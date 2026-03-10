https://ukraina.ru/20260310/itogi-100326-iran-ne-slomalsya-tramp-v-nevedenii-i-pustaya-verkhovnaya-rada-1076617066.html

Итоги 10.03.26: Иран не сломался, Трамп в неведении и пустая Верховная Рада

Итоги 10.03.26: Иран не сломался, Трамп в неведении и пустая Верховная Рада - 10.03.2026

Итоги 10.03.26: Иран не сломался, Трамп в неведении и пустая Верховная Рада

Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: война США и Ирана развивается совсем не по плану Вашингтона. Трамп рассчитывал на быстрый удар и смену власти в... Украина.ру, 10.03.2026

Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: война США и Ирана развивается совсем не по плану Вашингтона. Трамп рассчитывал на быстрый удар и смену власти в Тегеране, но конфликт только расширяется. Тем временем Венгрия арестовала десятки миллионов долларов, евро и золото украинского "Ощадбанка". На Украине — новый скандал по поводу скорой помощи, демонтажа памятника Буратино и почти пустого зала Верховной рады.Главные события дня — в нашем выпуске.

