христина Алчевская взялась за переводы. Именно благодаря ей на украинском вышли романы Виктора Гюго "Бюг-Жаргаль", "93 год", "Труженики моря", стихи Вольтера, произведения Корнеля. В 1925-м она получила заказ на перевод мемуаров Луизы Мишель о Парижской коммуне, но так увлеклась, что написала драматическую поэму о революционерке. Рецензент раскритиковал её за то, что "в ней есть Луиза, но нет пролетариата".
Привычным для себя способом – по переписке – Кристина Алчевская подружилась с французскими писателями. В частности, с Анри Барбюсом, когда начала переводить его произведения в 1927 году. Весной 1930-го, а потом летом следующего года хлопотала о разрешении на поездку во Францию. Официально – за книгами для перевода на украинский. Но не исключено, что в действительности писательница хотела там остаться. Но в выезде ей отказали.
Жилось Христине Алчевской в это время тяжело. "Должности я не имею и ниоткуда денег не достаю, – писала она в мае 1930-го литературоведу Николаю Плевако, прося ускорить выплату гонорара за двухтомник её произведений. – Имейте же в виду, что я – не учреждение, потому ждать не могу, а живой человек, который есть хочет!" Но двухтомник так и не издали.
Осенью 1931-го на харьковском вокзале Кристине Алчевской прищемило одежду дверями поезда. Тот тронулся и протянул её вдоль перрона. Больное сердце не выдержало такого стресса, она слегла с приступом и вскоре умерла, не дожив до 50 лет.
Кроме изданного, Христина Алчевская оставила огромное рукописное наследие (около 4 тысяч произведений!), основная часть которого хранится в отделе рукописей Института литературы Академии наук Украины и в Национальной библиотеке имени Вернадского. Никаких попыток их напечатать ни в Советской, ни в независимой Украине никто не предпринимал. Последний раз книга Христины Алчевской-младшей была издана в 1990 году, и туда вошли уже известные произведения писательницы.
