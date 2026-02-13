https://ukraina.ru/20260213/ukraina-kak-povod-dlya-mesti-za-chto-merts-khochet-pokvitatsya-s-makronom-pod-ugrozoy-okazalsya-ves-1075604038.html

Украина как повод для мести. За что Мерц хочет поквитаться с Макроном. Под угрозой оказался весь Евросоюз

Противостояние канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона в частности по вопросу финансирования Киева грозит стереть в порошок ЕС в эпоху великих держав

Мировые СМИ всё чаще поднимают тему раскола Евросоюза. Это, конечно, не новость, к тому же вполне предсказуемо, учитывая, что в сообщество входят 27 стран, у каждой из них собственные национальные интересы, и, естественно, они далеко не всегда совпадают, из-за чего и возникают разногласия.Однако сейчас речь идёт о конфликте лидеров двух государств, которые на протяжении десятилетий выполняли роль локомотива Евросоюза: Германии, традиционно отвечавшей за экономический аспект, и Франции, ведавшей политическим курсом. Как пишет итальянская газета La Repubblica, канцлер ФРГ Фридрих Мерц точит зуб на президента Пятой республики Эммануэля Макрона и собирается мстить ему.Немецкий лидер считает, что французский коллега и председатель Совета ЕС Антониу Кошта заманили его в ловушку, когда европейским странам пришлось согласовать ассигнования для Украины на сумму €90 млрд, которые будут обеспечены общим бюджетом ЕС, вместо передачи замороженных российских активов, на чём настаивал Мерц.Именно Франция и Италия (помимо Бельгии, которая как главный держатель активов, сопротивлялась сильнее всех) в декабре прошлого года сыграли ключевую роль в отказе от направления Киеву средств РФ, заблокированных Западом. Макрон тогда выражал опасения, что этот шаг нарушит международное право и подорвёт доверие к европейской финансовой системе.Кроме того, Мерцу не нравится, что президент Франции, отстаивая интересы своих фермеров, противится соглашению о свободной торговле ЕС со странами Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR), которое активно лоббируют Берлин и Рим.Теперь план Мерца таков: приостановить дальнейший выпуск еврооблигаций и создать систему европейской обороны, основанную на армиях отдельных стран – это и станет его ответом на действия Макрона. Берлин в целом стремится к перераспределению власти внутри ЕС в пользу национальных правительств.А тем временем Макрон оказался в политической изоляции накануне неформальной встречи, посвящённой повышению конкурентоспособности экономики ЕС, в замке Алден Бисен в бельгийской провинции Лимбург 12 февраля из-за позиции по соглашению с MERCOSUR и российским активам, писала немецкая газета Bild.Зато Мерц нашёл в стане европейских коллег верную соратницу в лице премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Журналисты уже дали характеристику их тандему: немецкие СМИ охарактеризовали как "флирт", а итальянские – ось. Либо попросту называют Мерцони.Чуть ранее канцлер ФРГ рассказывал, что с итальянской коллегой разработали ряд предложений: экстренная приостановка бюрократии, перерыв в законодательной деятельности и модернизированный бюджет ЕС, в основе которого лежит конкурентоспособность – пообещав представить их в первой половине февраля.Судя по всему, презентация должна была состояться в Лимбурге. Bild анонсировал совместное выступление Мерца и Мелони с требованием резкого сокращения бюрократических регулирующих норм, которое поддерживают многие государства ЕС, но не Франция. Таким образом, "немецко-французский мотор Европы превратился в немецко-итальянский", констатировал Bild, к тому же Италия перенимает роль Франции в ЕС не только в экономике, но и по вопросам обороны и безопасности, миграционной политике. Мелони же настойчиво твердит, что ни против кого они не дружат."Безусловно, сейчас существует германо-итальянский двигатель, есть совпадение позиций с канцлером Мерцем, мы укрепляем двустороннее сотрудничество, но это не делается против кого-то и не направлено против кого-то. Франция участвует в инициативе по конкурентоспособности, которую мы продвигаем, и это хорошо, потому что это, безусловно, очень важная страна для обсуждения этих вопросов", - заявила она.Объясняя, почему выбор Мерца пал на Мелони, немецкая газета Berliner Morgenpost писала в январе, что, оглядываясь на других глав государств и правительств в ЕС, канцлер ФРГ видит немногих, кто одновременно занимает твёрдую внутриполитическую позицию, обладает значительным влиянием во внешней политике и работает с ним в согласии - этим критериям соответствовала лишь Италия во главе с Джорджей Мелони.А сейчас La Repubblica говорит: "Итало-германская операция, по сути, возникла из желания берлинского лидера отомстить, и теперь — чего опасаются несколько правительств стран Южной Европы — она превращается в нечто большее".По итогам саммита 12 февраля Мерц выступил перед СМИ не с Мелони, а вместе с Макроном (перед этим они вдвоём долго ходили по территории замка, что-то напряжённо обсуждая) для демонстрации единства и опровержения слухов о конфликте между Берлином и Парижем. Впрочем, вышло так себе: в фразе о том, что он "почти всегда" согласен по ключевым вопросам европейской политики с французским коллегой, ударение канцлер ФРГ сделал на слове "почти".Корреспондент издания Politico спросил Макрона, стали ли они, появившись рядом друг с другом, хорошими друзьями."Да... всегда", - ответил, рассмеявшись, президент Франции.Хорошо бы, если так, но сомнения всё же есть.По сведениям немецкой газеты Handelsblatt, Мерц и Макрон расходятся во мнении минимум по шести важным проблемам, в частности, помимо еврооблигаций и сделки ЕС с Меркосур, насчёт недавней поездки дипломатического советника президента Франции Эммануэля Бонна в Москву для проведения переговоров.Идею прямых контактов с российским лидером Владимиром Путиным продвигает именно Макрон (хотя дальше слов дело не идёт), а Мерц выступает против.Когда французский лидер призвал начать обсуждение урегулирования украинского конфликта с Россией, немецкий канцлер, по словам бывшего депутата Бундестага Евгения Шмидта, получил удар под дых от ближнего союзника, поскольку для канцлера-представителя самого ястребиного курса в ЕС это абсолютно неприемлемо.Хотя, как показало исследование компании YouGov, большинство опрошенных немцев - 58% - высказались за проведение переговоров Мерца с Путиным для завершения войны на Украине, против - 26% респондентов.Конечно, ничто человеческое политикам не чуждо, личная антипатия и неприятие чужой точки зрения тоже, но сейчас речь идёт о серьёзных последствиях."Спор между Берлином и Парижем парализует Европу. Мерц и Макрон не сходятся во мнении в важных политических вопросах. И это в то время, когда перед Европейским союзом возник вызов его существованию. В мире великих держав ЕС грозит быть стёртым в порошок", - предостерегает Handelsblatt.Более того, если верить La Repubblica, это больше, чем просто конфликт двух человек, это противостояние двух групп внутри сообщества: Макрон, Кошта, премьер-министр Испании Педро Санчес и представители стран Восточной Европы с одной стороны, с другой – Мерц, Мелони, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Таким образом, риск раскола Евросоюза выглядит всё более реальным, к тому же разногласия затронули даже руководителей ЕС.Читайте также: Макрон хочет быть полезен Трампу и при этом боится отстать от паровоза

