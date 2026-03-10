Итоги 10.03.26: Иран не сломался, Трамп в неведении и пустая Верховная Рада - 10.03.2026 Украина.ру
Итоги 10.03.26: Иран не сломался, Трамп в неведении и пустая Верховная Рада
2026-03-10T17:51
2026-03-10T17:51
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: война США и Ирана развивается совсем не по плану Вашингтона. Трамп рассчитывал на быстрый удар и смену власти в Тегеране, но конфликт только расширяется. Тем временем Венгрия арестовала десятки миллионов долларов, евро и золото украинского "Ощадбанка". На Украине — новый скандал по поводу скорой помощи, демонтажа памятника Буратино и почти пустого зала Верховной рады.Главные события дня — в нашем выпуске.
Итоги 10.03.26: Иран не сломался, Трамп в неведении и пустая Верховная Рада

17:51 10.03.2026
 
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: война США и Ирана развивается совсем не по плану Вашингтона. Трамп рассчитывал на быстрый удар и смену власти в Тегеране, но конфликт только расширяется.

Тем временем Венгрия арестовала десятки миллионов долларов, евро и золото украинского "Ощадбанка". На Украине — новый скандал по поводу скорой помощи, демонтажа памятника Буратино и почти пустого зала Верховной рады.

Главные события дня — в нашем выпуске.
