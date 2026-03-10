https://ukraina.ru/20260310/my-ne-vernm-eti-dengi-skandal-dobivshiy-otnosheniya-ukrainy-i-vengrii-1076607877.html

"Мы не вернём эти деньги": скандал, добивший отношения Украины и Венгрии

Отношения Венгрии и Украины достигли дна. Громкий скандал из-за задержания в Будапеште украинских инкассаторов с десятками миллионов долларов и евро не сбавляет обороты

При чем здесь выборыЧем-то вся эта история смахивает на памятный эпизод из российской истории времён бурных "девяностых", известный как "дело о коробке из-под ксерокса". Тогда противостояние условных силовиков и либералов в Кремле на фоне предвыборной кампании Бориса Ельцина привело к аресту крупной суммы "левых" денег, которую в обход закона якобы собирались "попилить" и потратить на переизбрание действующего тогда президента.Облава на две инкассаторские машины украинского государственного "Ощадбанка" в венгерской столице также имеет под собой "предвыборную" подоплёку, только уже внутривенгерскую. Официальный Будапешт считает, что 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота, изъятые у инкассаторов, могли тем или иным путём предназначаться для оппозиционной венгерской партии "Тиса", которая намерена на ближайших парламентских выборах потеснить с вершины "Фидес" Виктора Орбана. Как и в истории с московской "коробкой из-под ксерокса", задержание инкассаторов — лишь повод сделать ход в гораздо более серьёзной игре, в данном случае — между Киевом и Будапештом.Отношения хуже некудаВзаимная нелюбовь между Орбаном и Владимиром Зеленским накапливалась давно. Венгры хотят продолжать свою прагматичную политику: получать с выгодой российские энергоресурсы, не тратить собственные деньги на поддержку Киева и вообще держать Украину подальше от Евросоюза, понимая, чем такой камень на шее может грозить европейцам. Разумеется, такая позиция находит резкое неприятие в украинской столице, где привыкли видеть на европейском фланге полный "одобрямс" своим действиям. Власти Венгрии пока что категорически не намерены поддерживать идею вступления Украины в ЕС, а вдобавок заблокировали важный для киевского режима кредитный транш в 90 млрд евро.На Украине решили обострить ситуацию и заблокировали для Венгрии поставки нефти по трубопроводу "Дружба", ссылаясь на то, что этот трубопровод якобы обстреливается со стороны России. К этому присовокупились запредельные высказывания Зеленского, который не только оскорбил Орбана, но и намекнул на возможность его физической ликвидации. Как раз после всего этого две инкассаторские машины "Ощадбанка" и вышли в тот самый рейс, который был досрочно прерван.Золото для врагов ОрбанаИзвестно, что деньги перевозили из Австрии, конечным пунктом должна была стать Украина. Выяснилось, что челноки-инкассаторы давно наладили такой маршрут. По данным венгерского налогово-таможенного управления, только за текущий год через территорию Венгрии на Украину было переброшено более 900 млн долларов, 420 млн евро и 146 кг золотых слитков. "Хорошо бы знать, зачем эти сотни миллионов евро и долларов наличными, связанные с украинцами, оказались в Венгрии, на что их потратили и имеют ли они отношение к вмешательству в парламентские выборы", — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Глава ведомства также отметил, что юридическую защиту перевозчиков взяла на себя фирма, аффилированная с оппозиционерами из партии "Тиса". Примечательно, что со своими антивенгерскими выходками Зеленский настолько "вышел за флажки", что одёргивать его пришлось даже лидеру той самой оппозиции, приход к власти которой спит и видит глава правящего на Украине режима. "Президент Украины Владимир Зеленский угрожал Виктору Орбану... Я хотел бы сказать это очень ясно и подчеркнуть дважды. Ни один иностранный лидер не может угрожать ни одному гражданину Венгрии", — прокомментировал лидер "Тисы" Петер Мадьяр. Он выразил надежду, что руководство ЕС разорвёт все связи с Киевом, покуда Зеленский не принесёт извинения. Впрочем, публичная риторика — это одно, а миллионы в иностранной валюте — совсем другое, поэтому не обязательно, что между венгерской оппозицией и киевским режимом всё настолько плохо.Фактор СБУМутный характер будапештских миллионов подтверждает то, что непосредственное участие в перевозке денег принимал отставной генерал СБУ. Венгерские власти не стали уточнять его фамилию, но за них это сделали украинские журналисты. По их данным, речь идёт про бывшего руководителя центра спецопераций по борьбе с терроризмом при Службе безопасности Украины Геннадия Кузнецова. Этот генерал ранее уже фигурировал в коррупционных скандалах, можно предположить, что это опытный по части серых схем влиятельный человек с прочными связями со спецслужбами и украинским государством в целом. Есть версия, что перевозимое богатство изначально предназначалось для СБУ, и Кузнецов отвечал за успех операции, которая пошла не по плану. Скорее всего, все версии происхождения и предназначения миллионов могут оказаться правдой одновременно: часть денег наверняка оседала в Венгрии, например, у оппозиции или местных коррумпированных чиновников или силовиков, так как возить такие суммы без того, чтобы об этом никто не знал и ничего не делал, — невозможно. Что-то, естественно, забирала себе СБУ — как организатор и куратор цепочки с украинской стороны, остальное почти наверняка расходилось на Украине уже по карманам мафии и власть имущих вместе с их приближёнными, вплоть до самого верха.Деньги не вернут. Нефть тожеСегодня украинские миллионы в Венгрии стали, по сути, заложниками ситуации. В Будапеште не скрывают этого. "Мы не вернём эти деньги. Пока они останутся здесь. Мы ждём, когда трубопровод снова откроют", — сказал министр транспорта Янош Лазар. Оформлено всё будет официально: соответствующий законопроект об аресте денег до окончания расследования поступил в венгерский парламент. "Учитывая, что происхождение, пункт назначения, цель использования и предполагаемое назначение необычного количества наличных денег и золота, а также законное право на их перевозку в Венгрии не могли быть установлены на месте и что перевозка осуществлялась не в соответствии со стандартной международной практикой... необходимо выяснить возможное их использование в Венгрии, цель и влияние использования на национальную безопасность. Цель закона — обеспечить удовлетворительное выяснение происхождения, назначения, цели использования и назначения удерживаемых активов", — прокомментировал инициативу член "Фидес" Мате Кочиш.Вряд ли ситуация качественно изменится к 12 апреля, когда в Венгрии пройдут парламентские выборы. Если партия Орбана останется у власти, то Украина практически гарантированно в течение как минимум следующих четырёх лет будет получать палки в колёса со стороны Будапешта. Аналогично, скорее всего, будут развиваться события и с нефтепроводом "Дружба", контроль над которым остаётся козырем у Зеленского в отношениях с Венгрией. В ближайшее время прояснится, чем закончится вся эта история.Подробнее о событиях в Венгрии - в материале издания Украина.ру Тайная касса и СБУ: кто такой генерал "Собака". Хроника событий на утро 7 марта.

